Sabato 3 e domenica 4 luglio troviamo sul piano astrale la Luna ed Urano nel segno del Toro, mentre Saturno proseguirà il moto retrogrado in Acquario. Nettuno assieme a Giove, invece, continueranno il domicilio in Pesci, così come il Sole permarrà in Cancro. Venere e Marte resteranno stabili in Leone , così come Plutone resterà nel segno del Capricorno e, in ultimo, il Nodo lunare e Mercurio stazioneranno in Gemelli.

Oroscopo del weekend del 3-4 luglio favorevole per Capricorno e Pesci, meno roseo invece per Scorpione e Vergine.

Sul podio

1° posto Capricorno: lavoro al top.

Malgrado l'opposizione solare del fine settimana che renderà presumibilmente meno scorrevoli i rapporti relazionali, i nati in Capricorno godranno a piene mani del transito gioviale in quarta dimora, nonché della congiunzione Luna-Urano di Terra, passaggi planetari che dovrebbero garantire 48 ore favorevoli sul fronte lavorativo.

2° Toro: osservatori. Faticoso ma intellettualmente stimolante il weekend del 3-4 luglio che si prospetta in casa Toro, coi nativi che dovranno fare i conti con la tripla quadratura che il Luminare notturno nel segno formerà con Saturno, Marte e Venere. Un po' come sta succedendo per ogni segno Fisso, anche i nativi potrebbero doversi confrontare con alcuni spigoli caratteriali o con qualche vecchio rancore da archiviare una volta per tutte.

Diversamente da Acquario, Leone e Scorpione, però, il primo segno di Terra si limiterà ad osservare gesti e parole altrui, guardandosene bene dall'esprimere un'opinione, quasi come fosse uno spettatore della propria vita.

3° Pesci: diplomatici. Ad avere una marcia in più in queste torride giornate estive saranno, con tutta probabilità, i nati in Pesci della terza decade, i quali riusciranno a sfoderare una delle loro peculiarità sul versante comunicativo, ovvero le doti diplomatiche.

Grazie a queste ultime, il dodicesimo segno zodiacale sarà leader in ogni dialogo o scambio di vedute, portando l'interlocutore dalla propria parte con estrema naturalezza.

I mezzani

4° posto Acquario: tenaci. Mentre i litigi tra Saturno nel segno ed Urano continueranno imperterriti, ed il duetto Marte-Venere proseguirà la marcia opposta al Sole di nascita nativo, il quarto segno Fisso parrà raccogliere le scarne forze fisiche e mentali accumulate nelle ultime settimane per dare sfoggio di una buona dose di determinazione.

Tenacia che sino a fine luglio - periodo nel quale il Grande Benefico tornerà sui loro gradi - li aiuterà a concentrarsi sulle faccende professionali, anziché dare spago alle provocazioni che arriveranno copiose dall'ambiente lavorativo.

5° Leone: affaccendati. Tanti i progetti in ballo in casa Leone durante il 3-4 luglio, col secondo segno di Fuoco che sarà presumibilmente impegnato a testare e rivedere dettagli degli stessi per non farsi cogliere impreparato di fronte ad eventuali imprevisti.

6° Cancro: in fermento. Gli ultimi anni, inutile nasconderlo, hanno visto i nati in Cancro come uno dei segni più bersagliati dal parterre planetario, ma questo trend poco conciliante sta finalmente per volgere al bello.

Il primo accenno di rinascita è stata la capatina, peraltro ancora attiva, di Giove nel loro elemento, ed i nativi potranno contare anche sul sostegno solare per altre tre settimane, così da avvicinarsi alla fine del 2021 con la voglia e la consapevolezza di poter aprire un nuovo capitolo esistenziale.

7° Ariete: energie da convogliare. La spinta propulsiva marziale, ostacolata sia da Urano che da Saturno, potrebbe divenire controproducente in casa Ariete se non usata con raziocinio. Marte è il pianeta governatore del primo segno di Fuoco ed in Leone, segno che lo ospita al momento, si trova a proprio agio, sebbene bisognerebbe convogliare le forze donate dall'astro in un ambito costruttivo, come un progetto pratico e/o professionale oppure un restyling abitativo/relazionale.

Essendo un pianeta malefico, però, questo bottino energetico potrebbe ritorcersi contro la persona che lo utilizza in maniera erronea, ovvero per scatenare liti, lanciarsi in qualche bugia o serbare rancore.

8° Sagittario: punti fermi. Prima che Giove torni benevolo (29 luglio) i nati in Sagittario saranno chiamati a ricercare alcuni punti fermi nella propria vita, così da poter piantare nuovi semi su un terreno già ben concimato. Figure professionali di riferimento, amori o amicizie solide e ancora buoni rapporti famigliari sarebbero i perfetti capisaldi per il terzo segno di Fuoco.

9° Gemelli: indecisi. Qualcosa sul fronte emozionale, come la rottura di una storia sentimentale o di uno storico rapporto amicale, hanno reso particolarmente impegnative le ultime settimane in casa Gemelli.

Col pianeta dell'espansione in posizione neutrale, Saturno che si occuperà principalmente di altri segni, e il Sole che ha lasciato la loro orbita da circa due settimane, i nati in Gemelli di prima e seconda decade si riscopriranno probabilmente titubanti nell'intraprendere o meno nuove conoscenze.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: bizzosi. Il nervosismo potrebbe essere il protagonista del weekend del 3-4 luglio in casa Scorpione, coi nativi che avvertiranno il peso dei molteplici aspetti astrali contrastanti, capitanati dal duetto opposto Luna-Urano, divenendo insofferenti circa la loro condizione attuale. Cadere nel pessimismo, oltre ad essere controproducente, gli precluderebbe la possibilità di scorgere ciò che di buono il quotidiano avrà comunque da offrirgli (Giove in terza casa ed il Sole in ottava).

11° Vergine: lavoro flop. Esausto mentalmente a causa delle ultime angherie subite sul versante lavorativo, il secondo segno di Terra avrà buone chance di optare per prendersi qualche permesso oppure, ove possibile, due giorni di ferie dalla professione. Peccato, però, che con il quadrato Urano-Saturno e le opposizioni del binomio Giove-Nettuno, capi e colleghi non lasceranno i nativi comunque in pace, chiamandoli di continuo per domandargli dove si trovano alcuni oggetti o come si utilizza un determinato strumento.

12° Bilancia: pigri. Insolitamente alla loro indole dinamica e volitiva, i nati in Bilancia potrebbero riscoprirsi svogliati ed inclini al lassismo in questo fine settimana del 3-4 luglio.

Qualche ramanzina al lavoro sarà probabile ma, grazie alla solita briosità che li contraddistingue, riusciranno a farsi perdonare facilmente nei giorni seguenti.