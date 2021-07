Per il fine settimana di sabato 31 luglio e domenica 1° agosto 2021 l'Oroscopo prevede un cambio di rotta significativo per i nati sotto il segno del Toro che si ritroveranno al primo posto della classifica. In amore, lo Scorpione e la Vergine vivranno finalmente un periodo di romanticismo e forte intesa con il partner.

A seguire, le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo del weekend: Scorpione tra i favoriti

1° Toro: raggiungerete finalmente gli obiettivi professionali che vi eravate prefissati, riuscendo anche in quelle sfide che probabilmente credevate troppo complicate per voi o al di fuori della vostra portata.

Con gli affetti vivrete un periodo di comunicazione e di risoluzione di eventuali malintesi.

2° Scorpione: finalmente l'amore sarà l'indiscusso protagonista del vostro weekend, e con il partner vivrete momenti di intenso romanticismo che coinvolgerà anche coloro che sono single e hanno voglia di conquistare la persona amata. Secondo l'oroscopo, avrete molto tempo libero.

3° Vergine: questo weekend sarà dedicato all'amore, a tutto ciò che concerne la sfera emotiva e che coinvolgerà anche il partner. Farete di tutto per rendere perfette le due serate a vostra disposizione, mentre per i single ci sarà l'occasione di fare incontri, anche se inizialmente non si sentiranno disposti al dialogo.

4° Capricorno: avrete tanti affari da portare a termine, e grazie a questi otterrete sia i guadagni che avete atteso a lungo, sia l'autostima che fino a qualche tempo fa era stata decisamente traballante.

In amore avvertirete un'atmosfera decisamente migliore.

Bilancia volenterosa

5° Bilancia: avrete molta forza di volontà per affrontare determinati progetti con il vostro team. Finalmente vi troverete d'accordo su molti aspetti, finendo anche per appianare alcuni dissidi che vi avevano tenuti sotto scacco, impedendovi di dialogare e confrontarvi serenamente.

6° Leone: per il momento qualche affare potrebbe non andare a buon fine, e dovrete così rivedere la vostra tabella di marcia che potrebbe non essere più in grado di soddisfare le vostre ambizioni professionali. Sul piano affettivo avrete una sintonia invidiabile con il partner.

7° Acquario: questo fine settimana potrebbe essere all'insegna della tranquillità.

Tuttavia, potreste essere chiamati a rivedere i dettagli di un progetto di lavoro. Fate in modo che ogni situazione volga a vostro favore e che possa essere di aiuto anche agli altri.

8° Pesci: avrete una grande consolazione da parte di un'amicizia sincera che saprà darvi dei consigli preziosi e, allo stesso tempo, vi darà tutto il tempo per agire quando se ne presenterà l'occasione. Il lavoro, invece, potrebbe subire una brusca battuta d'arresto.

Sagittario negligente

9° Sagittario: avrete qualche negligenza in sospeso che dovrete assolutamente colmare, probabilmente riguardante la sfera emotiva. Dovrete evitare che questo possa indurvi allo stress e ad un'eccessiva distrazione sul posto di lavoro.

Ritagliatevi del tempo per voi stessi.

10° Gemelli: probabilmente tenderete ad isolarvi dalle persone di cui solitamente vi circondate, e dovrete fare i conti con una forte nostalgia che permarrà per molto tempo a questa parte. Questo malumore rischierà di tenervi lontani da alcuni amici che, invece, vorrebbero tirarvi su di morale.

11° Cancro: durante il weekend potreste risultare molto incerti e forse assaliti dai dubbi nei confronti del partner. Per l'oroscopo, al momento lavorare potrebbe essere molto più faticoso a causa degli ostacoli e della mancanza di concentrazione.

12° Ariete: purtroppo sarete pervasi da una malinconia che potrebbe peggiorare sensibilmente il vostro umore, anche se all'inizio non vi accorgerete di questo cambiamento. Le tensioni all'interno della vostra famiglia potrebbero dare adito a discussioni alquanto accese.