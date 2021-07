L'Oroscopo di domani 28 luglio è pronto a dare soddisfazione a coloro appassionati di Astrologia e non solo, anche i semplici curiosi troveranno spunti per vivere meglio il prossimo mercoledì. Le stelle, in merito alla giornata sotto analisi, annunciano il transito della Luna nel campo dell'Ariete e il passaggio di Mercurio dal segno del Cancro in quello del Leone. Indubbiamente sarà una giornata molto movimentata, visti i cambiamenti in atto tra le forze astrali, questo indubbiamente andrà ad impattare notevolmente sulla qualità del periodo, diverso a seconda del segno interessato.

Iniziamo pure con il "dare a Cesare quel che è di Cesare" dando risalto alle previsioni astrologiche del 28 luglio su amore e lavoro. Come da prassi in questi casi, prima di iniziare ad entrare nel merito dei singoli segni, d'obbligo svelare la scaletta con le stelle del momento: curiosi? A voi il piacere di mettere a fuoco la situazione.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Leone (Mercurio nel segno);

3° posto - ★★★★: Toro, Cancro, Vergine;

4° posto - ★★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 28 luglio, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 28 luglio al segno dell'Ariete preannuncia la venuta della Luna nel settore.

In amore, la "musa dei poeti" disegnerà un bel sorriso sul vostro volto e vi farà vivere momenti di gioia intensa con le persone a cui volete bene. Se state cercando di tenere sotto controllo le vostre emozioni, ma non vedete l'ora di rendere pubblica la vostra storia d'amore, questo è il momento migliore per farlo: in bocca al lupo!

Single, sarà a vostro favore il cielo di domani, e questo favorirà la venuta di idee brillanti, magari anche su come organizzare la giornata. Ogni vostra impresa sarà vincente: dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, dai sogni tenuti a lungo nel cassetto ai giochi seduttivi un po' rischiosi, ma sempre molto interessanti.

Nel lavoro, questa giornata promette nuove opportunità grazie agli influssi della Luna. Non si tratterà di nuovi traguardi da raggiungere, ma semplicemente di piccoli passi che potrebbero portare lontano: a voi non manca di certo la voglia di (ri)cominciare...

Toro: ★★★★. Periodo buono ma a tratti un po' "sonnacchioso": a farsi sentire il solito tran tran quotidiano, a volte pesante e a volte generoso. In campo sentimentale, il rapporto continua ad essere tenero e rassicurante: l'amore è importantissimo, anzi è l'unica cosa che vi importi in questo momento. Così trascorrerete una giornata semplice ma ricca di emozioni insieme al vostro partner. Single, sarà un buon giorno per viaggiare, dare il via ad una nuova storia d'amore, invitare a cena gli amici.

Se la giornata è soleggiata e l'auto regge le distanze, gettate sul sedile lo zainetto, indossate le cinture di sicurezza, attivate il viva-voce e dirigetevi verso una località di villeggiatura. Viaggiate, fate pazzie e divertitevi con gli amici di sempre. Nel lavoro, il vostro spirito di osservazione e il vostro essere pignoli vi renderà attenti. Anche i rapporti con i colleghi saranno buoni: con un clima piacevole si lavora meglio.

Gemelli: ★★★. Questioni pratiche da risolvere o personaggi da mettere all'angolo: qualsiasi cosa sia, agite con fermezza e volontà! In amore, sbalzi d'umore ingiustificati potranno essere il motivo di qualche contrasto con il partner, a cui sarà difficile dare torto.

Incaponendovi potreste rovinare questa splendida serata di luglio. Non chiedete neanche al vostro fisico prestazioni eccezionali, in tutti i sensi... In alcuni casi, spendere più di quello che si ha a disposizione potrebbe tradursi in calo delle difese immunitarie. Tranquilli, rilassatevi e per un po' pensate al altro... Single, in campo sentimentale, non date nulla per scontato, specialmente se avete intenzione di incominciare un nuovo rapporto a cui tenete. Seppure l'umore non sia dei migliori, a causa di alcune contrarietà potreste prendetevela con chi vi sta vicino. Se le cose non girassero come vorreste, fareste bene a fare il punto della situazione riflettendo sul da farsi. Nel lavoro, dal punto di vista pratico cercate di guardare anche al di là del vostro naso.

In questo momento occorre avere un progetto solido, innovativo e di lunga durata per ottenere risultati importanti.

Oroscopo e stelle di mercoledì 28 luglio

Cancro: ★★★★. Giornata all'insegna della scontata routine, pur sempre comunque un periodo positivo. Per i sentimenti, una ventata di novità solleverà lo spirito e vi metterà in contatto con chi approva i vostri ideali. È ora di dare ascolto alla famiglia, disposta ad aiutarvi e a fornire tutte quelle informazioni che dovessero servire per prendere una eventuale decisione nel modo giusto. In amore, qualunque cosa abbiate in mente, qualunque situazione ora vi troviate a vivere, non abbiate ripensamenti ma vivete serenamente questo vostro rapporto a due.

Dice il saggio: ogni lasciata è persa! Single, vi sentirete bene e in perfetta armonia con l'ambiente che vi circonda. Questo giorno porterà infatti sicurezza, stabilità negli affetti e nelle relazioni d'amore. In molte circostanze saranno le piccole cose di tutti i giorni a scaldare il cuore oppure a riempire l'animo di soddisfazione. Nel lavoro, un buon intuito e una pianificazione dettagliata vi faranno sentire a vostro agio, in qualsiasi ambiente lavorativo.

Leone: ★★★★★. Mercoledì giornata davvero fortunata, ravvivata dall'ingresso di Mercurio nel segno. Periodo "da gustare" in campo sentimentale, come in ambito lavorativo. In amore, siete allegri e il vostro spirito avrà voglia di esultare; sentirete attorno a voi un'atmosfera positiva, il che vi trasmetterà grinta e forza per affrontare qualsiasi impegno.

Se prima vi arrabbiavate per qualsiasi cosa, adesso, il vostro fare combattivo uscirà fuori solo per obiettivi importanti, dove la correttezza sarà sempre il vostro unico e solo obiettivo. Ogni tanto prendetevi pure una pausa relax, insieme alla vostra metà. Single, per esaudire il vostro desiderio di essere al centro dell'attenzione, le stelle si faranno in quattro, regalandovi fortuna e fascino. Così un approccio passionale potrebbe raggiungere l'effetto desiderato: pronti a catturare il cuore della persona che v'interessa? Nel lavoro, una buona occasione potrebbe essere dietro l'angolo e presto si rivelerà particolarmente interessante dal punto di vista economico: prendetela seriamente in considerazione.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 28 luglio, prevede una giornata cosiddetta normale, senza infamia e senza lode. In campo sentimentale, tutto procederà positivamente, con il partner e in famiglia saprete creare collaborazione e sarete molto comprensivi. Gli astri saranno dalla vostra parte e porteranno armonia e complicità nella coppia. Potrete far affidamento sulla sintonia creata e raggiungere una vera intesa con la persona amata, assecondando semplicemente anche eventuali necessità. Single, con un pizzico di fortuna e qualche merito, un piccolo sogno si avvererà e sarà il risultato di un grande impegno e di un faticoso lavoro. Potrebbe riguardare un nuovo stile di vita oppure un amore tanto atteso, ma la cosa fondamentale sarà che porterà un cambiamento nella vostra routine.

Sul lavoro avrete più soddisfazioni del previsto: tutto sembra procedere a vostro favore. Saprete comprendere al volo le intenzioni altrui con largo anticipo.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 28 luglio.