L'oroscopo di sabato 31 luglio sarà caratterizzato da tanti cambiamenti che coinvolgeranno la vita dei 12 segni zodiacali. Alcuni si adatteranno con estremo entusiasmo, mentre altri cercheranno un modo per non perdere la loro routine quotidiana.

Per avere una visione più dettagliata di come i pianeti influenzeranno la giornata di domani, sarà necessario individuare la configurazione astrale di domani. Essa prevedrà i seguenti transiti:

Sole e Mercurio in Leone

Luna e Urano in Toro

Venere e Marte in Vergine

Giove e Saturno in Acquario

Nettuno in Pesci

Plutone in Capricorno

Di seguito tutti gli elementi che faranno parte dell'Oroscopo del 31 luglio.

Previsioni zodiacali di sabato 31 luglio: Toro distratto, Gemelli sotto stress

Ariete: darete molta importanza al look e all'aspetto fisico. Non sarà una questione di superficialità, ma di sicurezza in voi stessi. Amerete passeggiare tra le vetrine dei negozi e condividere ore intense di shopping con i vostri amici. L'oroscopo di domani consiglia di fare attenzione alle vostre finanze.

Toro: i vostri livelli di concentrazione saranno fluttuanti. Saprete di dovervi impegnare per ottenere buoni risultati lavorativi, ma continuerete a pensare ad altro. L'oroscopo di domani consiglia di provare a strutturare una tabella di marcia adeguata. Con i dovuti accorgimenti, riuscirete a sistemare le cose.

Gemelli: farete di tutto per portare a termine gli impegni quotidiani. Lo stress potrebbe essere superiore al previsto, ma non avrete il coraggio di delegare agli altri le vostre mansioni. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi. Non sarete ancora pronti a prendere una decisione, ma saprete di non poter rimandare ancora a lungo.

Cancro: sarete determinati a raggiungere una stabilità di coppia invidiabile. Sarete stufi di dover gestire litigi e incomprensioni, soprattutto nei momenti meno opportuni. Sarete convinti di poter prendere in mano la situazione, ma avrete bisogno della collaborazione del partner per riuscirci. Un dialogo sereno e produttivo potrebbe fare la differenza.

Oroscopo e consigli dalle stelle di domani 31 luglio: Leone solitario, Bilancia emotiva

Leone: sarete restii a condividere gli spazi personali con gli altri. In particolare, non vorrete che la vostra famiglia si intrometta in questioni private. Avrete lo stesso atteggiamento anche nei confronti del partner e questo potrebbe comportare alcune incomprensioni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non chiudervi in voi stessi.

Vergine: non riuscirete a tenere a freno la vostra golosità. Trascorrerete molte ore in cucina e adorerete preparare gustosi manicaretti per la vostra famiglia. Oltre a essere una delizia per il palato, questo rappresenterà anche una valvola di sfogo. Le previsioni zodiacali consigliano di non esagerare con i cibi ricchi di grassi.

Bilancia: la vostra emotività potrebbe rappresentare un'arma a doppio taglio. Da una parte vi consentirà di rapportarvi in modo sincero ed empatico con i vostri amici, ma dall'altra vi renderà estremamente vulnerabili alle delusioni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare il giusto equilibrio, in modo da non dover soffrire inutilmente.

Scorpione: gli amici renderanno questa giornata indimenticabile. Non avrete alcun problema a rapportarvi con loro e vivrete dei momenti molto intensi dal punto di vista emotivo. Non accetterete che qualcuno possa tradire la vostra fiducia, ma le previsioni zodiacali di domani consigliano di mantenere gli occhi sempre aperti.

Astrologia di sabato 31 luglio: Capricorno poco paziente, Pesci creativi

Sagittario: il partner vi rimprovererà di non essere abbastanza competitivi sul posto di lavoro. Questo darà vita ad alcune discussioni che potrebbero portare a una situazione spiacevole. La famiglia vi sarà accanto e cercherà di darvi tutto il conforto possibile. Per fortuna, questo difficile momento passerà presto.

Capricorno: il rapporto con la persona amata metterà a dura prova la vostra pazienza. Ci saranno delle situazioni che non riuscirete a sopportare e altre che vi faranno venire voglia di tornare sui vostri passi. Rischierete di prendere delle decisioni affrettate, però, per fortuna, il vostro lato più razionale avrà la meglio.

Acquario: sarete pronti a mettere da parte le vostre insicurezze e a vivere pienamente la nuova situazione lavorativa. Ci saranno molte sfide da affrontare, soprattutto nel rapporto con i colleghi di lavoro, ma non vi tirerete indietro. Gli amici vi daranno un grandissimo supporto morale e il partner non potrà fare a meno di mettersi nei vostri panni.

Pesci: adorerete fantasticare e giocare con la vostra fantasia. Vi dedicherete ad attività creative, in grado di far emergere il vostro potenziale. Forse, non sarà una giornata molto remunerativa dal punto di vista economico, ma subirete una crescita personale importante. Famiglia e amici saranno insostituibili.