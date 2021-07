L'oroscopo di sabato 24 luglio è pronto a togliere il velo su come andrà la giornata di inizio weekend. Per alcuni segni zodiacali si prevedono novità e colpi di scena indescrivibili in amore. Altri segni invece cavalcheranno l'onda del successo nel campo del lavoro. Altri ancora avranno intenzione di stabilire nuovi equilibri in ambito famigliare o nei rapporti con gli amici.

Per avere un quadro sintetico quanto esaustivo su come gli influssi astrali potranno incidere sulla vita di tutti i giorni, d'obbligo mettere in evidenza i principali aspetti planetari.

Tra gli altri a emergere saranno i seguenti:

Sole in Leone in opposizione a Luna, Saturno e Plutone;

Luna in congiunzione a saturno;

Urano in quadratura alla Luna;

Venere in congiunzione a Marte in Leone;

Nettuno in sestile a Plutone;

Mercurio in trigono a Nettuno in Pesci.

Di seguito tutti i dettagli dell’Oroscopo di domani 24 luglio.

Previsioni zodiacali del 24 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questo weekend avrete a favore un ottimo Sole in Leone, più brillante e caldo del solito e capace di regalare gioia e felicità alla massima potenza. Il fatto è che tra pochi giorni comincerà ad allontanarsi da Mercurio e voi lo avvertite! Se in una discussione cambierete punto di vista, anche la prospettiva e lo scenario muteranno.

Nel lavoro grande la voglia di riuscita. Le stelle è da un pezzo che non sono con voi troppo generose, se vi impunterete coronerete positivamente qualsiasi obbiettivo. In amore ottima la sintonia amorosa con il partner. Vi abbraccerete con trasporto e profonda convinzione, niente potrà incrinare la magia. Per la salute, rallentando i ritmi avrete la possibilità di avvertire meglio il vostro reale sentire nelle diverse situazioni e vi conoscerete meglio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Toro - Un sabato d'inizio weekend radioso, tutto all’insegna della felicità estrema. Vi saprete muovere con scioltezza in diverse circostanze. La simpatia sarà il vostro lasciapassare: via libera a incontri e feste. Avrete il piacere di avvicinare persone che troverete molto interessanti. L’oroscopo di domani consiglia nel lavoro di essere un po' più convinti delle proprie possibilità.

Operazioni finanziarie azzeccate consolideranno la vostra situazione economica, che in questo periodo non va per niente male. In amore non siate precipitosi, lasciatevi il tempo di valutare la persona che avete davanti e poi andate dove il cuore vi sta guidando. Per l'ambito salutare, l'aria condizionata continua con la sua opera disturbatrice. Se possibile, evitate di stare per troppo tempo in ambienti condizionati.

Gemelli - Sostenuta dall’aspetto armonico restituito dalla congiunzione con Saturno, la Luna in Acquario aggiungerà tranquillità e fiducia alle vostre innumerevoli aspirazioni. Andrete incontro agli altri confrontando le idee, costruendo relazioni ancor più significative. Nel lavoro riuscirete a conciliare le vostre esigenze con gli obblighi che vi trovate a dover rispettare.

Tutto prenderà la piega che vi eravate augurati. In merito all'amore, vi siete accorti che avete intorno una persona che aspetta solo un vostro cenno per avvicinarsi? Aprite bene gli occhi, che aspettate? La parte salutare invita a riflettere: le energie lasciano a desiderare e la colpa è di Marte e Plutone contrari. Vi dovete piacevolmente rassegnare a riposare.

Cancro - In trigono a Nettuno, Mercurio nel vostro segno riaccende l'entusiasmo e vi ridà la carica. Pronti a mettere in luce il vostro spirito combattivo? Vi sganciate in un sol colpo dai condizionamenti familiari e rivendicate libertà di pensiero e di azione. nel lavoro l’impresa avviata dagli amici a cui avete dedicato tempo ed energie al momento, tra la soddisfazione generale, arriverà a felice compimento.

In amore afferrate due biglietti low cost e last minute, la destinazione non conta. Regalatevi un esaltante weekend all’insegna dell’avventura. Per il fisico, vigore ed energie in risalita. Tuttavia cercate di non strafare, Marte contrario è sempre lì a ricordarvi che l’imprudenza può mettervi nei guai.

Oroscopo e consigli delle stelle del 24 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone - Giornata poco esaltante ma proficua. In ambito lavorativo, domestico e interpersonale volendo potrete sciogliere qualche nodo. Questioni burocratiche, faccende pratiche, più impegnative di qualsiasi battaglia, oggi riescono facilmente. Nel lavoro, stimolati a dare il meglio di voi per quanto riguarda i compiti di routine, sarete di una precisione impeccabile: un vero miracolo!

Per l'amore, quasi sicuramente svolgerete i compiti quotidiani che in genere tendete a delegare: ciò sorprenderà positivamente chi vi sta vicino. Parole di approvazione ed elogi si sprecheranno... La forma fisica nel frattempo non fa una piega, ma la silhouette potrebbe essere un po’ arrotondata. Si consiglia un atteggiamento più deciso verso qualsiasi tipo di movimento: camminata veloce, bici, etc.

