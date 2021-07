In questo mese di agosto molti nativi del Leone festeggeranno il compleanno. Le stelle sorridono ai nati sotto il segno e regalano sensazioni felici. Con il Sole e Mercurio nel segno a partire dal 1° agosto i nativi saranno ambiti e ricercati da tutti. La grinta e il carisma porteranno gioia al segno ovunque si trovi: sarà un piacere stare accanto ai nativi.

L'Oroscopo di agosto 2021 è in particolare positivo per i single. Non bisogna cercare lontano per trovare la prossima fiamma: sarà una persona conosciuta in questo periodo. Occhio soltanto a non spaventare i pretendenti con il proprio ego, che andrebbe ridimensionato un po', mostrandosi umili e affabili.

I consigli delle stelle per l'oroscopo di agosto

I transiti planetari di agosto cercano di favorirvi, anche se partite da una situazione davvero difficile. Per peggiorare le cose, soprattutto in famiglia, basta un gesto o una parola sbagliata. Ecco perché le stelle vi consigliano di fare un passo indietro e di lasciar correre. I rapporti in famiglia sono delicati e turbolenti. Rimanete fuori il più possibile, lasciate che la natura faccia il suo corso. Soltanto il tempo potrà placare gli animi.

Lo stesso suggerimento sarebbe da applicare anche nelle relazioni già consolidate. Sarete voi, infatti, a dover cambiare e ad adattarvi con flessibilità alla nuove esigenze della coppia. Proteggete la vostra casa da influenze esterne.

Non lasciate che i disaccordi tra genitori, fratelli e vicini rovinino la vostra intimità.

Oroscopo di agosto: occhio alle finanze

Dopo le spese folli dell'ultimo periodo, è arrivato il momento di darsi una calmata. In famiglia, infatti, già aumentavano i risentimenti per il vostro comportamento sconsiderato.

Per fortuna, Marte transiterà nella vostra seconda Casa astrologica nel segno della Vergine.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Questo vi porterà razionalità e buon senso nel gestire il denaro. Un po' di parsimonia fin dalle prime settimane vi permetterà di non dover ricorrere a tagli drastici alla fine del mese. Con Mercurio dalla vostra parte saprete bene come organizzarvi e come stabilire un budget da rispettare.

Sarà un mese particolarmente avaro per chi si occupa di arte, commercio, export e investimenti.

I prestiti verranno difficilmente elargiti, soprattutto per chi ha una attività autonoma.

Lavoro e studi: previsioni di agosto

L'ambiente lavorativo sarà piacevole: il clima cordiale e disteso con i colleghi vi permetterà di concentrarvi sui vostri task lontano da drammi inutili. Il vostro duro lavoro verrà certamente notato, anche se purtroppo non porterà ancora ai risultati economici tanto attesi.

Anche chi studia incontrerà qualche difficoltà. Non abbiate paura di chiedere chiarimenti e consigli a chi ha già superato un test. Vi basterebbero delle indicazioni più chiare per superare un esame critico.