L'Oroscopo di venerdì 23 luglio porterà felicità o pensieri ai quali dare seguito? Lo scopriremo subito, entrando nel merito dei singoli segni. La giornata di venerdì ad alcuni porterà successi da cavalcare, sogni da vivere con chi si ama, e magari anche qualche bella sorpresa.

Ad altri segni la giornata potrebbe riservare nuovi impegni da portare a termine, situazioni da mettere in sicurezza, oppure ulteriori energie da spendere nel lavoro o semplicemente in famiglia.

Per avere una sintesi esaustiva su come gli influssi astrali andranno ad influire sulla quotidianità di tutti noi, sarebbe utile, nonché altamente consigliato, individuare i principali aspetti planetari del momento.

Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in Leone in opposizione a Luna e Plutone in Capricorno;

Luna in sestile a Nettuno in Pesci;

Urano in Toro in quadratura a Saturno;

Venere in Vergine in congiunzione a Marte in Leone;

Mercurio in Cancro in trigono a Nettuno.

Di seguito, tutti i dettagli dell'oroscopo di venerdì 23 luglio.

Previsioni zodiacali del 23 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna in Capricorno non vi sarà troppo amica. Perciò faticherete a controllare l'umore e quella vena polemica che a tratti vi farà essere un po' aggressivi. Siete messi in condizione di recidere i diversi rami secchi che sovraccaricano la vostra esistenza. Nel lavoro, con i riflessi mentali appannati, l'apprendimento è faticoso.

Se dovete dare un esame o frequentare un corso d'aggiornamento, concentratevi. In amore, invece, possibile qualche tensione. Non dimenticate, però, che molto dipenderà dal vostro atteggiamento: smussate le asperità del vostro carattere. Riguardo lo stato salutare, qualche somatizzazione in vista per i più ansiosi. Guardatevi però dalle esagerazioni e attenti a non cadere nella solita faciloneria.

Toro - Riuscirete finalmente a comprendere le vere intenzioni degli altri e a non mettervi sul piede di guerra anche per una minuzia. Vi accorgerete che spesso siete voi che prendete fuoco per niente. Fate allora un sentito "mea culpa". L’oroscopo del 23 luglio consiglia maggiore autocontrollo nel lavoro. Geometrie celesti faranno prevalere le attività creative, gli apporti dell'intuito, della sensibilità.

Datevi da fare per metterle a frutto. In ambito amoroso, desidererete ricevere dal partner risposte consone ai vostri slanci. Se siete single, calibrate le avance: troppa foga potrebbe essere controproducente. La Luna in Capricorno intanto vi vuole coccolare un po', favorendo un sano relax e una salutare ginnastica dolce. Presto tornerà a risplendere con fulgore il gusto per le piccole cose della vita.

Gemelli - Non vi basta lo scambio di sguardi e di gesti complici con la persona che vi fa battere forte il cuore. Avete bisogno di qualcosa di più. E sarete accontentati: realizzerete il desiderio di avere una persona vicina con cui condividere tutto. Nel lavoro, intanto, mettete a frutto i lati migliori della vostra natura.

Gentilezza, pazienza, buonsenso e concretezza vi guideranno verso il successo. In amore restare in silenzio, magari tenendo dentro tutto quello che si prova, non è la cosa più indicata per ristabilire l'intesa nella coppia. Sfogatevi! Parlando di benessere, Mercurio malandrino potrebbe favorire piccole scottature della pelle o arrossamenti agli occhi, propri della stagione estiva: abbiate cura di voi.

Cancro - La settimana lavorativa termina all'insegna dell'ottimismo e del buonumore. Nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete gli amici in un'iniziativa che vi sta a cuore. In ambito lavorativo, l'unico rischio prevedibile è quello che, correndo per arrivare al traguardo, non vi curerete di travolgere chi vi si para davanti.

In amore gioiosi, allegri e spensierati: la giornata vi riserva emozionanti sorprese. Il desiderio un po' scemato si riaccende "di botto". In questo periodo cedete alla tentazione di un breve viaggio: anche se con le difficoltà attuali non potete permettervi le Maldive, rompere la routine è sempre salutare.

Oroscopo e consigli delle stelle del 23 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone - Tante le carte da giocare da questo venerdì e per tutto il weekend, specie per valorizzare le vostre iniziative. Non manca neanche una certa audacia nel proporre soluzioni geniali e innovative. Potete esprimere inventiva, rapidità di decisione, vivacità: non concentratevi sulle cose di poco conto. Nel lavoro, intanto, stimolati dall'ambizione e ispirati da un'insolita concretezza, vi rimboccherete le maniche per svolgere al meglio i compiti che vi sono stati affidati.

Parlando di sentimenti, se non siete soddisfatti della situazione affettiva, prima di prendere decisioni affrettate dovreste fare un po' più di chiarezza in voi stessi. Nel mentre, se la forma fisica è un po' sottotono, l'uso del tempo libero per fare brevi o lunghe passeggiate in mezzo alla natura vi aiuterà a stare meglio e vivere felici.

Vergine - La felicità vi sorride. Se avete conti in sospeso, problemi relativi a mutui, prestiti, crediti da incassare, potrebbe essere la giornata giusta per sistemare ogni questione. Venere in congiunzione a Marte invita a finalizzare alcuni rapporti in attesa. Elasticità, flessibilità e apertura alle novità sul posto di lavoro sono le condizioni necessarie per avanzare e raggiungere i traguardi sperati.

