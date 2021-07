Per il fine settimana del 24 e del 25 luglio 2021, l’Oroscopo prevede un balzo nella classifica per i nati sotto il segno del Cancro, ma anche un rialzo molto positivo per i nati sotto i segni dell’Acquario e dei Pesci. I segni di terra saranno nel mezzo, rimanendo comunque ottimali in molti aspetti.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del weekend.

L’oroscopo di domani: Ariete ottimo

1° Cancro: il primo posto nella classifica dell’oroscopo sarà dovuto principalmente alla grande prospettiva di armonia che in questo weekend ingloberà tutti i sentimenti, sia quelli di affetto che di amore.

Sarete anche molto più dinamici e acuti dal punto di vista mentale sul lavoro, soprattutto nella giornata di sabato.

2° Scorpione: finalmente potrete dedicarvi interamente a voi stessi, a quelle occasioni che altrimenti potrebbero andare perdute e allo svago. Il divertimento stavolta potrebbe essere la vostra parola d’ordine per tutto l’arco temporale del fine settimana.

3° Sagittario: questo entusiasmo e questo ottimismo vi daranno la spinta giusta per essere più vivaci, estroversi e con tante idee che potrebbero fare al caso di alcuni progetti in essere sul lavoro. Non sarà un weekend di riposo, ma comunque fatto di grandi soddisfazioni.

4° Ariete: gli incarichi saranno più del previsto, ma invece di demoralizzarvi avrete tanta voglia di mettervi in gioco, soprattutto con quei progetti che per voi rappresenteranno delle vere e proprie sfide.

Avrete molte emozioni positive da parte del partner e dagli affetti che vi circondano.

Pausa per Vergine

5° Vergine: avrete alcune ore di pausa e altre di lavoro intenso. Probabilmente questo fine settimana secondo l’oroscopo sarà diviso in due, ma comunque non così gravoso come potreste supporre. Avrete le due serate a disposizione per le amicizie.

6° Capricorno: le vicissitudini in amore saranno più che favorevoli, ma gli impegni potrebbero mettere a repentaglio il vostro tempo libero. Per questo weekend solo la sera costituirà un momento adatto per poter dialogare in tutta serenità e per organizzare qualcosa appositamente per voi due.

7° Acquario: avrete una stabilità di coppia che vi faciliterà alcune situazioni quotidiane secondo l’oroscopo, ma al tempo stesso dovrete fare i conti con una monotonia che probabilmente sarà difficile “spezzare”.

Prendetevi più cura di voi stessi e non esagerate con il lavoro.

8° Pesci: questo weekend di riposo secondo l’oroscopo sarà determinante per chiamare a raccolta tutte le energie di cui avete bisogno, anche se talvolta nel corso di questi due giorni dovrete necessariamente utilizzarla per il lavoro o per altre situazioni.

Toro in discesa

9° Gemelli: anche se non ci saranno situazioni negative, questo weekend avrete a che fare con una pausa forzata che probabilmente non vi farà affatto piacere. Avrete però a disposizione molto tempo libero per divertirvi con più serenità e senza pensieri.

10° Toro: purtroppo si verificheranno dei dissapori all’interno della cerchia dei colleghi o in quella familiare, e le prospettive di ritornare ad uno stato di quiete sarà rimandato in un secondo momento.

Sul lavoro un po’ di stress potrebbe compromettere la concentrazione, anche se non in modo significativo.

11° Bilancia: anche se avrete molta irritazione e stress, avrete comunque le forze necessarie per poter lavorare senza troppi ostacoli. Purtroppo l’amore al momento non vi darà il romanticismo che vorreste, anzi, potrebbe essere un periodo molto fermo per i sentimenti.

12° Leone: avrete molto stress in accumulo e un senso di monotonia che probabilmente potrebbe non accordarsi bene con il lavoro. Probabilmente però questo weekend avrete a che fare con qualcosa che adorate fare, dunque non sarà così gravoso come prospettato in un primo momento.