Vergine - Se avete in programma un viaggio di qualsiasi genere, purché a scopo relax, partite tranquilli: oltre a non incontrare intoppi conoscerete gente in gamba e farete esperienze interessanti. Una giornata vivace e dinamica proprio come piace a voi sta per arrivare. Comunicativa in rialzo e idee convincenti al top.

nel lavoro, gli impegni che bollono in pentola richiedono molta concentrazione, tuttavia se sarete meno esigenti con voi stessi li porterete a buon fine. Molto bene in amore: con la complicità di Venere, la Luna in Acquario ringiovanisce il cuore e amplia a dismisura la vostra visuale affettiva. L'aria profuma di novità. Per la salute, accogliete gli inviti degli amici per uscite mattutine lungomare o per passeggiate in compagnia. Le novità che vi portano a contatto con ambienti tranquilli sono sempre salutari e stimolanti.

Bilancia - Quando una porta si chiude davanti a noi, precludendoci delle possibilità, spesso simultaneamente se ne apre un’altra. Su questo potete contarci. Valutate intanto con molta attenzione le nuove possibilità che presto vi si schiuderanno, anziché rimanere ancorati alla solita monotonia quotidiana.

Nel lavoro scelte importanti in vista. Potreste ricoprire mansioni professionali stimolanti ed interessanti. Orientatevi con calma. Per l'amore, se siete all’inizio di una storia e non sapete come muovervi, non siate né impazienti né irruenti. Puntate soprattutto su un dialogo intenso. Parlando di salute, a fine giornata avreste voglia di un po’ di relax, invece suonerà il campanello e una persona potrebbe aver bisogno dei vostri consigli o del vostro aiuto.

Scorpione - Situazioni importanti volgono a vostro favore e la cosa non vi stupisce, dal momento che avete lavorato sodo per arrivare dove siete adesso. Con la complicità di Venere, potrete spendere un po’ di più per soddisfare qualche capriccio o voluttà, purché non troppo dispendiosa.

In merito al lavoro, buoni i risultati professionali, soprattutto per chi ha intenzione di investire in ambito commerciale. Nuove e interessanti collaborazioni in arrivo. In amore, anche se avete la consapevolezza di aver trovato la persona giusta, è ancora prematuro fare progetti definitivi riguardo al vostro futuro. Concedetevi pure le piccole spese per rinnovare il guardaroba o dare nuovo smalto all’estetica, ma evitate quei drastici cambiamenti di look che mal si addicono al vostro stile.

Astrologia di sabato 24 luglio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - L’eccessiva sicurezza nelle vostre capacità può portarvi fuori strada e farvi prendere decisioni che meriterebbero invece di essere ponderate.

Controllate gli sbalzi d’umore, conseguenza diretta della dissonanza della Luna, questo sabato in Acquario e sotto diretta opposizione dal Sole in Leone. Nel lavoro invece, cercate di diluire nel tempo gli impegni evitando di sovraccaricarvi, ora che siete vicini alla realizzazione dei vostri progetti. In amore niente appuntamenti romantici, soprattutto perché di romantico in questo periodo avete davvero poco. La Luna disarmonica infatti vi rende piuttosto scostanti. In alcuni momenti potreste soffrire di torcicollo o tensione muscolare. In questo caso vi sarà d’aiuto la persona amata: un massaggio delicato fa miracoli, e poi da cosa (si sa) nasce sempre cosa.

Capricorno - Comincia tardi per voi la giornata, specie se sabato o domenica.

Sonnacchiosi al mattino, poltrite beatamente a letto, ma nel pomeriggio ingranate la quinta e chi vi ferma più. Regalatevi qualcosa capace di saziare mente e corpo. Oppure, se avete delle curiosità da soddisfare non tiratevi indietro ma andate dritti al punto. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di pensare un po' di più a voi stessi. Con l’uscita della Luna dal vostro segno, la mente cerca un po’ di riposo e si attiva per mettere in pratica quanto progettato in precedenza. Per i sentimenti, va piuttosto bene in famiglia, tuttavia, potrà andare ancora meglio se riuscirete a sorridere più con continuità. Fate uno sforzo! Sparita come per incanto quella fastidiosa malinconia che per giorni ha tenuto banco?

Non abbassate la guardia, è sempre in agguato.

Acquario - La Luna in Acquario invita alla prudenza: una parola pressoché sconosciuta nel vocabolario della vostra indole battagliera e impetuosa. Dovrete cercare di limitare gli scatti d’ira e mantenere la calma anche quando sentite ribollire il sangue. Soprattutto nel lavoro, visto che di solito affrontate i problemi senza esitazioni, potreste perdere qualche colpo: forse sono alcuni pensieri di troppo a distrarvi. Per l'amore, ogni tanto ricordate che non siete soli e che, per quanto il lavoro sia importante, il rapporto ha un bisogno costante di attenzioni. Fisico discreto, mostrate una buona resistenza alla fatica, ma non è il caso di chiedere troppo al vostro corpo, ultimamente sotto pressione.

Pesci - L’insofferenza comporta qualche disagio nello stare con gli altri, soprattutto se gli altri che avete intorno sono piuttosto invadenti. Sarete alle prese con qualche problema in famiglia. Colpa di Giove dissonante, vista l'opposizione a Marte, che crea intralci e confusione. Nel lavoro, invece di agire con la solita decisione, mostrate insicurezza e non riuscite a venirne a capo. Non fatevi prendere dall’agitazione. In amore, pensieri che non hanno niente a che fare con il cuore vi tengono in ansia, ma non potrete contare sulla comprensione di chi vi sta vicino. Nervosismo in aumento: un cerchio alla testa vi tiene in scacco? Non è il caso di preoccuparsi o di ricorrere a chissà cosa, rilassatevi, la buona musica fa miracoli.