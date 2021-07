Le previsioni zodiacali di sabato 24 luglio 2021 sono pronte a svelare come andrà la giornata di inizio weekend in amore e nel lavoro. Come di routine, in questo contesto daremo "soddisfazioni" a coloro appartenenti alla prima sestina dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In questa parte della settimana l'Astrologia evidenzia una bella Luna in Acquario, attiva soprattutto nei riguardi delle situazioni sentimentali, d'amicizia e anche riguardo l'ambito famigliare.

Ad avere una giornata molto bella, visti i rispettivi cieli astrali a favore, Gemelli e Vergine, coppia valutata a cinque stelle nell'Oroscopo di domani 24 luglio.

Di contro, ad avere un periodo poco fortunato saranno gli amici nativi in Toro e Ariete: il motivo? Andiamo a svelare le previsioni astrali relative ai singoli segni, ovviamente dopo aver dato spazio alla scaletta con le stelle di sabato.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Vergine;

2° posto - ★★★★: Cancro, Leone;

3° posto - ★★★: Toro;

4° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 24 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica una giornata non come nelle attese: si preannuncia un sabato quasi sicuramente da "ko". In amore, non è il massimo vedersi mettere davanti a un evento ormai compiuto: è un problema che presto potreste dover affrontare.

I figli spendaccioni potrebbero essere la causa di un vostro nervosismo. Questi problemi purtroppo si presentano in un momento astrologico sfavorevole, altrimenti tutto sarebbe stato più facile per voi e il partner. Single, in questa giornata troverete pane per i vostri denti e la vostra ostinazione verrà messa a dura prova da una persona che forse lo sarà molto più di voi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Più che di caparbietà si parlerà di voglia di farvi cambiare opinione. Siete spesso irremovibili su alcune posizioni, facendole passare erroneamente per verità. Nel lavoro, in questo periodo avete subito diverse ingiustizie dagli altri: questa non è proprio la giornata giusta per contraccambiare. Ci sono questioni molto più importanti da affrontare.

Toro: ★★★. In arrivo un sabato delicato, in gran parte giudicato "sottotono", dunque da vivere con una certa accortezza. In campo sentimentale, con la persona amata siate franchi, non abbiate timore di parlare a viso aperto di ciò che non vi soddisfa in questo momento. Mantenete la calma, altrimenti sarà difficile portare avanti gli impegni quotidiani. In famiglia poi, se nessuno collabora perché non prendersi una giornata di vacanza e lasciare tutti a bocca aperta? Vedrete che quando ritornerete tutti vi apprezzeranno accogliendovi con un abbraccio e, in cuor loro, con un sospiro di sollievo! Single, se dovete dichiararvi è inutile continuare a sondare il terreno: approfittate delle favorevoli influenze planetarie e fatevi avanti senza esitazioni.

Non avete alcun motivo di essere dubbiosi: dai! Nel lavoro, non preoccupatevi se non potete mettere le idee in atto immediatamente. Prendete appunti, presto l'occasione giusta busserà alla vostra porta.

Gemelli: ★★★★★. Giornata più che convincente, soprattutto in campo sentimentale/affettivo. Valutato in modo pieno, l'inizio del weekend darà enormi soddisfazioni in amore. La vostra vita sentimentale è ottima, anche per chi ha appena iniziato una storia da poco tempo oppure stesse pensando a metter su famiglia con annessi e connessi al completo. Siete davvero sensibili all'amore e alle cose più significative della vita, quindi prendetevi cura dei vostri affetti come non avete mai fatto prima d'ora.

Godetevi il bel rapporto che avete. Single, in arrivo opportunità e tante energie da spendere. Se il vostro fisico ve lo consente potrete affrontare ogni impresa che desiderate: praticare sport, sfidare gli amici, tuffarsi in mare senza prima bagnarsi; non avete che l'imbarazzo della scelta. L'importante è divertirsi. Nel lavoro, una buona carica vitale esige quei riconoscimenti che da tempo vi spettano.

Oroscopo e stelle di sabato 24 luglio

Cancro: ★★★★. Si preannuncia un sabato stabile, portatore di ben poco, ma quel poco se apprezzato riuscirà a dare buone soddisfazioni. Per i sentimenti, la vostra forza sarà davvero notevole e vi permetterà di passare da uno stato di scoraggiamento ad uno di grande dinamismo e vivacità.

Ad aiutarvi interverranno le stelle che renderanno la giornata vivibile, da godere insieme a chi amate. Single, siete forti e potete farcela, anche se la vostra vita emotiva è sotto pressione. Avete tutti gli strumenti morali e materiali per afferrare il toro per le corna, saltarci sopra e farvelo amico. In fondo ogni persona è diversa da noi solo in apparenza o per quello che vorrebbero far vedere. Nel lavoro, con un team di pianeti a disposizione potrete togliervi molte soddisfazioni. Gli influssi più interessanti riguarderanno i rapporti con i colleghi. Iniziate la giornata rendendola vivace ma puntando a risultati.

Leone: ★★★★. La giornata sarà abbastanza in linea con la media positività, anche se potrebbero esserci dei "fuori onda" assolutamente da tenere d'occhio.

In amore, sentirete tanti sguardi puntati su di voi e non si tratterà solamente di apprezzamenti estetici. Saprete attirare l'attenzione su di voi in molti modi, primo tra tutti con il vostro comportamento amichevole e cordiale. Questo vostro modo di fare renderà il partner fiero di avervi accanto. Single, potrà essere piuttosto impegnativa questa giornata caratterizzata da pianeti lievemente a vostro favore. Siate ragionevoli e riflessivi non tralasciando la possibilità di divertirvi con gli amici: non aspettano altro che voi. Nel lavoro, fidatevi di una buona intuizione: in questo periodo il vostro fiuto è infallibile! Saprete risolvere i problemi più difficili, prendere le decisioni migliori e portarle avanti con ferrea determinazione.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 24 luglio, predice che andrà davvero alla grande il periodo. In amore, sarete degni protagonisti e vi sentirete in splendida forma. Grazie agli influssi positivi delle stelle ci saranno delle buone opportunità per voi da cogliere al volo. Le tensioni che vi hanno tormentato nei giorni scorsi si stanno allentando e state progressivamente recuperando posizioni. Single, finalmente vi si spalancano davanti agli occhi nuovi orizzonti e nuove possibilità: i vostri ideali potrebbero modificarsi e portarvi a scelte che finora avevate rimandato. Qualunque cosa decidiate, sentirete attorno a voi il calore affettivo e la solidarietà che spesso vi sono mancate.

Nel lavoro, un'enfasi speciale toccherà i settori della buona comunicazione. La giornata sarà scandita da contatti stimolanti e produttivi. Saprete essere persuasivi, e quest'abilità potrà tornarvi utile molto presto.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 24 luglio.