L'Oroscopo del giorno 15 luglio porta alla ribalta delle cronache astrali l'ottimo momento attraversato da coloro appartenenti al segno della Bilancia. Il segno di Aria citato poc'anzi potrà contare sul generoso apporto della Luna, in arrivo nel segno proprio in questo giorno. Il prossimo giovedì si preannuncia interessantissimo anche per altri due simboli astrali davvero super-fortunati appartenenti alla seconda sestina zodiacale; sestina che andremo a svelare nelle analisi relative alle previsioni zodiacali di giovedì 15 luglio .

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 15 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 15 luglio

Bilancia: 'top del giorno'. Con la Luna in transito nel vostro segno, questa parte della settimana sarà eccellente: un piccolo capolavoro in tutti i settori. Approfittane anche per valutare lucidamente i rapporti amichevoli, professionali considerando che siete in grado di vedere con chiarezza gli altri e classificarli per quello che sono realmente. Non trascurare il privato, dove anche ciò che va bene può essere migliorabile. In ambito amoroso è arrivato l'ora di dover prendere una importante decisione riguardante il vostro futuro di coppia. Magari, una proposta di matrimonio? Intanto iniziate a fare progetti per una felice vita a due, poi il resto se vorrà, verrà.

Single, oggi potreste fare un'incontro fortunato che vi farà dimenticare tutte le delusioni passate, rallegratevi. Soprattutto, la carica erotica potrebbe salire alle stelle, vista l'ottima figura offerta dalla Luna in entrata nel segno. Nel comparto lavoro, in tanti potreste sentire la necessità di spingervi oltre, cercando di prendere iniziative di un certo livello.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vi sentite di osare? Fatelo, il momento è favorevole.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano un ottimo giorno per continuare a sfruttare un cielo generosissimo che aiuta a vedere quello che c’è e quello che non va, a capire il perché e a raddrizzare il timone. Occhi aperti, perché sono ancora più attivi gli aspetti che indicano novità, svolte che potrebbero essere determinanti.

E sempre Mercurio è l’aggancio per mantenere sereni i rapporti famigliari, sentimentali. Per i sentimenti infatti, il consiglio è quello di lasciarsi andare alla gioia di amare e di essere amati. Chi ha una vita di coppia ben strutturata non dovrà permettere assolutamente che le piccole incomprensioni quotidiane creino tensioni inutili. Nel caso, chiarite immediatamente ciò che vi disturba o v’infastidisce. Single, vi sentite pronti a trovare la persona giusta ma domani? Forse qualcuno deciderà che, finalmente, è arrivato il momento di una relazione duratura, come si suol dire "per sempre". Datevi da fare. Nel lavoro, dovrete impegnarvi abbastanza ma almeno i frutti delle vostre fatiche alla fine saranno visibili.

Siate concreti e a portata di mano: muovendovi con destrezza incasserete il meritato successo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di giovedì 15 luglio al Sagittario invita alla calma. tra l’essere dinamico e l’essere impulsivo corre una bella differenza, con questa influenza il rischio di scivolare sul secondo è alto. Prima di prendere decisioni, anche se sembrano piccole cose, passatele al vaglio della razionalità. Se avete qualche dubbio meglio soprassedere prendendo tutto il tempo che ci vuole per capire se e dove ci sono punti deboli, se si tratta di progetti personali o se si tratta di proposte esterne. Nessun astro nel segno, perciò bisogna evitare di commettere corbellerie in prima persona.

In amore si prevedono discrete possibilità di fare centro in qualcosa di atteso: raggiungerete finalmente quell'accordo tanto sperato? Speriamo di si, intanto iniziate a sfruttare il periodo, sereno e sufficientemente pieno di armonia. A lievitare, certamente la voglia di iniziare qualcosa di definitivo con chi amate. Per i single invece, un po' meglio: sarete al centro dell’attenzione, si tratterà solo di fare la scelta giusta e le stelle vi indicheranno quale. Nel lavoro, il consiglio è di impegnarsi a fondo mostrandosi precisi e ben organizzati. Certi dettagli potrebbero sfuggire inavvertitamente procurando un sacco noie.

