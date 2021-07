Nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana che chiude luglio e porta all'inizio di agosto.

Quali novità e occasioni offriranno il settore dedicato all'amore, al lavoro e alla salute? Come si concluderà il mese di luglio? E come partirà il mese di agosto? A soddisfare queste curiosità ci penseranno le previsioni astrologiche relative alla settimana che va da lunedì 26 luglio a domenica 1° agosto.

La settimana dal 26 luglio al 1° agosto secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, dovrete sfruttare questa settimana per risolvere i dubbi e le perplessità presenti nei rapporti di coppia e nel matrimonio.

Gran parte della settimana porterà incertezze, uno dei due partner farà scenate di gelosia, oppure un terzo incomodo metterà zizzania tra i due coniugi. Di certo sarà un periodo poco noioso e comunque dovrete stare lontani da tensioni. Per i single del segno potrebbero nascere dei flirt 'mordi e fuggi', ma attenzione perché il cuore potrebbe fantasticare a lungo termine. In campo lavorativo, è un periodo importante, chi sta ancora cercando un impiego ben retribuito potrebbe trovare qualche buona occasione. A tal proposito, l’Oroscopo consiglia di accontentarvi delle prospettive economiche proposte dal datore di lavoro, anche se non sono all’altezza delle vostre aspettative. Sul fronte salute, la forma fisica migliorerà gradualmente, l'energia non vi mancherà.

Toro – Sul fronte amore, in questo periodo potreste sentirvi divisi tra i desideri del vostro cuore e la voglia di vivere una situazione di grande trasporto emotivo con coinvolgimento fisico. Siete alla ricerca di emozioni romantiche e se il partner non vi accontenterà o per qualsiasi motivo non dovesse soddisfare le vostre aspettative, sarà la settimana delle tentazioni.

Occhio al weekend, quando la vostra mente sarà invasa dai dubbi e dalle incertezze. Per i single non mancheranno incontri e in moltissimi casi potrebbero conoscere finalmente l’anima gemella. Questa settimana vi vedrà molto concentrati sul lavoro, dimostrerete una grande abilità nelle trattative e negli accordi, e ne ricaverete il massimo vantaggio per le vostre tasche.

Se siete in cerca di una nuova occupazione, magari grazie alla stagione estiva in corso potrete trovare una buona occasione. In salute, saranno giornate di nervosismo che vi renderanno impulsivi. Chi si mette al sole dovrà ricordarsi di usare la protezione solare.

Gemelli – In amore, sarà meglio parlare di meno e agire di più. Forse non sempre, visto che siete del segno dei Gemelli, è facile zittirvi. Se con il partner va tutto bene, evitate di mettere altra carne sul fuoco. Se, però, ci sono situazioni da affrontare e chiarire, l’oroscopo raccomanda di rimandare il confronto a una settimana migliore, perché in questa settimana di fine luglio i dialoghi non sono favoriti. I cuori solitari del segno avranno le occasioni per fare gli incontri giusti, ma dovrete lasciar perdere i consigli e i pareri degli amici.

Dovrete ascoltare di più il vostro cuore, che vi rivelerà la verità. In campo lavorativo, avrete l’energia giusta per cavarvela bene e soprattutto un pizzico di fortuna che vi aiuterà a sistemare alcuni problemi. In caso di contratti immobiliari, valutate bene e chiede la consulenza di un esperto. In salute, sarete in forma, ma prima di andare a dormire non macinate pensieri su pensieri, che potrebbero rovinare il sonno.

Cancro – In campo amoroso e sentimentale, sognare una vita di coppia non fa male, ma non dovrete perdere di vista i vostri progetti ambiziosi. Se avete avuto qualche problema con la persona che amate, questa sarà la settimana adatta per fare chiarezza e tornare a provare emozioni profondi come all’inizio della storia.

Nel fine settimana potreste organizzare qualcosa di romantico, tipo una serenata o una cenetta in intimità. Per i single del segno sarà una settimana speciale, soprattutto per coloro che sono alla ricerca di una storia importante. In ogni caso, divertitevi e non pensate né al passato e né al futuro. In campo lavorativo, avrete voglia di far vedere a tutti di che pasta siete fatti, di raggiungere risultati importanti e di rifarvi di tutti gli ostacoli e rinunce del passato. Bene anche il settore economico, ma l’oroscopo ci tiene a dirvi di non sperperare denaro inutilmente. Salute in ripresa, avrete l’energia necessaria per godervi il tempo libero e sbrigare tutti i vostri doveri.

