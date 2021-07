Una nuova domenica d'estate è ormai arrivata. Approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo del 18 luglio 2021, con le novità e i cambiamenti ci saranno per tutti i segni in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore questa sarà una giornata di recupero visto che gli ultimi due giorni comunque hanno portato complicazioni. Nel lavoro è un momento interessante per chi inizia qualcosa di nuovo.

Toro: per i sentimenti, con la Luna in opposizione, la giornata sarà agitata. Per questo motivo è meglio evitare di portare avanti polemiche.

Nel lavoro fare troppo potrebbe essere rischioso, dovete quindi cercare di fare solo l'indispensabile.

Gemelli: a livello sentimentale non è una giornata stressante questa, ma attenzione comunque nei rapporti con gli altri. Nel lavoro le stelle vi aiutano e vi danno la possibilità di rimettervi in gioco.

Cancro: in amore con la Luna favorevole la giornata sarà interessante. A livello lavorativo il periodo è dalla vostra parte, fatelo fruttare al meglio.

Leone: per i sentimenti giornata che potrebbe portare qualche complicazione, cercate per questo di gestire al meglio i rapporti. Nel lavoro ci sarà qualcosa che potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore la giornata è interessante, potrete affrontare alcune questioni che avevate lasciato in sospeso.

A livello lavorativo è un momento ideale per portare avanti le vostre idee e fino al giorno 29 Marte sarà favorevole.

Previsioni e oroscopo del 18 luglio: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti Venere aiuta, avrete la possibilità di affrontare alcune complicazioni del passato. Nel lavoro i progetti dovranno essere conclusi entro la fine di questo mese, visto che Venere ora aiuta.

Scorpione: a livello sentimentale con la Luna nel segno non mancheranno nuove emozioni, vi sentite più forti. Nel lavoro, se volete portare avanti dei progetti, questo è il momento migliore per farlo.

Sagittario: per i sentimenti è un momento interessante, attenzione solo ad alcuni possibili indecisioni. Nel lavoro sentite una maggiore energia, per questo motivo dedicatevi alle cose che veramente vi interessano.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore potrebbe arrivare qualcosa in più in questa giornata, vi sentite più forti. Nel lavoro un problema potrà essere risolto, ci vorrà solo più pazienza.

Acquario: per i sentimenti potrete vivere delle tensioni e difficoltà in questa giornata, vi sentite più polemici. Nel lavoro dedicatevi di più ai vostri interessi.

Pesci: in amore Luna è favorevole assieme a Mercurio, per questo motivo vi sentite più forti in un rapporto. Nel lavoro alcuni potranno iniziare un nuovo percorso, ma sempre con attenzione.