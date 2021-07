Nel corso della settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 luglio 2021, la classifica dell’Oroscopo si adatterà alle posizioni planetarie. La costellazione dell’Acquario avrà nei suoi gradi la Luna, la quale farà compagnia al pianeta Saturno, mentre Urano rimarrà nella costellazione del Toro e Giove e Nettuno in quella dei Pesci. Venere arriverà nella costellazione della Vergine, il Capricorno invece sarà ancora alle prese con Plutone.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

Vergine in testa

1° Vergine: finalmente con questo splendido Venere nella vostra costellazione amore e fortuna saranno a portata di mano, soprattutto se ci si focalizza sul fine settimana.

Infatti secondo l’oroscopo ci sarà un notevole incremento delle situazioni di romanticismo e di riappacificazione, anche per quel che riguarda la squadra di lavoro.

2° Capricorno: l’oroscopo di questa settimana prevede molta più serenità, più intesa con gli affetti, specialmente con il partner e con la famiglia di origine. Avrete inoltre una situazione lavorativa che prevede molto più tempo libero e incarichi che soddisfano le vostre esigenze senza essere troppo gravosi e deleteri per la mente e il corpo.

3° Sagittario: sembra che l’oroscopo di questa settimana stia rendendo le cose decisamente più facili per il vostro segno. Difatti avrete maggiori prospettive di guadagno, un ottimismo che sicuramente vi è mancato negli ultimi giorni e una grinta che vi permetterà di essere anche al centro dell’attenzione.

4° Ariete: in amore si aprirà la strada per tante occasioni di complicità con il partner, al tempo stesso avrete qualche incontro che potrebbe fare al caso vostro. La sfera emotiva e le ripercussioni positive si riscontreranno anche per le amicizie e per la famiglia secondo l’oroscopo. Per il lavoro le opportunità saranno più numerose del solito, ma l’impegno dovrà essere il vostro primo pensiero.

Recuperi per Scorpione

5° Scorpione: questa settimana per voi sarà fatta di tanti recuperi dal punto di vista affettivo e una notevole determinazione sul lavoro. I guadagni che arriveranno nel fine settimana sicuramente vi permetteranno di essere più liberi e di fare qualche piccolo acquisto che cambierà in meglio la vostra quotidianità.

6° Cancro: per il momento il lavoro vi assorbirà completamente la settimana, perciò evitate di distrarvi e di scendere a troppi compromessi. Ciò che sarà importante per voi e per la vostra stabilità verrà prima di ogni cosa, anche dell’amore e dei sentimenti in generale, secondo l’oroscopo.

7° Toro: secondo quanto riportato dall’oroscopo ci saranno dei miglioramenti che interesseranno il lavoro, gli affari ma anche la sfera emotiva. Avrete molti più sentimenti positivi a rendere gran parte delle vostre giornate piacevoli, nonostante qualche piccola scaramuccia con la famiglia oppure con i colleghi.

8° Gemelli: avrete qualche incomprensione all’interno della famiglia di origine e qualche scaramuccia con gli affetti in generale, ma nel complesso secondo l’oroscopo si tratterà di situazioni passeggere che non influiranno sul vostro rendimento lavorativo.

Gli affari subiranno un lieve rialzo nonostante qualche piccolo ostacolo.

Acquario sottotono

9° Leone: la vostra settimana secondo l’oroscopo sarà nettamente divisa in due. Se la prima parte potrebbe essere caratterizzata da un nervosismo evidente sia a voi che alle persone che vi circondano, la seconda potrebbe essere monotona e fatta di lavoro senza possibilità di “fuga”, anche se soltanto per pochi istanti.

10° Bilancia: le delusioni vi spingeranno ad essere un po’ taciturni, ad essere più selettivi e a non affidarvi troppo alle persone con cui riscontrerete perplessità. Anche se si potrebbe verificare del nervosismo in voi, riuscirete benissimo a tenerlo a bada per cause di forza maggiore, come il lavoro.

11° Pesci: avrete un periodo in cui riuscirete a prendervi una pausa dalle faccende quotidiane, anche se questo significherà evitare qualche opportunità importante o risultare alquanto pigri. Avrete necessità di ricaricare le batterie, prima di immergervi completamente nel lavoro.

12° Acquario: purtroppo questa settimana potrebbe essere molto sottotono per il vostro umore a causa di qualche malessere che probabilmente vi darà tregua solamente nel fine settimana. In amore non ci saranno né riscontri positivi né litigi che potrebbero essere deleteri per la vostra relazione.