Previsioni delle stelle fino al 1° agosto 2021: da Leone a Scorpione

Leone – Sul fronte amore, questa settimana positiva vi aiuterà a prendere importanti decisioni e favorirà le grandi svolte. Dal partner vorrete più attenzione, come condividere insieme momenti irripetibili. Molte coppie avranno voglia di progettare grandi cose per il futuro, cose che riguarderanno la famiglia o l’abitazione. Se mancherà un pizzico di romanticismo e dolcezza, sarà meglio aspettare il fine settimana, che esaudirà i vostri desideri. Anche i single un po' timidi avranno più energia e più forza di conoscere nuove anime: la donna o l’uomo del destino potrebbe essere dietro l’angolo. In campo lavorativo, avrete molte probabilità di sviluppare strategie per guadagnare di più.

Dunque, non esitate e se dovrete impegnarvi per tutta l’estate, non preoccupatevi: i vostri sforzi saranno premiati. Dovrete continuare a fare attività fisica, se vorrete aumentare le vostre energie e affrontare gli eventi quotidiani.

Vergine – In campo amoroso, questa non sarà una settimana favorevole per addolcire eventuali tensioni nate negli ultimi tempi. A tal proposito, l’oroscopo consiglia di dialogare con il partner, chiarire quello che andrebbe chiarito e approfondire tutti i vostri punti di vista. Attenzione, però, a non volere ciò che gli altri hanno; è vero che l’erba del vicino è sempre verde, ma ne siete davvero sicuri? Per chi è single da troppo tempo sarà un periodo interessante fatto di incontri, conoscenze e qualche momento indimenticabile.

Sul fronte lavoro, all’ultimo momento potrebbe spuntare un contrattempo, tuttavia, riuscirete a risolvere tutto e a portare a termine i progetti che vi spettano. Se state cercando una nuova occupazione, dovrete munirvi di pazienza e riflettete attentamente sul da farsi. In salute, il vostro corpo vi implorerà di dedicare un po’ di tempo al relax e al benessere.

Bilancia – In amore, questa settimana vi regalerà molte giornate confuse. Dunque, l’oroscopo consiglia di non prendere nessun tipo di decisione, almeno finché non sarete certi al 100 per cento quali sono le vostre esigenze e i vostri reali desideri. Se non siete felici di come vanno le cose con il partner, sarà meglio riflettere a fondo sul proprio rapporto e far emergere il meglio.

I single del segno potrebbero provare due sentimenti contrastanti per la stessa persona. Ad esempio, antipatia mista ad attrazione fortissima. In campo lavorativo, saranno giornate molto impegnative e molti nativi della Bilancia avranno voglia di rilassarsi e di dimenticare tutti gli obblighi. Le vostre prestazioni mentali non saranno al massimo, ma ve la caverete ugualmente bene. Quindi, con un po' di sforzo in più, i vostri progetti andranno in porto e riuscirete a fare discreti affari. Vi sentirete in forma e con tanta voglia di curare il vostro corpo. Se, invece, il vostro aspetto esteriore non vi soddisfi, potreste frequentare un centro estetico.

Scorpione – Sul versante amoroso, le stelle potrebbero farvi sognare un rapporto di coppia perfetto, romantico e da favola.

Chi ha la fortuna di vivere un rapporto del genere dovrà fare molta attenzione a non rovinare la relazione con la gelosia o i dubbi. I cuori solitari del segno avranno voglia di vivere una relazione seria e duratura, che li faccia sognare e che offra quelle sensazioni che hanno sognato da una vita. Tuttavia, dovrete verificare che la persona che vi piace sia libera da legami. Le stelle vi consigliano di impostare programmi e strategie in vista del futuro. In campo lavorativo, dovrete affinare le unghie, per tasche e carriera potrete preparare situazioni molto positive. In salute, il vostro punto debole, in questo periodo, sarà proprio la vostra energia, scarsa e appesantita da momenti di tensioni.

