Giovedì 8 luglio troveremo sul piano astrologico la Luna spostarsi dal segno dei Gemelli (dove risiedono il Nodo Lunare e Mercurio) ai gradi del Cancro (dove sosta il Sole). Venere assieme a Marte, invece, proseguiranno il transito in Leone, così come Saturno permarrà in Acquario e Plutone resterà stabile nell'orbita del Capricorno. Urano, infine, proseguirà nel segno del Toro come Giove insieme a Nettuno continueranno la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Ariete, meno entusiasmante per Capricorno e Sagittario.

Sul podio

1° posto Ariete: amore top. La Bianca Signora in Leone potrebbe fare il bello e il cattivo tempo questo giovedì nelle faccende amorose di casa Ariete, coi nativi che noteranno un clima ben diverso nel focolare domestico di pari passo con lo spostamento lunare. Se, infatti, sino al primo pomeriggio si riscopriranno probabilmente più affettuosi e concilianti col partner, l'atmosfera diverrà frizzante e focosa nella seconda parte della giornata.

2° posto Pesci: risoluti. Insolitamente al loro corredo astrologico, il dodicesimo segno zodiacale darà, con ogni probabilità, dimostrazione di grande risolutezza in questa giornata estiva, in particolar modo sul fronte relazionale dove allontaneranno, ove necessario, alcuni legami tossici senza mezzi termini.

3° posto Scorpione: mondani. Lo sbarco del Luminare notturno nel loro Elemento a metà pomeriggio formerà un trigono al Grande Benefico in quinta dimora, potrebbe indurre i nati Scorpione ad allentare i ritmi frenetici del quotidiano per concedersi una rigenerante parentesi mondana.

I mezzani

4° posto Cancro: lavoro top. L'ingranaggio professionale parrà essere oliato al punto giusto l'8 luglio, giornata durante la quale il primo segno d'Acqua avrà buone chance di ricevere una succulenta proposta dai vertici aziendali.

5° posto Leone: a denti stretti. La prima e seconda decade felina non si sta risparmiando nel perseguire i propri obiettivi da fine maggio, sebbene i risultati spesso e volentieri giungeranno al loro cospetto col contagocce. Con Saturno opposto e retrogrado, peraltro reso ancor più ostico dalla quadratura uraniana, sarà bene non demordere e proseguire diritti per la loro strada a denti stretti, così da raccogliere i meritati frutti quando l'estate starà per chiudere i battenti.

6° posto Acquario: attendisti. Alcune questioni lavorative stanno probabilmente risentendo di ritardi sul fronte pratico e qualche frizione sul versante relazionale ma, malgrado ciò, il quarto segno Fisso sarà chiamato ad assumere un mood attendista questo giovedì, evitando di cimentarsi in chiarimenti o di avanzare pretese finanziarie.

7° posto Bilancia: briosi. Giovedì che, specialmente sino all'ora di pranzo, vedrà i nati Bilancia nuovamente col sorriso sulle labbra che li aiuterà a sorvolare su qualche manchevolezza reiterata da parte dell'amato bene. Lavoro in secondo piano.

8° posto Toro: distratti. Riuscire a mantenere alta la concentrazione, soprattutto nelle prime ore mattutine, sarà presumibilmente un'ardua impresa in casa Toro durante queste 24 ore, coi nativi che dovrebbero rimandare eventuali impegni gravosi a data da destinarsi.

9° posto Vergine: stress. Al lavoro qualche collega verrà, con ogni probabilità, meno all'adempimento delle mansioni assegnategli ed a pagarne lo scotto saranno i nati Vergine, i quali dovranno pensare ad ultimare anche tali attività.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: amore flop. Marte di Fuoco e la Luna opposta nella prima parte di questo giovedì saranno, c'è da scommetterci, come un accendino e la miccia di una bomba per il ménage amoroso di casa Sagittario. Il pianeta malefico ci metterà poco a infiammarsi: il Luminare notturno in Gemelli farà in modo che la discussione dai toni accesi si riempia di vecchie recriminazioni e ruggini mai dimenticate. Per ovviare a tali liti sarà bene che i nativi si dedichino ad alcuni passatempi che li portino a stare fuori casa, come la pesca o il surf.

11° posto Capricorno: focus finanziario. Le uscite economiche di casa Capricorno hanno subito e stanno subendo una imponente trasformazione, a causa di alcuni stravolgimenti esistenziali messi in atto dai nativi negli ultimi mesi. Se sino a poco tempo fa l'acquisto di una tv di ultima generazione o la sottoscrizione di un abbonamento online erano delle priorità, in questo periodo i nativi si renderanno probabilmente conto che altre persone, come un figlio ad esempio, o altre necessità dovranno rappresentare il loro primo gradino d'importanza.

12° posto Gemelli: delusi. Sebbene le vicende professionali avanzeranno su livelli stabili, così potrebbe non essere per le questioni relazionali e soprattutto amorose, settore nel quale i nati Gemelli hanno subito ultimamente qualche cocente delusione che, anche durante questa giornata, difficilmente riusciranno a metabolizzare.