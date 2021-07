Venerdì 16 luglio troveremo sul piano astrale la Luna stazionare nel segno della Bilancia, mentre il Sole assieme a Mercurio sosteranno in Cancro. Marte insieme a Venere, invece, permarranno in Leone, così come Saturno proseguirà l'orbita in Acquario. Plutone continuerà il domicilio in Capricorno come Urano rimarrà stabile in Toro e, infine, Nettuno e Giove resteranno nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Ariete e Vergine.

Sul podio

1° posto Bilancia: lungimiranti. La prima dimora sarà illuminata dal corroborante trigono che Saturno nell'amico Acquario ingaggerà con la Luna sui loro gradi donando, con ogni probabilità, un produttivo mood lungimirante ai nati Bilancia, specialmente sul fronte pratico e professionale.

2° posto Acquario: lavoro top. Ad avere una marcia in più durante la giornata che precede il weekend saranno, probabilmente, i nativi di prima e seconda decade, i quali godranno di 24 ore particolarmente favorevoli al lavoro: la comunicazione con capi e colleghi tornerà fluida.

3° posto Leone: ritorni affettivi. La Bianca Signora al 23° della loro orbita parrà voler donare ai felini, soprattutto a coloro in attesa dell'anima gemella, qualche agognato ritorno affettivo col quale instaurare facilmente una durevole storia d'amore.

I mezzani

4° posto Sagittario: shopping. In questa giornata il terzo segno di Fuoco potrebbe avvertire il desiderio di volersi gratificare tramite l'acquisto di qualche cibo ricercato o ingrediente particolare, così da imbandire la propria tavola con qualche pietanza deliziosa.

5° posto Gemelli: umore top. Il tono umorale di casa Gemelli, grazie al conciliante terzetto Venere-Luna-Marte nell'asse Aria-Fuoco, sarà probabilmente brioso questo venerdì, coi nativi che saranno l'anima della festa ovunque andranno.

6° posto Capricorno: aiuti. Sul versante professionale di casa Capricorno potrebbero giungere degli insperati aiuti che, oltre ad alleggerire il carico professionale nativo, riusciranno a mitigare alcuni attriti nati nei giorni precedenti.

7° posto Toro: focus famigliare. Qualcuno del nucleo familiare reclamerà presumibilmente il supporto dei nati Toro per uscire dall'impasse di un'annosa questione. Il primo segno Fisso, però, potrebbe tentennare nel tendere la mano a chi gliel'ha chiesta.

8° posto Scorpione: illusioni. Il trigono tra il Luminare diurno in Cancro e Nettuno in Pesci avrà buone possibilità di mettere sul cammino quotidiano di casa Scorpione qualche destabilizzante illusione, specialmente nell'ambito delle nuove conoscenze.

Sarà bene, quindi, tastare bene il terreno prima di lanciarsi in modo avventato verso la conquista amorosa.

9° posto Cancro: esausti. Malgrado le faccende lavorative sembreranno tornare alla ribalta, i nati Cancro potrebbero pagare lo scotto di una mole di incombenze da ultimare piuttosto ingente che irrimediabilmente li sfiancherà.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: taciturni. Semaforo acceso sul rosso sul fronte comunicativo del dodicesimo segno zodiacale in questo venerdì, coi nativi che si accorgeranno già dalle prime ore mattutine di dover fare molta attenzioni alle parola proferite, finendo per assumere un mood taciturno.

11° posto Vergine: schietti. Non avere peli sulla lingua quando il parterre planetario non è dei più favorevoli può rivelarsi una mossa azzardata e i nati Vergine, specialmente di terza decade, non faticheranno ad accorgersene in queste 24 ore, nelle quali la loro sincerità farà storcere il naso ai più.

12° posto Ariete: impulsivi. La Luna in opposizione potrebbe far emergere il lato ombra marziale rispetto al suo segno preferito, l'Ariete, rendendo quest'ultimo oltremodo impulsivo e spesso irruente, sia nei gesti che nelle parole.