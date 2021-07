L'Oroscopo del giorno 19 luglio 2021 risulta essere molto interessante per alcuni segni. Tre saranno i segni fortunati, come al solito ben sostenuti dalle stelle del momento. Vediamo subito quali sono i migliori del giorno ad inizio percorso settimanale? Certo che si: diciamo subito che a ricevere il positivo supporto dagli astri saranno principalmente coloro nativi del Sagittario, favoriti dall'ingresso della Luna nel segno. Intanto l'Astrologia questo lunedì favorirà anche i nati nel segno dell'Acquario e dei Pesci, ambedue valutati in periodo da cinque stelle.

Intanto è doveroso dare un cenno sui meno fortunati: in questo caso, le previsioni zodiacali di lunedì 19 luglio indicano che ad avere una giornata poco felice sarà il Capricorno, valutato in periodo da 'sottotono'. Sarà effettivamente così? Lo scopriremo presto.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 19 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 19 luglio

Bilancia: ★★★★. Lunedì giornata lusinghiera su molti punti che, in definitiva, vi vedrà rilassati e appagati. Con l'assenza di astri nel comparto, a dare una impronta notevole alla bontà delle vostre azioni ci penserà Nettuno, pianeta speculare positivo al 85%.

In amore, in base a quanto appena descritto la giornata in questione manterrà un andamento lineare soprattutto nelle cose interessanti la parte affettiva. Considerato il vostro carattere facile a prender fuoco e quella punta di gelosia sempre pronta ad uscir fuori, l'invito è alla calma. Forse, nel rapporto di coppia non sempre riuscirete ad esprimere il meglio di voi, rischiando spesso di essere incompresi.

Single, siete talmente testardi nel cercare 'la persona perfetta' da non riuscire a guardate oltre il vostro naso: siate un po' più elastici, dai! Nel lavoro, andrà più che bene, continuate così senza pensare a niente.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano una giornata normale, senza troppi problemi a cui porre rimedio.

Il periodo è stato valutato tenendo conto della presenza della Luna nel segno ancora fino alle 23:08, quando entrerà in Sagittario. Purtroppo a far la differenza sarà la quadratura in corso con Venere e Marte. In amore, anche se il momento vi vedrà sostenuti da buone stelle, è sconsigliato adagiarvi sulle conquiste fatte fino ad ora, infatti potreste perderle irrimediabilmente. In coppia comunque il partner non vi deluderà: lasciatevi beatamente trasportare da impeti piacevoli, specialmente insieme a chi amate, evitando di pensare ad altro. Single, sempre che interessi, se avete tempo dedicatelo alla ricerca di qualcuno da amare: almeno provarci, ok? Quella situazione che sapete procede abbastanza bene, come al solito quindi non intestarditevi.

Nel lavoro, sarete sobbarcati da mille cose: calma, tutto già è stato deciso, quindi non vi resta che eseguire.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo di lunedì 19 luglio al Sagittario indica una splendida giornata garantita ottima da un evento clou: l'arrivo della Luna nel segno. A seguito di tale passaggio, le predizioni del giorno annunciano buone nuove in arrivo. In amore, aspettate la sera per passare eventualmente un tranquillo dopo cena con il vostro partner, magari dribblando eventuali questioni potenzialmente in grado di destabilizzare l'armonia di coppia. Per i single, molti di voi ritroveranno la forza e lo spirito giusto per inanellare una serie di conquiste a sfondo sentimentale.

Non accade mai di avere l'opportunità di scegliere, per questo sarà un gran giorno per molti del segno ancora 'cuori solitari'. La parte riguardante il lavoro invita alla calma, soprattutto a coloro in attesa di risposte: sperando che qualcuno si ricordi di voi e faccia squillare il telefonino!

Oroscopo e stelle del giorno 19 luglio

Capricorno: ★★★. Partirà con un po' di delusione questo vostro lunedì di inizio settimana. L'efficacia della Luna in sestile a Plutone, vostro 'pianetone' presente nel comparto, sarà messo in secondo piano dalla negativa opposizione del Sole verso lo stesso Plutone. Cosa attendersi in amore? Se siete in coppia, anche per quelli con lievi problemi in corso, il periodo dovrà essere affrontato con massima cautela: non lasciatevi trasportare dalle facili reazioni, tenete a freno la lingua soprattutto!.

In merito agli affetti relativamente a coloro single, non lasciatevi demoralizzare dalle poche stelline del momento ma siate ottimisti. Il pensiero positivo, di per sé sarà già una mezza vittoria. Nel lavoro, rimanete entro i vostri 'confini' cercando di non discutete con colleghi e superiori. Oggi proprio non conviene!

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano un lunedì particolarmente interessante, ben disposto a dare un'impronta positiva alla giornata d'avvio settimanale. A tanti voi del segno arriverà il sostegno del Sole in Cancro e parzialmente anche della Luna, entrambi speculari positivi al 90% di media. In amore, soprattutto per quelli in armonia con la persona amata, il periodo sarà perfetto per fare le cose che piacciono di più: seratina con i controfiocchi?

Se così fosse, ben venga la passione e poi tanta dolcezza. Single, più di qualcuno tra voi potrà contare su brevi ma gustose avventurette: godere l'attimo è lecito, a patto di avere il cuore libero. A volare saranno le emozioni, con la parte sentimentale in primo piano: ottimo momento da dedicare ad eventuali situazioni che stentano a decollare. Nel lavoro, qualcuno potrebbe farvi sentire poco valorizzati nelle cose di vostra competenza: tirate fuori gli artigli!

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 19 luglio, annuncia un inizio settimana favorevole su più fronti. Pronti a gongolare come si deve? Bene, vediamo il quadro astrale come si presenterà all'appuntamento: Luna, Sole e Plutone saranno in ottima predisposizione verso il vostro Nettuno; meglio di così!

In amore, sicuramente sarete favoriti nella messa in campo di progetti: qualcuno finalmente potrà gustare un desiderio atteso da tanto tempo. Molto favorite anche le nuove conoscenze, specialmente a scopo di amicizia. Per coloro ancora single ma con problemi relazionali in atto, con impegno si potrebbe capovolgere addirittura una situazione negativa: dai provateci, prendete coraggio e buttatevi, gli astri veglieranno sulle vostre azioni. Potrebbero esserci novità positive ma solo per alcuni di voi, tutto tranquillo per gli altri.

Classifica 19 luglio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 19 luglio è pronta a dare soddisfazione o delusione ai dodici segni dello zodiaco?

Lo sapremo solo analizzando la scaletta con le stelle relative a questo inizio di settimana. Intanto da sottolineare la presenza della Luna in Sagittario pronta a favorire altri quattro segni tutti da scoprire. Non perdiamo tempo in inutili tiritere e diamo spazio al responso dell'Astrologia.

Le stelline di lunedì 19 luglio: