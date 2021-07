Nuovo appuntamento con l'oroscopo dal 2 all' 8 agosto 2021. Dopo aver salutato il mese di luglio con i suoi alti e bassi, le stelle sono pronte a regalare forza e grinta per affrontare agosto. Per alcuni segni zodiacali la prima settimana del mese corrente sarà ricca di passione e di energia, per gli altri, invece, sarà un po' sottotono e problematica. C'è chi organizzerà vacanze da sogno e chi continuerà a lavorare, in attesa di qualche giorno di riposo. Per sapere come saranno le vostre giornate, leggete le seguenti previsioni astrali su amore, lavoro e salute relative alla settimana che va da lunedì 2 a domenica 8 agosto.

I segni presi in considerazione sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

La settimana dal 2 all'8 agosto da Ariete a Cancro

Ariete – Sul versante amore, in questa prima settimana di agosto la passione salirà alle stelle, sarete più riflessivi e attenti a stabilire e a far rispettare le vostre esigenze. Se avete in mente di fare un discorso serio con il partner, questa sarà la settimana giusta per dimostrare di essere delle persone mature, consapevoli e responsabili. Anche per i cuori solitari del segno potrebbe arrivare l’occasione che stanno cercando da una vita, un colpo di fulmine inatteso. Questi primi giorni del mese di agosto potrebbero far venire a galla delle occasioni davvero vantaggiose per coloro che hanno un lavoro.

Se state cercando un impiego ben retribuito, potrebbe arrivare un’occasione interessante, accettatela anche se è part-time. Sarà un periodo ideale per risolvere alcuni vecchi problemi di salute e iniziare ad ascoltare di più le esigenze del vostro corpo.

Toro – Le vostre faccende di cuore, questa settimana, godranno di appoggi speciali da parte delle stelle.

Anche se la gelosia o i battibecchi non mancheranno nel fine settimana, non dovete credere che questa sia una settimana negativa, anzi avrete una preziosa opportunità di mettere in pratica i progetti a cui tenete di più. I single del segno saranno più irritati, forse a causa del due di picche oppure stufi di non avere un partner d’amore.

È il momento giusto per cercare di migliorare la propria condizione lavorativa, oppure economica. Intanto, organizzatevi bene per godervi delle ferie e concedervi un meritato riposo. Se state cercando un’occupazione, le occasioni non mancheranno anche se non sono quelle che speravate. In salute, la prima parte della settimana sarà stressante, nella seconda, invece, godrete di buona vitalità e di ottimo umore.

Gemelli – Dovreste sfruttare questa settimana per capire quali sono le vostre esigenze e quali cambiamenti o miglioramenti apportare nei rapporti d’amore e di amicizia. Le coppie giovani dovrebbero fare molta attenzione alla gelosia e ai pettegolezzi. Le coppie che convivono dovrebbero trovare una soluzione per scacciare la noia.

Alcuni single del segno potrebbero andare incontro a una storia proibita e complicata: attenzione. Questa prima settimana di agosto non sarà facile per il lavoro. Per evitare le insidie sarà sufficiente tenere alta la concentrazione ed essere scrupolosi. Concentratevi sui vostri compiti, negli affari e nelle questioni di soldi. In salute, per recuperare un po' di vitalità puntate sul riposo e relax, senza eccedere mai.

Cancro – In campo amoroso, qualunque scelta prenderete in questi giorni sarà indovinata e giusta per i vostri bisogni emotivi e affettivi. Per la coppia appena nata sarà un periodo speciale e romantico. Le coppie longeve potranno concretizzare i progetti, risolvere vecchie tensioni.

Sarà un bel periodo anche per rendere più vivace il dialogo tra partner. Se state cercando l’amore, non chiudetevi in casa ma fate vita sociale, che sarà ricca di occasioni. Sarà una settimana eccellente per avviare i vostri progetti di lavoro, però, non rimandate le questioni più importanti e battete il ferro finché è caldo. Se state cercando lavoro, accontentatevi anche di mansioni semplici perché da cosa nasce cosa. In salute, vi sentirete bene, sarete più fiduciosi e pieni di vitalità. Se i vecchi problemi sono duri a morire, l’Oroscopo consiglia di affrontarli con uno spirito diverso.

