I veri protagonisti dell'Oroscopo del 15 luglio saranno i sentimenti. Alcuni segni zodiacali si confronteranno con le loro emozioni più profonde e prenderanno coscienza di ciò che davvero vorranno realizzare. Altri, al contrario, si concentreranno sul presente, senza pensare alle conseguenze delle proprie azioni.

Per avere dei profili zodiacali più dettagliati, sarà necessario osservare la mappa celeste. Tra gli aspetti planetari più importanti spiccherranno i seguenti:

Sole in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Luna in opposizione a Nettuno e in trigono a Plutone

Mercurio in trigono a Giove

Venere in congiunzione a Marte

Saturno in quadratura a Urano

Andiamo a leggere nel dettaglio l'oroscopo di giovedì 15 luglio 2021.

Previsioni zodiacali di giovedì 15 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non dovrete avere paura di esprimere le vostre idee perchè la famiglia e il partner vi daranno tutto il supporto possibile. Vi sentirete spalleggiati dal loro affetto e stimati per le decisioni che prenderete. Questo vi darà la grinta necessaria anche per spiccare maggiormente sul posto di lavoro. Potrebbero esserci delle importanti novità in arrivo.

Toro: la vita di coppia diventerà molto difficile da gestire. Cercherete di andare in fondo alla questione, ma non sarete ancora pronti per rivelare tutto al partner. Ascolterete ciò che avrà da dire e fingerete che vada tutto bene. Chiederete agli amici di tenere sotto controllo la situazione e di avvertirvi nel caso in cui notassero qualcosa di strano.

Gemelli: ultimamente lo stress l'ha fatta da padrone. Nella giornata del 15 luglio, per fortuna, gli impegni diminuiranno e sarete liberi di dedicare più tempo alle vostre passioni. Le previsioni zodiacali consigliano di non escludere amici e familiari dalla vostra vita. Potreste organizzare qualcosa di carino da poter fare tutti insieme, oppure decidere di cucinare per loro.

Cancro: vi volterete indietro per ricordare gli anni passati. Ripenserete a tutte le soddisfazioni ottenute e a tutti i traguardi raggiunti. Avrete paura di non riuscire a ricalcare i vostri successi, ma le previsioni zodiacali di giovedì consigliano di non essere preoccupati. Se vi impegnerete e farete del vostro meglio, non avrete alcuna ragione per dubitare.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 15 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: anche se avrete ancora tante mansioni da sbrigare, riuscirete a ritagliarvi un piccolo spazio solo per voi. Riprenderete in mano le vostre vecchie passioni, soprattutto quelle legate all'immaginazione e alla creatività. Lettura e scrittura avranno la precedenza, ma anche l'arte potrà ricoprire un ruolo molto importante.

Vergine: sarà una giornata molto fortunata sotto il profilo lavorativo. Sarete fieri di voi stessi e non vi tirerete indietro davanti all'offerta che riceverete. Ovviamente, un po' di paura e di tensione saranno presenti, soprattutto perché vi accingerete a compiere qualcosa di nuovo. L'oroscopo del 15 luglio consiglia di provare a gestire lo stress in modo sano ed equilibrato.

Bilancia: sarete fieri del rapporto con il partner. Le dinamiche tra voi acquisiranno dei toni molto maturi e vi sentirete pronti a portare il legame di coppia su un altro livello. I problemi quotidiani non vi spaventeranno perché saprete di poterli gestire e di poter collaborare con la persona amata. Il dialogo per voi sarà essenziale e insostituibile.

Scorpione: la giornata di giovedì sarà un po' sottotono. Avrete la sensazione di essere stati privati di tutte le vostre energie. Cercherete di sbrigare le mansioni più importanti, però le previsioni zodiacali consigliano di non esagerare. Per evitare che la situazione si ripeta, sarà importante migliorare la gestione del tempo e degli impegni.

Previsioni astrali del 15 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete uno spiccato senso dell'etica e del dovere. Se vedrete qualcuno in difficoltà, non esiterete ad aiutarlo e a difenderlo dai bulli. Sceglierete con molta cura i vostri amici perché non vorrete avere accanto persone prepotenti e poco attente ai sentimenti altrui. Le vostre azioni potrebbero fare la differenza perché guidate dalla bontà d'animo.

Capricorno: ultimamente avete trascurato lo sport ed esagerato con il cibo. Per sistemare la situazione, potreste ricominciare a praticare un po' di attività fisica. Non dovrete esagerare, vi basterà eseguire qualche semplice esercizio, almeno all'inizio. Per l'alimentazione, la stagione estiva vi aiuterà a non eccedere con le calorie.

Attenzione, però, ai gelati.

Acquario: il lavoro andrà a gonfie vele, però necessiterà di tanta energia. Dovrete fare appello a tutta la vostra intraprendenza per mantenere ritmi così elevati. Il partner potrebbe non essere molto contento perché si sentirà escluso dalla vostra vita. Le previsioni astrologiche consigliano di trovare un buon compromesso.

Pesci: la vostra vita privata prenderà una piega inaspettata. Non riuscirete più a separarla dal lavoro e questo potrebbe comportare numerosi ostacoli. Per il momento, avrete bisogno di osservare la situazione per prendere una decisione. Le stelle consigliano di concentrarvi solo su ciò che è davvero importante per voi.