Rilassatevi, divertitevi, frequentate persone e coltivate i vostri interessi.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, il problema di questo periodo potrebbe essere la comunicazione, fonte di equivoci e incomprensioni, insomma, questa settimana sarà meglio tenere a freno la lingua e controllare le parole che escono dalla vostra bocca. In caso di battibecchi, per il weekend potreste prenotare una breve vacanza al mare o in montagna. La sensualità dei cuori solitari del segno non passerà inosservata, tuttavia, fate attenzione alle chiacchiere e ai commenti che lasceranno il tempo che trovano. In campo lavorativo, se in questa settimana siete di turno al lavoro, dovrete sforzarvi di tenere alta la concentrazione e di non farvi distrarre da tutto ciò che non riguarda il lavoro.

Massima attenzione agli equivoci e ai contratti, anche in merito all’affitto di una casa vacanza. Verificate scadenze, date e appuntamenti. Se controllerete con scrupolo eviterete le brutte sorprese e gli imprevisti. Se durante l’anno non avete avuto tanto tempo per dedicarvi al vostro benessere, potreste sfruttare questo fine settimana per iniziare a praticare uno sport.

Capricorno – L’amore sarà il vostro unico pensiero. Forse, nel vostro profondo cuore, vorreste emozioni da favola, qualcosa o qualcuno che non c’è, oppure vorreste fare dei grandi cambiamenti nella vostra vita sentimentale. Qualunque sia il motivo, forse non sarete del tutto soddisfatti. Non dovrete farvi coinvolgere in un’attrazione clandestina solo per provare il brivido caldo, se non siete felici sarà meglio essere chiari e cercare la felicità che vi spetta. Per i single del segno potrebbe accadere di tutto e di più, come innamorarsi della persona sbagliata, perdere la testa per l’anima gemella, scoprire che cosa sia l’amore. Qualunque cosa accada, non abbiate paura di quello che provate. Sul fronte lavoro, darete il meglio di voi stessi, consapevoli che state seminando anche per il futuro. Otterrete risultati discreti, ma per il pieno successo dovrete aspettare la stagione autunnale. Dunque, andate avanti per la vostra strada, state seminando molto bene. In salute, nessun problema da segnalare, a parte una certa insoddisfazione estetica.

Acquario – In campo amoroso, non mancheranno scenate di gelosia, oppure ostacoli che mineranno l’equilibrio delle coppie, soprattutto quelle che hanno un passato oscuro. Se il motivo delle tensioni sarà la gelosia, saprete cavarvela in maniera egregia grazie al potere del confronto e della chiarezza. Se, invece, sarete fortemente attratti da altre persone, allora l’oroscopo consiglia di essere sinceri con il partner e capire se i vostri sentimenti sono ancora autentici. Per i cuori solitari dell’Acquario non ci sarà un briciolo di passione, ma anche se vi sentirete tristi e demotivati, almeno eviterete di fare scelte sbagliate. Sappiate, però, che questi transiti poco incoraggianti finiranno non subito, ma finiranno. In campo lavorativo, sarete abbastanza irritabili e basterà un nonnulla per inveire contro i clienti, colleghi e superiori. Solo con la calma riuscirete ad affrontare meglio i vostri impegni e anche a ottenere discreti risultati. In salute, l’energia vi mancherà e potreste imbattervi in incidenti domestici, oppure affrontare qualche infiammazione.

Pesci – Sarà un periodo positivo per tutto ciò che riguarda la sfera amorosa, caratterizzata anche da momenti che potreste ricordare a lungo. Vi libererete di quella pesantezza che aveva oppresso i vostri sentimenti. Il grigiore invernale farà posto al caldo dell’estate e nonostante qualche incertezza presente dentro di voi, vi sentirete meglio e potrete esprimere tutto il vostro affetto alla persona che amate follemente. Questa settimana sarà preziosa per ritrovare la sintonia, soprattutto nelle coppie che hanno attraversato un periodo buio. Per i single nati sotto il segno dei Pesci arriveranno svariate occasioni, attenzione, però, alla vostra immaginazione sfrenata. Sul fronte lavorativo, in questi giorni potreste essere un disastro, se sarete accorti eviterete di ritrovarvi nei guai. L’oroscopo raccomanda di rileggere tutto ciò che appuntate e di verificare con scrupolo finanziamenti o investimenti. I pigri del segno dovrebbero iniziare a fare attività fisica, muoversi di più all’aria aperta. Lieve calo fisico nel fine settimana, ma sarà solo fisiologica stanchezza.