Previsioni astrologiche per la prima settimana di agosto da Leone a Scorpione

Leone – Qualunque sia la vostra età in questa prima settimana di agosto scoprirete che esiste un altro modo bellissimo per vivere l’amore, sarete più consapevoli e maturi, penserete alla vostra famiglia o a rafforzare ancora di più il rapporto di coppia.

Per i cuori solitari del segno saranno giornate all’insegna della riflessione. Il miglior passo da compiere sarà quello di capire chi siete, cosa desiderate di più al mondo e perché continuate a commettere gli stessi errori. Basta un attimo per trovare l’anima gemella, lo conferma l’oroscopo. Se volete ottenere quello che sperate in campo lavorativo, dovrete impegnarvi molto e mettere nella giusta luce le vostre competenze. Potrebbe essere una settimana poco interessante a causa delle ferie, ma comunque saprete cosa fare. State seminando bene, presto raccoglierete i frutti delle vostre fatiche. In salute, se volete perdere peso o tonificare il vostro corpo, dovrete impegnarvi di più.

Vergine – Sarà una settimana contraddittoria per tutto ciò che riguarda l’affetto e quindi anche per l’amore.

Da un lato avrete il desiderio di tranquillità e concretezza, dall’altro imprevisti e incertezze potrebbero spingervi in direzioni inaspettate. I single potrebbero non vedere più le cose come le vedevano prima, potrebbero vivere un amore di quelli che lasciano il segno. In ogni caso, dovrete fare molta attenzione alle incertezze, ai dubbi e al pessimismo. Sarà una settimana positiva per le occasioni e le idee che potreste avere in campo lavorativo. Dovrete fare le cose con la massima cautela, insieme ai tanti vantaggi potrebbe presentarsi qualche trappola, che eviterete solo raddoppiando la concentrazione e la diplomazia. Chi non ha ancora un lavoro dovrà continuare ad avere fiducia nel destino.

Il pessimismo può impedirvi di vedere e trovare soluzioni. In salute, alcuni giorni vi sentirete benissimo, in altri, invece, vi preoccuperete per certi sintomi.

Bilancia – In amore, questa settimana vi offrirà situazioni buone e vi aiuterà a raggiungere gli obiettivi che vi stanno a cuore. Aria di progetti nei rapporti di coppia. Dovrete dare più spazio alle situazioni più comuni, come mettere ordine in casa, acquistare un immobile o organizzare uno dei vostri viaggi da sogno. I single del segno vivranno dei flirt carichi di passione, ma saranno passeggeri. Le storie appena nate dovranno cercare di vivere in maniera spensierata, per i progetti di coppia ci sarà tempo. In campo lavorativo, preferirete tirare i remi in barca e dedicarvi ad altro, infatti, vi mancherà l’entusiasmo che potrebbe penalizzarvi un po'.

In salute, vi sentirete meglio rispetto alla scorsa settimana, ma sarà merito della costanza e della disciplina che vi aiuterà anche ad affrontare i fastidi fisici nati negli ultimi tempi.

Scorpione – In amore, questa settimana potrebbe essere complicata nel raggiungere un buon accordo con il partner. Periodo ottimo per i progetti di famiglia, per organizzare una vacanza, per rendere vivace gli amori appena nati. Se vi state separando, dopo la rabbia iniziale riuscirete ad agire con concretezza e freddezza. Per chi è single da tempo potrebbe sentirsi arrabbiato con il mondo. Dovrete resistere e guardare avanti, presto la vostra situazione migliorerà e il vostro cuore vivrà intense emozioni. Sul fronte lavoro, questa settimana sarà particolarmente adatta per riflettere e trovare soluzioni ai problemi o agli obiettivi che desiderate raggiungere.