Oroscopo e stelle del giorno 15 luglio

Capricorno: ★★★★★. Con la Luna a favore (trigono a Plutone nel segno) in somma ad altri pianeti positivi, potete dare facilmente il meglio di voi stessi, sia nel lavoro quanto nei rapporti professionali e sentimentali.

Se dovete prendere decisioni, potete avere la certezza di conoscere tutti i risvolti della situazione e che eventualmente non state correndo troppo. Particolarmente interessante il contributo della Luna per entrare in sintonia con le persone, con gli ambienti in modo spontaneo e selezionare subito le persone da coltivare. In merito agli affetti, a guidarvi potrebbe essere benissimo un fortuito colpo di fortuna: saprete trovare modi alternativi ed eccitanti in grado di dare soddisfazione al partner oppure per vivacizzare una traballante intesa di coppia. Single, non sarà certo la noia a farvi compagnia in questo periodo. Le opportunità di conoscere qualcuno di interessante non vi mancheranno, starà a voi saperle o volerle cogliere.

Fondamentalmente, diciamo che state bene anche da soli, decidete dunque cosa volete fare della vostra vita. Nel lavoro, sta per iniziare un periodo molto importante. Non lasciatevi scappare questa occasione, ma afferratela al volo in modo di trarne benefici, se non subito, almeno in un prossimo futuro.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani annunciano un periodo normale. Con la Luna parzialmente amica che vi protegge dall'opposizione di Marte e dalla quadratura di Urano, in previsione avrete un giorno discreto, però attenzione a non imbrogliare troppo le matasse altrimenti vi sarà difficilissimo, malgrado l’intelligenza da segno e l’esperienza indicata da Saturno, venirne a capo. Questo giovedì non avete grandi carte da giocare, ma se seguite la razionalità potete capire quali convenga calare e quali, per ora, tenere ben nascoste.

In campo sentimentale si consiglia di iniziare a realizzare tutto quello che avevate in mente fino a pochi giorni fa: finalmente, dopo un periodo non roseo, adesso sarete pieni d'amore da dedicare integralmente alla vostra metà. Forse, è giunto il tempo di fare del vostro meglio per il vostro futuro. Single, in campo sentimentale potreste avere soddisfazioni da una persona di vostra conoscenza: si, proprio "quella". Le previsioni del giorno, per ciò che compete al lavoro, andranno al massimo le relazioni con colleghi e superiori: non lasciatevi sfuggire l'opportunità di sistemare quei piccoli "problemucci" che vi stanno a cuore. Prima lo farete meglio sarà.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 15 luglio, indica che sia il Sole che Plutone risultano favorevoli, al contrario della Luna in somma disarmonica (opposizione) al vostro Nettuno.

Di certo sarebbe il caso di seguire la via del buonsenso per evitare di avere le idee confuse già in partenza e al dunque agire in modo abborracciato. Ricordate che il dialogo non è proprio il vostro forte, perciò risolvete eventuali malintesi parlando con calma o, sarebbe ancora meglio, prendendo tempo per capire se quello che vorreste dire è proprio necessario o si tratta di una ripicca. In amore perciò, non aspettatevi chissà quale supplizio a cui sottostare: certamente, potrebbero presentarsi momenti, diciamo, abbastanza agitati sia in coppia che da single. Risolverete tutto usando la sempre conveniente diplomazia, ottima medicina per le situazioni senza via di uscita. Per coloro ancora single il momento potrebbe portarvi fuori strada, facendovi commettere un errore grossolano: occhio a prendere decisioni a lungo termine, ok?

Nel lavoro, una certa ansia da prestazione invita ad un dopo-lavoro da dedicare esclusivamente ad un sano relax.

Classifica 15 luglio, le stelle dei dodici segni

Stuzzica l'idea di scoprire quali saranno i segni supportati dalle stelle per questo giovedì? A soddisfare la vostra più che legittima voglia di sapere, come consuetudine, l'ormai "famosa" classifica completa quest'oggi interessante la giornata del 15 luglio. A fare un'ottima impressione, proprio in questo nuovo inizio settimana, Bilancia, segno declamato dagli astri al primo posto e al "top del giorno" grazie all'arrivo della Luna nel segno. Andiamo subito a scoprire i segni migliori e peggiori del momento visto con l'occhio critico dell'Astrologia.

Le stelline di giovedì 15 luglio: