L'oroscopo della giornata di domenica 4 luglio prevede un Cancro abbastanza fortunato in ambito sentimentale grazie ad un cielo piuttosto stellato, mentre l'amore sarà sopra tutto il resto per l'Ariete. Ultimo quarto di Luna che darà una mano ai nativi Toro con i sentimenti, mentre per Scorpione la stagione degli amori si farà sempre più complicata. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 4 luglio.

Previsioni oroscopo domenica 4 luglio 2021 segno per segno

Ariete: settimana che si concluderà molto bene per voi nativi del segno, anche senza più il sostegno della Luna.

Rimane infatti Venere favorevole, che dal punto di vista sentimentale garantisce stabilità, nuovi progetti e anche una buona dose di romanticismo. Se siete single potrebbe essere una giornata molto emozionante. Nel lavoro concluderete la settimana abbastanza tranquillamente. Inoltre, potrebbero presto arrivare delle novità. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Toro: sfera sentimentale lievemente migliore secondo l'oroscopo del 4 luglio. Un ultimo quarto di Luna sarà in congiunzione al vostro segno, e dal punto di vista sentimentale potrete sperare in qualcosa di buono per il vostro rapporto. Se siete single sappiate riconoscere i vostri errori e andare avanti. Nel lavoro Saturno vi rende ansiosi, ma con Giove favorevole dovreste riuscire a mantenere i nervi saldi.

Voto - 7⭐⭐⭐

Gemelli: previsioni astrali di tutto rispetto per voi nativi del segno. In amore Venere continua a regalarvi stabilità in amore, e voi per primi proverete a fare qualcosa in più per la vostra famiglia. Se siete single l'amore della vostra vita è vicino, dovete solo guardare meglio. Nel lavoro l'apprendimento è una fase importante, per cui non date per scontato che sappiate tutto, non con Giove pronto a bacchettarvi.

Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Cancro: tra i segni più fortunati dello zodiaco secondo l'oroscopo del 4 luglio. Godrete ancora di forti emozioni nella vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single potrebbero esserci degli sviluppi in rapporto che sta diventando importante. Nel lavoro potreste essere il candidato perfetto per mettere mano a progetti per voi di più ampio respiro.

Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Leone: domenica sottotono per voi nativi del segno, colpa dell'astro argenteo in quadratura dal segno del Toro. Per quanto riguarda i sentimenti vi sentirete un po’ giù, forse avete scoperto qualcosa del partner che non vi piace. Non vi preoccupate, vi riprenderete subito, grazie soprattutto a questa Venere. Se siete single evitate atteggiamenti mutevoli In ambito lavorativo mandate candidature su candidature, ma vi piacerebbe che ogni tanto qualcuno risponda. Voto - 7+ ⭐⭐⭐

Vergine: sentimenti che affiorano secondo l'oroscopo della giornata di domenica 4 luglio, soprattutto per voi single, che grazie al sostegno della Luna, potreste decidere di farvi avanti e parlare con il cuore.

Se avete una relazione stabile amore e creatività saranno alla base del vostro rapporto. Nel lavoro la vostra mente è stressata e carica di lavoro extra, e sarà dura recuperare, soprattutto con un cielo poco favorevole. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Bilancia: cielo tutto sommato discreto per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Con Venere in sestile, riuscirete ad esprimere abbastanza bene i vostri sentimenti. Il segreto sarà lasciarsi andare, e suscitare il giusto interesse nei confronti del partner. Se siete single la vostra agenda potrebbe iniziare a riempirsi d'appuntamenti. Settore professionale piuttosto discreto. Per alcuni progetti però, sarà meglio aspettare che Giove torni a favorirvi.

Voto - 8- ⭐⭐⭐⭐

Scorpione: oroscopo di domenica difficile per voi nativi del segno in fatto di sentimenti. Venere e Luna continuano il loro percorso negativo nei vostri confronti, inutile dirvi che i rapporti con il partner non sono dei migliori al momento, ma non per questo voi non potete fare niente per risolvere la questione. Per quanto riguarda il lavoro invece Giove vi aiuterà con le vostre mansioni, anche se sarà meglio se i colleghi mantengono le distanze da voi. Voto - 6,5 ⭐⭐

Sagittario: giornata tutto sommato discreta per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, godrete del sostegno di Venere, che in amore vi permetterà di gestire al meglio il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single un forte desiderio di vicinanza potrebbe farsi sentire. In ambito lavorativo le energie non mancano, il vero problema sono le vostre abilità e competenze che andranno affinate. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Capricorno: vita sentimentale che splende e piace in quest'ultima giornata della settimana. Secondo l'oroscopo, la Luna si affaccerà al vostro cielo, permettendovi di dare la giusta priorità alla vostra relazione sentimentale. Se siete single piccoli segnali sottobanco potrebbero significare molto per voi. Sul fronte lavorativo sarà una giornata tutto sommato buona, ma non aspettatevi grandi risultati. Voto - 8 ⭐⭐⭐⭐

Acquario: settimana che si conclude male per voi nativi del segno, colpa di questo cielo che vi ha voltato le spalle.

In amore il partner fatica a stare dietro alle vostre scuse, per cui forse potrebbe essere il momento di giocare a carte scoperte. Se siete single l'umore sarà basso e la voglia di socializzare pure. In ambito lavorativo svolgerete le vostre mansioni in modo pigro, con il solo pensiero di tornare a casa e riposarvi. Voto - 5 ⭐⭐

Pesci: grandi emozioni da vivere con questa Luna in trigono dal segno del Toro. Prendetevi un po’ di tempo libero per far felice la vostra anima gemella, o per provare a fare colpo sulla vostra fiamma qualora siete single. Nel lavoro non si escludono piccoli rallentamenti, ciò nonostante riuscirete comunque a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