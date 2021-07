L'Oroscopo di giovedì 22 luglio è pronto a scommettere sul fatto che sarà una giornata ricca di sorprese e colpi di scena. Senza dubbio, alcuni segni zodiacali godranno di un certo successo sia in ambito familiare che in quello lavorativo. Altri, invece, forse meno intraprendenti ma più posati e lucidi sul da farsi, dedicheranno tutte le loro energie per centrare gli obiettivi prefissati.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in Leone in trigono a Nettuno e in opposizione con Plutone;

Luna in Capricorno in trigono a Urano;

Venere in congiunzione a Marte e in opposizione a Giove;

Mercurio in sestile a Urano;

Saturno in quadratura a Urano.

Di seguito, tutti i dettagli dell'oroscopo di giovedì 22 luglio.

Previsioni zodiacali del 22 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questo giovedì ci sono novità: le premesse per iniziare quel cammino che conduce alla vera libertà saranno ala vostra portata. Intanto dedicatevi a quelle attività che vi divertono e che vi rilassano. Se escludete il perdurare di un po' di nervosismo, le energie e l'umore saranno più che eccellenti. Nel lavoro, dopo un periodo creativo ma poco produttivo, sentirete il bisogno di occuparvi di altre faccende rivelando grande senso pratico.

In amore, invece, la vostra timidezza è solo un ricordo: siete intraprendenti, affascinanti, in più sapete andare al cuore di chi vi piace per conquistarlo. Per la salute, l'onda positiva conclude una fase di stanchezza, rigenerando l'organismo e dandovi nuova forza: scaricate lo stress un po' alla volta.

Toro - È un periodo frenetico, pieno di imprevisti e colpi di scena che vanno gestiti con una certa lucidità ed energia, se vorrete volgerli a vostro favore.

Se smetterete di lamentarvi o di polemizzare per ogni sciocchezza, dovreste andare sul sicuro. L'oroscopo del 22 luglio consiglia, parlando di lavoro, di mettere a fuoco gli obiettivi professionali: è evidente che per fare il salto di qualità a cui aspirate dovete migliorare la preparazione o il bagaglio di conoscenze. In amore, intanto, il barometro della passione non segna stabilmente bel tempo, anche se questo giovedì si respira un clima mite, fatto di affiatamento e complicità.

Ritmo un po' fiacco, invece, per quanto riguarda lo stato fisico in generale, che evidenzia innanzitutto un bisogno di riposo ma anche la necessità di distrazione, divertimenti o scambi.

Gemelli - Il transito della Luna in Capricorno è un'iniezione di fiducia che vi conferisce smalto e carisma. Ottimismo, successo nel lavoro e nello sport. Un incendio di emozioni che infiamma il cuore e insinua un irresistibile bisogno d'amore. Ottime pertanto le prestazioni nel lavoro come pure negli affari. Potrete prendervi una bella rivincita su un rivale, ma evitate di autoincensarvi. Dice il saggio: "chi si loda si imbroda". In amore si preannuncia invece una giornata perfetta da investire in sentimenti e affetti, di qualsiasi ordine o tipo.

Per trovare la felicità, se ne siete alla ricerca, per rinnovare promesse o per lanciarsi in appassionate dichiarazioni, questo giovedì sarà perfetto: ne approfitterete? Per il fisico, prendetevi maggior cura del vostro aspetto esteriore: potrebbe essere necessario un intervento professionale per migliorare la vostra immagine.

Cancro - A volte, lasciando più libertà alle persone care, ne consegue un loro avvicinamento, mentre volendole tenere strette, le allontaniamo. La giusta via di mezzo è sempre quella più adeguata, da perseguire per ottenere il risultato migliore: a voi usare la vostra intelligenza per scoprirlo, ovviamente lasciandovi guidare da quel buon istinto che tutti voi del Cancro avete.

Nel lavoro, slanci creativi e vivacità di idee caratterizzeranno la giornata. Instaurate con un collega un rapporto più scherzoso e disinvolto, ne vedrete presto i buoni risultati. In amore, invece, c'è una raccomandazione: non giocate con i sentimenti. Siate più rispettosi, non lasciate che l'orgoglio vi porti fuori rotta e vi conduca a decisioni discutibili. Riguardo la salute, nutrite il vostro spirito dedicandovi alle tecniche di meditazione, tipo lo yoga, vi sentirete meglio senza alcun dubbio.

Oroscopo e consigli delle stelle del 22 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone - Il vostro segno questo giovedì gioisce nell'avere ospite nel comparto "sua maestosità" il Sole. Un inarrestabile desiderio di novità troverà sfogo in un'interessante occasione professionale che non vi lascerete scappare di certo.

Occupatevi però anche delle questioni economiche, seguendo con più oculatezza le vostre finanze. Dunque, lavoro in primo piano: avrete la possibilità di percorrere strade diverse e inusuali, scoprendo di possedere altri talenti e predisposizioni creative. Anche in amore tutto regolare: Venere scalda i sensi e accende la fantasia. Per questo sarete particolarmente ricettivi ad accogliere ogni tenera e affettuosa proposta. La salute chiede maggior attenzione all'alimentazione: sapete che il comune sale da cucina è un elemento associato al vostro segno? Quindi molto utile a restituirvi parte di quel vigore che spendete con tanta prodigalità.

Vergine - Stuzzicati dalla Luna in trigono a Urano, con una Venere nel segno promotrice di allegria e comunicativa, vi sentite in pieno fermento, pronti ad afferrare ogni opportunità.

