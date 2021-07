L'oroscopo della giornata di martedì 6 luglio prevede Marte, Venere e Luna a favore dei nativi Leone, che in questa giornata potrebbero ottenere qualcosa di speciale, mentre i nativi Gemelli avranno in mente idee molto interessanti. Con un po’ di coraggio e audacia, l'Ariete si farà avanti con i sentimenti, mentre i rapporti dei nativi Vergine potrebbero farsi un po’ bruschi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 6 luglio.

Previsioni oroscopo martedì 6 luglio 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che migliora per voi nativi del segno, con la Luna che andrà a mettersi in sestile dal segno dei Gemelli.

Dal punto di vista sentimentale le cose cambieranno in positivo tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single siate un po’ più coraggiosi e audaci, e fatevi avanti. In ambito lavorativo qualcuno potrebbe aspettare la vostra opinione prima di prendere una decisione definitiva. Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐⭐

Toro: oroscopo di martedì che torna ad avere un cielo cupo, dopo una breve schiarita. Se siete riusciti a chiarirvi le idee in questi giorni, in amore le cose dovrebbero andare un po’ meglio di prima. Voi single sarete sostenuti dai vostri amici, e questo significherà molto per voi. Nel lavoro accetterete i nuovi incarichi con maggior entusiasmo, grazie ad un frizzante Giove in sestile.

Attenti però alla salute. Voto - 7- ⭐⭐⭐

Gemelli: settore professionale interessante per voi nativi del segno, grazie ad alcune idee fornite da Mercurio, che potrebbero rivelarsi davvero efficaci. In amore l'arrivo della Luna nel vostro cielo, insieme a Venere positiva, favoriranno le emozioni tra voi e il partner. I cuori solitari saranno pervasi da buon umore e allegria, con la voglia di fare nuove conoscenze.

Voto - 8+ ⭐⭐⭐⭐

Cancro: configurazione astrale che vedrà un cielo poco influente, ma tutto quello che avete costruito nelle giornate precedenti non è andato sprecato, e i suoi frutti li state vedendo proprio adesso. In amore infatti il rapporto tra voi e il partner procede alla grande. Solo per questo, vi considererete molto fortunati.

Se siete single, l'oroscopo del 6 luglio prevede incontri interessanti, che però andranno valutati con attenzione. In ambito lavorativo avete delle mosse interessanti, ma cercate di non strafare. Voto - 8 ⭐⭐⭐⭐

Leone: un cielo davvero sereno per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, in particolare in ambito amoroso. Con Venere, Luna e Marte favorevoli, dire che il vostro rapporto è perfetto è poco, proprio perché dimostrerete con forza e passione i vostri sentimenti. Voi single lascerete che siano le emozioni che provate a parlare. Per quanto riguarda il lavoro mostrerete un approccio più aggressivo, ma potrebbe non essere abbastanza, colpa anche di Saturno opposto. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Vergine: controllate le vostre reazioni dal punto di vista sentimentale, considerato che la Luna sarà in quadratura.

Comportamenti un po’ troppo impulsivi potrebbero spingervi ad allontanarvi dal partner, per cui fate attenzione. Se siete single dite quello che sentite, ma non pensate alle conseguenze. Nel lavoro cercare conferme in questo periodo potrebbe essere difficile considerato Giove e Mercurio negativi. Voto - 6- ⭐⭐

Bilancia: oroscopo di martedì 6 luglio che vi vedrà particolarmente romantici dal punto di vista sentimentale. Con la Luna in trigono e Venere in sestile, il vostro rapporto sembrerà tutto baci e abbracci, con momenti di pura passione. I cuori solitari saranno altruisti e metteranno il benessere degli altri prima del loro. In ambito lavorativo Saturno in trigono porta una buona dose di fortuna, oltre a delle idee originali.

Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Scorpione: il periodo non è sicuramente dei migliori per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, dovrete fare particolare attenzione a ciò che vorrebbe il partner da voi, nonché mostrare maggiore comprensione. I cuori solitari potrebbero sentirsi piuttosto nervosi. Nel lavoro temendo le possibili conseguenze di un progetto, non potrete mai andare avanti così. Voto - 6⭐⭐

Sagittario: configurazione astrale sottotono per via della Luna in opposizione. In ambito sentimentale potrebbe esserci qualcosa che vi turba, e la cosa migliore da fare sarà sicuramente provare a parlarne con la vostra anima gemella, senza mostrare atteggiamenti impulsivi. Se siete single sarete leggermente nervosi, ma con il cuore ancora pieno d'amore e emozioni.

In ambito lavorativo con un po’ di pace e tranquillità potreste ottenere qualcosina di buono. Voto - 7⭐⭐⭐

Capricorno: oroscopo di martedì nel complesso discreto per voi nativi del segno. Per quanto riguarda i sentimenti il vostro rapporto è stabile. Lasciatevi travolgere dalle emozioni, anche voi single, e vedrete che non ve ne pentirete. Sul fronte lavorativo su certi progetti non siete disposti a scendere a compromessi. Volete soltanto il meglio per i vostri incarichi. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Acquario: la Luna si troverà in posizione favorevole nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale sarete più morbidi, ciò nonostante ricordatevi che Venere rimane comunque opposta, per cui attenzione al vostro atteggiamento.

Se siete single il vostro atteggiamento potrebbe non essere ben accetto da tutti. Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete una certa sicurezza nelle vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7+ ⭐⭐⭐

Pesci: si apre un periodo lievemente sottotono per voi nativi del segno, colpa della Luna in quadratura dal segno dei Gemelli. Per quanto riguarda i sentimenti potrebbero esserci delle discussioni importanti con il partner, e voi dovrete dimostrate una certa maturità. Se siete single la voglia d'innamorarvi non manca, c'è qualcosa che ve lo impedisce. In ambito lavorativo la creatività non vi manca, ma dovrete riuscire a far valere le vostre idee. Voto - 6,5 ⭐⭐