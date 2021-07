L'Oroscopo della settimana che va dal 19 al 25 luglio vedrà il pianeta Venere lasciare il segno del Leone. Ciò comporterà diversi cambiamenti astrali per molti segni zodiacali. In particolare, i nativi in Sagittario dovranno impegnarsi al massimo per continuare ad avere una relazione stabile, così come i Gemelli, che non dovranno essere impulsivi.

Miglioramenti in vista invece per i nativi in Toro, più morbidi e flessibili nei confronti del partner. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana dal 19 al 25 luglio 2021.

Previsioni oroscopo dal 19 al 25 luglio 2021 segno per segno

Ariete: durante questa settimana, il pianeta Venere non sarà più in trigono dal segno del Leone, e ciò significa che con i sentimenti potrebbe mancarvi quella marcia in più. Nulla di drammatico in fondo, perché la vostra relazione sarà comunque solida, ma in ogni caso meglio non esagerare. Se siete single, mostrerete un atteggiamento piuttosto naturale, molto apprezzato da tutti. In ambito lavorativo la situazione rimarrà pressoché invariata, ciò significa che dovrete ancora faticare un po' per ottenere discreti successi. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Toro: oroscopo della settimana che vedrà il pianeta Venere tornare ad agire a vostro favore. La vostra relazione di coppia presto tornerà a splendere, però prima sarà necessario del tempo per riavere un po' di serenità.

Se siete single, ricomincerete a mostrare interesse verso nuove conoscenze, anche se per il momento vi fermerete qui. Sul fronte lavorativo le vostre idee saranno piuttosto valide, tutto merito di Mercurio e Giove in ottimo aspetto. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Gemelli: cominciano i problemi dal punto di vista sentimentale per voi. Il transito sfavorevole di Venere vi metterà in difficoltà, e con il partner potreste essere fin troppo impulsivi.

Se siete single e volete fare conquiste, dovrete dimostrare di avere un cuore grande, cosa che al momento vi manca. Nel lavoro vi ritroverete di fronte a diversi ostacoli a causa di Giove. Fortunatamente non sarà così ancora a lungo, ma per il momento meglio non addentrarsi in progetti impossibili. Voto - 6⭐⭐

Cancro: sarà la miglior settimana del mese per voi nativi del segno.

Secondo l'oroscopo, da giovedì 22 luglio potrete contare sulla posizione favorevole di Venere, che vi renderà particolarmente affettuosi e romantici con il partner. Se siete single, questa potrebbe essere una settimana veramente speciale. Nel lavoro, con Giove e Mercurio favorevoli, potrete avviarvi verso grandi progetti e raggiungere il successo che meritate. Voto - 9⭐⭐⭐⭐⭐

Leone: durante questa settimana dovrete dire addio a Venere favorevole che vi ha regalato momenti meravigliosi in ambito sentimentale. Il vostro rapporto continuerà a funzionare bene, ma voi dovrete fare un po' di più. Attenzione nel fine settimana, quando la Luna sarà opposta. Se siete single continuerete ad essere notati, e qualcuno potrebbe farvi il filo.

Nel lavoro le vostre idee non sono poi così male, ma mettete in conto che dovrete impegnarvi per realizzarle. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Vergine: il pianeta dell'amore arriva finalmente nel vostro cielo. Secondo l'oroscopo dal 19 al 25 luglio sarete pronti a vivere l'amore al meglio delle vostre aspettative, cercando di fare del vostro meglio per regalare al partner magici momenti. Forse l'inizio della settimana potrebbe non essere il massimo, ma poi sarà tutto un crescendo di emozioni. Se siete single, una piccola pausa ve la meritate in fondo, magari in spiaggia sotto un ombrellone colorato. Nel lavoro vi sentirete ancora un po' sovraccarichi, e purtroppo non potrete farci nulla, se non svolgere le vostre mansioni adeguatamente.

Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Bilancia: sfera sentimentale piuttosto apprezzabile secondo l'oroscopo. Venere sarà favorevole fino a giovedì 22 luglio, per poi mettersi alle vostre spalle. Nulla di grave se continuerete a dimostrare i vostri sentimenti come avete sempre fatto, cosa che non sarà poi così difficile. Se siete single, le vostre emozioni verso una persona potrebbero cambiare. Nel lavoro Marte rimane in sestile dal segno del Leone, mentre Saturno sarà ancora in trigono. In poche parole, continuerete ad ottenere dei buoni risultati che vi incoraggeranno a fare di più. Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Scorpione: oroscopo della settimana che vedrà importanti cambiamenti nel vostro cielo. Partiamo col dire che lunedì 19 luglio ci sarà la Luna favorevole, e voi per primi sarete più morbidi con il partner.

Da giovedì 22, inoltre, Venere passa in una posizione più favorevole, e tra voi e la vostra anima gemella ci sarà la possibilità di rivivere un rapporto bello, solido. Se siete single, potrebbe essere un buon momento per rimettere in piedi la vostra vita sociale. Ottima settimana dal punto di vista professionale, dove sfrutterete al meglio le vostre abilità. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Sagittario: con Venere che passa in quadratura dal segno della Vergine non potrete continuare come avete fatto finora dal punto di vista sentimentale. Meglio essere un po' più calmi e responsabili per continuare ad avere una relazione stabile, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single, l'oroscopo prevede qualche difficoltà nella vostra ricerca del partner ideale.

Sul fronte professionale continuerete a non essere così entusiasti dei risultati, ma presto forse qualcosa potrebbe cambiare. Voto - 7-⭐⭐⭐

Capricorno: si apre un nuovo capitolo della vostra vita secondo l'oroscopo del 19-25 luglio. Venere si sposterà nel segno amico della Vergine, e per quanto riguarda i sentimenti sarete pronti ad amplificare al meglio la vostra relazione di coppia e trovare sempre un motivo per essere felici. Se siete single, sarà il momento perfetto per fare qualcosa di diverso dal solito, e le giornate di Luna favorevole potrebbero essere ideali. Settore professionale forse non così brillante, complice dei risultati un po' scarsi, ma l'impegno da parte vostra sicuramente non mancherà.

Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Acquario: configurazione astrale che cambia a partire dalla settimana del 19-25 luglio e che vi permetterà di uscire da questo periodo piuttosto buio. Le cose finalmente tenderanno a migliorare, e sarete pronti a vivere questa seconda parte dell'anno con maggior grinta, entusiasmo e passione. In amore, infatti, Venere non sarà più opposta, dunque, se siete single oppure no, è il momento di dare una svegliata alla vostra vita sentimentale. Nel lavoro, la situazione sarà nel complesso piatta, ma nonostante ciò molto presto le cose cambieranno radicalmente. Voto - 8- ⭐⭐⭐⭐

Pesci: oroscopo settimanale che darà inizio ad alcune peripezie da superare sotto il profilo sentimentale. Venere purtroppo vi volterà le spalle a partire da giovedì 22 luglio, per cui cercate di non rovinare un rapporto così magico fino ad ora.

Sfruttate la Luna favorevole tra giovedì 22 e venerdì 23 per solidificare il vostro rapporto. Se siete single, forse l'amore non sarà una priorità al momento, ma i rapporti sociali andranno sicuramente curati. Nel lavoro, invece, continuerete ad impegnarvi per ottenere il meglio, e con Giove e Mercurio favorevoli ci riuscirete di certo. Voto - 7,5⭐⭐⭐