In amore gran bella giornata: essere sinceri paga. Sapete bene che dire la verità, in tutte le circostanze, specie se già in coppia, è un lasciapassare per una unione felice e duratura. Le bugie, è risaputo, hanno le gambe molto corte... In merito allo stato salutare, nel seguire nuovi impegni allo scopo di tenersi in forma, tenete conto che l'efficacia dipende molto dalla mente. Se iniziate sfiduciati, partite con il piede sbagliato.

Bilancia - Urano nel segno del Toro vi stimolerà ad osare dei cambiamenti nella vita quotidiana, fin qui solo sospirati. Le cose andranno bene, perciò siate ottimisti. Volendo smentire un saggio detto, diciamo che chi lascia la vecchia strada per la nuova, non sempre rischia di trovarsi in difficoltà, anzi tutt’altro!

Nel lavoro, invece, guardatevi intorno con maggiore fiducia e vi imporrete all'attenzione di colleghi e superiori con le vostre capacità e talenti. In amore, sappiate che il partner sarà esigente, ma poi si ammorbidirà. Se siete single, avrete delle sorprese che gratificheranno desideri maliziosi ed intriganti. Presto vi confiderete con una persona appena conosciuta. Dopo lo sfogo, vi chiederete se riuscirà a mantenere la necessaria discrezione...

Scorpione - Non è la via vecchia da seguire per raggiungere il successo, ma un itinerario nuovo che dovete aprirvi in un mare di possibilità. Date libero sfogo al vostro talento, dedicando parte della giornata ad attività creative. Intanto nel lavoro si apre per qualcuno un periodo molto redditizio.

In realtà, già ci sono alcuni buoni presupposti per incrementare i guadagni. Il consiglio del giorno: non abbassate la guardia, fiutate l'aria e state all'erta. In amore, se non moltissimi, gli incontri non mancheranno, forse non troppo coinvolgenti ma per certi versi comunque interessanti. Accettate un simpatico invito, del tutto inatteso ma piacevole. In alcuni momenti scarseggiano le energie sotto il profilo fisico, mentre aumentano le risorse dal punto di vista dell'agilità mentale. Tenetevi in allenamento.

Astrologia di venerdì 23 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La Luna in sestile a Nettuno in Pesci stimola gli scambi e la comunicazione, dando il via ad una giornata frizzante e ricca di occasioni da prendere al volo.

L'ideale sarebbe approfittare del prossimo weekend per un fuori programma, come un breve viaggio tra amici. Nel lavoro, l'opposizione di Marte verso Giove crea qualche intralcio, ma se vi siete messi in testa di raggiungere un traguardo, prima o poi ce la farete. L'amore intanto viaggia su altri livelli: fantasie piccanti si esternano in chat e sui social network. Con il partner raggiungete l'intesa sul piano della trasgressione. In merito al fisico, intanto, le belle giornate estive vi spingono naturalmente al movimento. Passeggiare a lungo all'aria aperta, meglio se su un lungomare, gioverà sia alla salute sia alla linea.

Capricorno - L'innato dinamismo lascia spazio ad una insolita pigrizia.

Rallentate i ritmi se ne avvertite il bisogno, ma occhio a non scivolare nell'apatia. Un atteggiamento passivo vi procura inevitabilmente insoddisfazione e qualche rimorso di coscienza. Le previsioni zodiacali consigliano nel lavoro di esporsi il meno possibile. Inutile farsi carico di questioni che non toccano, tanto più se, rimuginando su una soluzione, trascurate cose più importanti. In amore, per rincorrere forti emozioni potreste cacciarvi in una situazione alquanto difficile. Non mettete in discussione gli obiettivi raggiunti. La salute questo venerdì incontra una Luna favorevole, ottima per curare piccole affezioni ai piedi o per sottoporsi a un massaggio riflessologico scaccia tensioni.

Acquario - Dopo una fase di stress, il trigono Mercurio-Nettuno apporta calma e buonumore: il lavoro, sia in ufficio che a casa, offre soddisfazioni. La ciliegina sulla torta è il partner, che fa di tutto per starvi vicino e approfittare della vostra allegria. In questi giorni una decisione presa su due piedi, con un coraggio e un tempismo davvero ammirevoli, darà una svolta a una situazione intricata. In amore, qualcuno di voi sarà alle prese con una stanchezza diffusa: fate affidamento sullo spirito d'iniziativa della persona amata, sperando di venirne positivamente coinvolti. Parlando di benessere fisico, intanto, da sapere che alcune diete cosiddette "miracolose" sono spesso degli imbrogli. In generale, diffidate sempre delle soluzioni troppo facili.

Pesci - Questo venerdì di fine settimana lavorativa vi sentirete sospinti da una voglia di muovervi e di spostarvi che può tradursi, se non la canalizzate in modo adeguato, in un improduttivo attivismo. Sarebbe meglio, invece, che vi fermaste un attimo per riflettere su come recuperare un rapporto. Nel lavoro, già a partire dal pomeriggio vi sentirete un po' agitati. Per un paio di giorni prendete le cose con filosofia e mantenete la calma. Forse in amore metterete a dura prova la pazienza del partner, pretendendo che sia disposto ad assecondare tutto quello che vi salta in mente. Riguardo al look, anche se il rosso è il vostro colore, evitate di indossarlo quando avete bisogno di tranquillizzarvi. Optate per tinte neutre, chiare.