Giornata di tregua col partner o tra soci, oggi che Marte, lievemente disarmonico al segno, è addolcito dalla stessa Luna. Nel lavoro risultati appaganti per tutti coloro che hanno a che fare con il pubblico. In aumento i contatti e le possibilità di concludere affari. In primo piano l'amore: con un fare insolitamente romantico e molto convincente, riuscirete a strappare al partner un sorriso e anche una seconda possibilità. Con l'avanzare della bella stagione estiva urge dare un nuovo look al balcone, non solo al fisico. Riempitelo di gerani, rigorosamente rossi, in sintonia col vostro segno.

Bilancia - Presto dovrete prendere decisioni economiche importanti: non perdete tempo in minuziose valutazioni e come sempre procedete speditamente.

Intuizioni in arrivo o consigli da chiedere? Lo saprete quanto prima. In amore, intanto, questa è la giornata giusta per chiarire con il partner in merito alle rispettive aspettative per il futuro. In ambito lavorativo, scrollatevi di dosso l'insicurezza gettando dalla finestra le perplessità. Non è il momento di fermarsi, qualcuno non fa che ripetervelo, ma voi non volete proprio sentire da quell'orecchio. In amore, il cuore si confonde quando i rapporti non sono sereni. Sottintesi e sfumature non si addicono alla vostra natura: esprimetevi con sincerità e troverete il vostro definitivo punto di serenità. In rilievo la salute: nella cura del corpo non siate né troppo negligenti, né troppo allarmisti, ma scegliete la via di mezzo che come sempre è quella giusta.

Scorpione - La Luna in Capricorno è garanzia di felicità: il suo trigono a Urano, poi, si spende senza risparmio per favorirvi spudoratamente in molti campi d'applicazione. In famiglia potrete riscoprire una serenità davvero preziosa: chi vi ama torna a dimostrarvelo in ogni momento. Nel lavoro non lasciatevi invischiare in gelosie o rivalità tra colleghi: continuate ad applicarvi con serietà ed impegno e, presto o tardi, verrete premiati. Alcune situazioni semplici e affettuose, parlando di coppia, vi regalano momenti di vera serenità fatta di piccoli gesti. Intanto, non rimpiangete di essere rimasti a casa mentre gli altri stanno in panciolle in riva al mare: arriverà presto anche il vostro turno...

Per la salute, c'è una stretta ed evidente correlazione tra benessere fisico e quello mentale: il secondo domina ed è in grado di creare, il primo deve accodarsi.

Astrologia di giovedì 22 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Un giovedì da segnare negli annali dei vostri ricordi: la buona sorte elargita dagli astri, unita alla vostra capacità organizzativa, vi darà l'opportunità di incrementare nuovi affari e le entrate economiche. Cambio di comparto nel frattempo dei pianeti veloci, con l'ingresso di Venere nel segno della Vergine: in arrivo per voi, oltre alle coccole di Venere, anche i favori di Mercurio. Nel lavoro avete fatto qualche sacrificio, ma l'impegno paga sempre, e finalmente riceverete notizie riguardo a quell'incarico cui aspirate.

In amore, nel relazionarvi con gli altri, potreste scoprire un lato fantasioso del vostro carattere che non pensavate di avere. Sì alle novità senza disdegnare la buona curiosità. Per la salute, se volete sfoggiare una forma smagliante, dedicatevi con regolarità all'esercizio fisico: con qualche chilo di meno, vi piacerete di più.

Capricorno - Brillanti ed ottimisti, saprete affrontare con il sorriso anche i piccoli imprevisti e con magnanimità perdonerete le mancanze altrui. Una piacevole sorpresa in ambito sentimentale cambierà repentinamente i programmi della giornata. Le previsioni zodiacali consigliano di essere un po' più scaltri sul lavoro. Per risolvere un problema, consultatevi con una persona che ha una lunga esperienza alle spalle e che gode anche degli appoggi giusti.

In amore, invece, accantonate tutto quanto non sia legato a stretto filo con sentimenti e affetti in generale, e date spazio al desiderio che viene dal cuore. Basterà uno sguardo a far scattare la scintilla. Per il look, prediligete le tonalità che vanno dall'arancione al rosso. Questi colori hanno effetti stimolanti sul vostro (e sull'altrui) apparato sensoriale.

Acquario - Armonica a Urano, la Luna vi rende aperti e disponibili, pronti ad adoperarvi a favore di chi ha bisogno del vostro appoggio e della vostra esperienza. Aiutando gli altri aiuterete voi stessi, e a giovarne potrebbe essere di certo il cuore. Raggiungerete una visione più lucida della vostra situazione legata al lavoro. Seppure non mancherà qualche piccolo intoppo, sul fronte professionale la giornata è ideale per avviare nuove e proficue collaborazioni. Bene anche in amore: incontri emozionanti potrebbero indurvi in tentazione, nonostante la vostra provata fedeltà. Ricordate: non è tutto oro quel che luccica! Giovedì 22 luglio è proprio la giornata ideale per acquistare qualcosa che vi piace: un paio di scarpe che garantiscano benessere ai vostri piedi, un oggetto tecnologico o uno sfizio?

Pesci - Sarà una giornata come tante altre, se lascerete che sia così: basterebbe davvero poco per stravolgere tutti i piani e renderla effervescente. L'occasione va creata, plasmata secondo le esigenze: organizzate un qualcosa di interessante da poter condividere con le persone che vi interessano. Magari fissate un appuntamento in un locale per un aperitivo e tante chiacchiere in spensieratezza. Nel lavoro, qualcuno che apprezza l'impegno che profondete nella vostra attività c'è, e occupa posizioni importanti: continuate così e otterrete presto grandi cose. In amore, invece, sappiate che a volte la creatività assume un valore negativo: accade quando perde di vista la realtà e vi proietta nel mondo dei sogni, confondendovi o confondendo chi avete affianco. Parlando di buona salute: un massaggio è un toccasana per alleviare un fastidioso mal di schiena, generato da chissà cosa.