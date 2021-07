L'oroscopo del fine settimana che va dal 17 al 18 luglio prevede piccole difficoltà da superare per i nativi Leone, complice la Luna in quadratura, mentre Bilancia sarà pervasa dal desiderio di amore e romanticismo. Un po’ di stanchezza si farà sentire a lavoro per il Toro, nonostante i buoni risultati, mentre alti e bassi caratterizzeranno la vita sentimentale dei nativi Cancro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 17 al 18 luglio.

Previsioni oroscopo weekend 17-18 luglio segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana positivo solo a metà per voi nativi del segno.

In amore la Luna tenderà a favorirvi solo da domenica e non sarà facile ritrovare immediatamente la giusta intesa. Nel lavoro potrebbe essere necessario qualche cambiamento per essere più efficienti. Voto - 6,5 ⭐⭐

Toro: ancora un weekend difficile da superare per voi nativi del segno. Questa prima parte dell'estate non si sta rivelando un granché, soprattutto in amore, ma presto anche voi avrete la vostra rivincita. Molto meglio nel lavoro, dove i risultati arrivano e voi non potete che esserne soddisfatti, anche se un po’ di stanchezza si farà sentire. Voto - 6,5 ⭐⭐

Gemelli: oroscopo del fine settimana davvero piacevole in amore. Tra voi e il partner ci sarà una notevole complicità, data da questa Luna favorevole e da Venere.

Per quanto riguarda il lavoro state cercando di mettervi a ritmo con gli altri, ma con questo cielo ci vorrà tempo e fatica. Voto - 7,5⭐⭐⭐⭐

Cancro: weekend fatto di alti e bassi per voi nativi del segno, soprattutto dal punto di vista sentimentale, considerato che la Luna sabato sarà negativa. Poco male in fondo, perché da domenica la vostra relazione tornerà a splendere.

Nel lavoro un po’ d'ansia è normale quando si ha a che fare con dei progetti grandi, ma vedrete che riuscirete a centrare i vostri obiettivi. Voto - 7,5⭐⭐⭐⭐

Leone: piccole difficoltà da superare secondo l'oroscopo del fine settimana, colpa della Luna che sarà in quadratura da domenica. Attenzione dunque al vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nel lavoro le energie non mancano e se avete delle buone idee, potrebbe essere il caso di metterle in pratica. Voto - 7⭐⭐⭐

Vergine: si profila un weekend davvero piacevole in ambito sentimentale. In particolare la giornata di domenica vi riserverà una buona dose di romanticismo, grazie alla Luna in sestile dal segno dello Scorpione. Poche novità invece in ambito lavorativo. Potreste aver bisogno di tempo per riflettere su nuove e fresche idee. Voto - 7,5⭐⭐⭐⭐

Bilancia: oroscopo del weekend ottimo per voi nativi del segno, grazie a un cielo che vi assiste. In ambito sentimentale sarete pervasi da un desiderio di amore e romanticismo, che contagerà anche la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, anche se le circostanze non sono le migliori, riuscirete comunque a ricavare il meglio.

Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐⭐

Scorpione: piccole soddisfazioni, ma nulla di più in ambito sentimentale, grazie alla Luna che da domenica sarà in congiunzione. Cercate di sfruttarla per recuperare un po’ d'intesa tra voi e il partner. Per quanto riguarda il lavoro state lavorando a pieno ritmo. Ciò vi aiuterà a ottenere buoni risultati, ma attenti alle energie. Voto - 7-⭐⭐⭐

Sagittario: ottimo weekend per voi nativi del segno. In ambito sentimentale non mancheranno bei momenti tra voi e il partner, frutto della vostra maturità e dell'amore che regalate alla vostra anima gemella giorno dopo giorno. Un po’ meno gratificante il settore professionale, ma cercherete di rimanere ottimisti. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Capricorno: a partire da domenica rialzerete la testa in ambito sentimentale, dopo una Luna che vi ha ostacolato.

Riprenderete in mano la vostra relazione di coppia in modo piuttosto convincente, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro l'opposizione di Mercurio si farà sentire, dunque attenzione a quali idee sceglierete di sviluppare. Voto - 7,5⭐⭐⭐⭐

Acquario: configurazione astrale ancora molto scomoda per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, dove comunicare con il partner non sarà una passeggiata. Piccole soddisfazioni, invece, in ambito lavorativo, ma saranno solo magre consolazioni. Voto - 6⭐⭐

Pesci: weekend davvero piacevole in ambito sentimentale secondo l'oroscopo. Apprezzerete molto la compagnia del partner e domenica la Luna vi aiuterà a esaltare il romanticismo che c'è tra voi e il partner.

Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee ben chiare su come agire e non sbaglierete un colpo. Voto - 9⭐⭐⭐⭐⭐