In salute, le vostre energie saranno equilibrate anche se in alcune giornate mancheranno, il motivo andrà cercato, nell’afa e nel vostro bisogno di riposo.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale 2-8 agosto da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, saranno giornate preziose per scavare nel vostro cuore e affrontare una volta per tutte quelle sensazioni che in precedenza avete rimosso. I conviventi o i coniugi dovranno mettere in conto parecchie discussioni causate indirettamente dalle intromissioni esterne. Affronterete questa settimana facendo chiarezza in voi stessi. Che cosa potrebbe capitare al vostro cuore da single? Magari vi innamorerete, ma ci sarà qualcosa da mettere in chiaro.

In campo lavorativo, dovrete stare alla larga dai pettegolezzi, non dovrete esternare le vostre opinioni in pubblico, dovrete controllare almeno due volte gli scritti o i conti prima di presentarli a chi di dovere. Attenzione alle spese, non sarà un periodo top per il settore economico e finanziario. Avrete voglia di migliorare la salute e il benessere, ma dovrete tenere a bada il nervosismo, che potrebbe rovinare il sonno.

Capricorno – Per l’amore saranno giornate di riflessione, dovrete capire se il vostro rapporto di coppia ha ragione di esistere. Se avete un progetto con il partner, questa settimana sarà ideale per portarlo a termine, soprattutto se riguarda un acquisto che comporta una spesa notevole.

Sarà un buon periodo anche per riscoprire una complicità intensa e profonda. Per i single ci saranno incontri indimenticabili. Le storie che nasceranno nel mese di agosto avranno tutte le carte in regola per diventare serie e ufficiali. Anche se è un periodo di chiusura aziendale, sarà favorevole per andare in ferie. Giornate promettenti per la carriera, i soldi, per pianificare i vostri prossimi obiettivi. Favoriti anche gli investimenti e gli affari. In salute, la vostra vitalità sarà discreta, sicuramente sarà colpa del caldo o dalla voglia di riposarvi.

Acquario – Se la vostra vita affettiva non vi regala un briciolo di soddisfazione, se desiderate migliorarla, dovrete sfruttare questo periodo per riflettere e capire, i sogni presto si realizzeranno. Cercate di bypassare serenamente le eventuali tensioni presenti a inizio settimana. I single del segno saranno meno romantici ma non meno passionali. Sapranno valutare attentamente chi preferisce una storia duratura e chi aspira solo a un’avventura senza impegno. In campo lavorativo, sarete attenti e razionali, capaci di mettere da parte i bisogni personali per dedicarvi alla carriera; sarà un buon momento per mettervi in luce e far notare il vostro talento. In salute, le stelle daranno più energia e grinta a coloro che vogliono stare bene.

Pesci – Nel campo amoroso, il vostro cuore sarà turbato e avvertirete sensazioni contraddittorie, l'oroscopo consiglia di non prendere nessun tipo di decisione in questo periodo. Ogni coppia ha i suoi momenti bassi, sono il banco di prova dell’amore e se la relazione ha radici profonde presto arriveranno grandi novità. I cuori solitari del segno dovrebbero reagire, uscire di più e pensare il meno possibile. Nonostante tutto, potreste fare un incontro speciale, e qualcuno potrebbe incontrare l’anima gemella. In campo lavorativo, sarà un periodo di grande trasformazione; se potete, sarebbe meglio prendervi una pausa di riposo dal lavoro. Sarà un periodo piuttosto confusionario e potreste commettere qualche errore, imprecisione, distrazione, sarà meglio non fare spese folli. Il settore economico non sarà favorito dai transiti in corso nel vostro cielo. Se state cercando lavoro, dovrete imparare ad accettare qualsiasi tipo di impiego. In salute, molto probabilmente non vi sentirete al top della vostra forma. Le stelle raccomandano riposo e serenità, dovrete lasciare fuori dalla porta tutti i problemi che potrebbero non farvi dormire. L’antidoto della malinconia? Tante risate.