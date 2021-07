L'Oroscopo del giorno 23 luglio è pronto a regalare nuove emozioni mettendo sotto analisi venerdì, periodo che segna la fine settimana lavorativa. Ansiosi di scoprire cosa porterà l'Astrologia al vostro segno? In questo caso, a doversi preparare a gongolare per una giornata bella e altamente positiva sarà solo uno tra i sei in analisi in questo contesto. Ricordiamo, infatti, che in questa sede andremo a valutare solo i segni dalla Bilancia a Pesci, lasciando invece spazio alla classifica finale di interagire con l'intero ventaglio zodiacale. In questo caso, parlando di fortuna in amore e nel lavoro, le previsioni zodiacali di venerdì 23 luglio guardano con interesse verso il segno del Capricorno, nel frangente considerato in giornata da cinque stelle.

In difficoltà intanto coloro nativi della Bilancia o in Pesci, rispettivamente pronosticati in periodo "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 23 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 23 luglio

Bilancia: ★★★. Si profila un venerdì poco interessante, tale da far segnare il passo al quinto giorno della settimana. In amore, il periodo "sottotono" si farà sentire eccome! La mancanza di dialogo potrebbe creare qualche scompenso a livello di coppia: avvertirete un po’ di confusione. Prima di prendere decisioni importanti, datevi una buona riordinata alle idee. Cercate di tenere per il momento i nervi saldi e tanta pazienza pronta: saprete benissimo quando sarà il momento di riprendere la solita routine trovando riscontro in certe cose che andranno a posto quasi da sole.

Single, se la persona che vi fa battere forte il cuore non dovesse risultare interessata alla vostra persona, allora state via per po’: scommettiamo che da inseguitori diventerete inseguiti? Intanto, se dovete incontrare una persona che avete a cuore, anche se non vi sentirete di essere alla pari, non temete: andrà tutto secondo i piani stabiliti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il comparto lavoro si annuncia soddisfacente, con discrete probabilità di centrare qualche obbiettivo a cui tenete in modo particolare.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì lasciano presagire un periodo che non dovrebbe dare troppo filo da torcere, visto anche il momento abbastanza normale su cui poggerà il vostro cielo.

In amore, muovetevi pure con discrezione, magari lavorando "dietro le quinte" nell'ambito del rapporto di coppia: fate ciò che necessario per mantenere e favorire il clima disteso e sereno. Un consiglio soprattutto nei riguardi della coppia: cercate di non esasperare ogni parere discordante tra di voi ed il partner perché saprete come inizierà ma non potete immaginare come potrebbe finire... Single, sappiamo quanto siete innamorati, vi si legge in volto: allora, non createvi problemi assurdi, andate immediatamente a confessarlo a chi sapete. Nel lavoro, sarà abbastanza facile trovare persone disposte a dare credito alle vostre idee, oppure a sostenere le vostre iniziative. Miglioramenti con buone speranze per chi ha un’attività privata.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di venerdì 23 luglio al Sagittario indica la possibilità di trovare un periodo docile o abbastanza facile da sottomettere alla proprie esigenze. A qualcuno del segno l'amore potrebbe riservare qualche "fatica" in più dalla quale vorrebbe chiaramente esimersi: che ne pensate di restare a casa soli soletti? Domani a vincere in parte saranno stress, noia ed un pizzico di stanchezza, a causa di quei sentimenti negativi che avete cercato di tenere sotto controllo giorni addietro. Ad emergere potrebbe essere una certa voglia di distrarsi, magari scherzando con i sentimenti come se voleste trovare appagamento stuzzicando il partner. Chiaro segnale della vostra non disponibilità a sfogarsi sinceramente con la dolce metà: fatelo!

Single, serenità e ottimismo vi accompagneranno per tutta la giornata, sappiate farne buon uso. La parte riguardante il lavoro invece, nell'aria si sente odore di situazioni faticose. Bene a districarsi tra i vari impegni, però, ritagliatevi una pausa per lo svago.

Oroscopo e stelle del giorno 23 luglio

Capricorno: ★★★★★. Venerdì giornata da godere in piena armonia con se stessi e le persone più care. Secondo l'oroscopo del giorno, per quanto riguarda l'amore, ogni rapporto anche il più tartassato dalle recenti dissonanze planetarie recupera la giusta armonia. Iniziate a guardare lontano: preparatevi a un globale rinnovamento nell'animo e nel fisico. In coppia cercate di essere meno irritabili, vi renderete conto che la buona intesa, in realtà, è molto più vicina di quanto possiate pensare.

Intanto, evitate di intestardirvi su "certe" posizioni: il più delle volte non conducono da nessuna parte e, soprattutto, rendono le persone difficili da approcciare. Single, si profila qualche buon incontro oppure una nuova conoscenza, entrambi in grado di gettare le basi per un eventuale "qualcosa in più...". Nel lavoro, è consigliabile valutare con maggiore perizia come metter mano a situazioni che non vi piacciono più. Intanto, potreste avere a che fare con vicende professionali che richiederanno molto impegno e responsabilità.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano una giornata in grado di aprire un nuovo capitolo di vita, ovviamente in piena regola e da gestire con massima calma.

In amore, malgrado tutto, in questo periodo poteva andarvi peggio. la parte della settimana appena trascorsa, con le solite stressanti incombenze alle quali avete avuto a che fare, vi hanno fatto fare esperienza e adesso siete pronti a riprendere il solito tran-tran con un nuovo e più agguerrito spirito. Per le coppie consolidate potrebbe essere la giornata giusta per prendere decisioni importanti per il futuro. Se siete in cerca di occasioni per distrarsi, frequentate i posti dove potete trovare persone affini a voi o ai vostri gusti. Single, metteteci un po' più d'impegno, non siate pigri! Se serve, fate voi il primo passo, non aspettate sempre gli altri. Se avete qualcuno "sottomano" ma ancora non avete avuto il coraggio di farvi avanti, tranquilli, questo venerdì o al massimo entro la fine della settimana, se lo farete, troverete immense soddisfazioni.

Nel lavoro, tutto al solito: c'è da attendere i prossimi giorni per sapere qualcosa di più.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 23 luglio, per questo finale di settimana vede in calo le quotazioni delle stelle nei confronti del segno. Valutato con il simbolo del "ko", si prevede forse un venerdì nel quale sentirsi un pochino giù"? Speriamo di no, intanto, riguardo l'amore, il partner potrebbe manifestare stanchezza nei vostri confronti: le continue lamentele favoriscono discussioni o intoppi in alcune situazioni attualmente aperte. Piccoli scontri all'ordine del giorno metteranno in difficoltà anche quei rapporti di coppia abbastanza ferrati o longevi: il rimedio? Ci vorrebbe uno stimolo esterno capace di dare nuova carica al menage a due.

Single, qualcuno di voi potrebbe rimanere deluso da una telefonata, attesa con ansia ma mai arrivata: se avete fatto una nuova conoscenza non cavalcate troppo la fantasia; la realtà potrebbe essere certamente diversa... Nel lavoro, visto il periodo un po' così mancherete certamente di concentrazione: fate solo il necessario!

Classifica 23 luglio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 23 luglio giunge puntuale all'appuntamento quotidiano. In analisi il quinto giorno della corrente settimana, messa al cospetto dei singoli segni: curiosi di sapere quale è la posizione in classifica assegnata dall'Astrologia al vostro simbolo di nascita? Bene, tutto è specificato e messo "nero su bianco" nel prospetto posto di seguito.

A voi scoprire come saranno le stelle di domani e quale sarà il livello qualitativo della giornata.

Le stelline di venerdì 23 luglio: