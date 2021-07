Lunedì 19 luglio troveremo sul piano astrale la Luna sostare nell'orbita dello Scorpione, mentre Nettuno assieme a Giove stazioneranno sui gradi dei Pesci. Il Sole insieme a Mercurio, invece, proseguiranno il domicilio in Cancro così come Venere e Marte resteranno stabili in Leone. Plutone resterà nel segno del Capricorno come Saturno continuerà il moto in Acquario e, in ultimo, Urano si troverà nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Cancro, meno roseo per Toro e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: ottimisti. Riuscire a vedere il bicchiere mezzo pieno, specialmente se si tratterà di faccende professionali, sarà presumibilmente una pratica alquanto semplice per i nati Pesci di prima e seconda decade, i quali affronteranno la giornata inaugurale della settimana con un produttivo spirito ottimista.

2° posto Cancro: amore top. Lunedì che parrà cominciare nel migliore dei modi per il mènage amoroso di casa Cancro, coi nativi che riusciranno, con ogni probabilità, ad affrontare qualche discussione tabù in coppia, sviscerando e risolvendo quell'annosa questione che affliggeva le loro menti.

3° posto Scorpione: risalita finanziaria. Malgrado Urano opposto e Saturno retrogrado in quadratura, i nati Scorpione godranno, con tutta probabilità, a piene mani del trigono che il Luminare diurno nella loro orbita ingaggerà col duetto Sole-Nettuno d'Acqua. Grazie a tale sfavillante transito che illuminerà la nona dimora, il terzo segno Fisso avrà ottime chance di notare una risalita nel proprio bilancio economico.

I mezzani

4° posto Acquario: trasgressivi. Il binomio Marte-Venere opposto al loro Sole di nascita nonché a Saturno potrebbe stimolare la vena trasgressiva della prima decade dei nati Acquario, soprattutto tra coloro che hanno da poco intrapreso una relazione amorosa.

5° posto Capricorno: relax. Il parterre planetario sembrerà concedere 24 ore di tregua al terzo segno di Terra, pausa astrale che dovrebbe essere utilizzata dai nativi per ritemprare il proprio benessere psico-fisico, così da ripartire già da martedì con le pile cariche.

6° posto Gemelli: titubanti. Una scelta pratica o lavorativa avrà ottime possibilità di mettere sotto scacco i nati Gemelli nella giornata di lunedì. Più che per l'effettiva difficoltà decisionale dietro la stessa, però, il primo segno d'Aria potrebbe lasciarsi distrarre da alcune paturnie sentimentali.

7° posto Sagittario: esausti.

Il lavoro reclamerà a gran voce l'attenzione del terzo segno Fisso attraverso delle mansioni più gravose del solito, e ciò inevitabilmente andrà ad intaccare pesantemente il bottino energetico nativo facendolo giungere esausto a sera.

8° posto Ariete: rancori. La malmostosa Luna in Scorpione quadrata a Marte di Fuoco potrebbe indurre i nati Ariete a rispolverare qualche vecchio rancore nei riguardi di una persona cara, ripescandolo dal cilindro durante una discussione che avrà per argomento tutt'altro.

9° posto Bilancia: focus amoroso. Giornata d'esordio della settimana che, c'è da scommetterci, suggerirà ai nati Bilancia di soffermarsi ad analizzare il comportamento dell'amato bene, cercando di comprendere le motivazioni legate ad un eventuale mutamento caratteriale nei loro riguardi.

Ultime posizioni

10° posto Leone: amore flop. Quella di lunedì potrebbe essere una di quelle giornate dove i "felini" si renderanno conto di aver frainteso alcuni segnali da parte di una nuova conoscenza affettiva, scambiando la semplice cortesia per interessamento.

11° posto Toro: umore flop. Il trend astrale, già estremamente pesante per i segni Fissi, vedrà come ciliegina sulla torta la Luna opposta per i nati Toro ed a risentirne, con ogni probabilità, sarà il loro tono umorale che scenderà sotto i tacchi.

12° posto Vergine: indisponenti. Nell'ambiente professionale il secondo segno di Terra potrebbe assumere un mood indisponente, condito da battute al vetriolo e mansioni inutilmente delegate a terzi, che farà saltare la mosca al naso a più d'un parigrado.