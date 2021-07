L'oroscopo di mercoledì 21 luglio evidenzierà una giornata altalenante sotto diversi punti di vista. La maggior parte dei segni zodiacali avrà un umore variabile e incline alle perplessità, però ci sarà anche chi riuscirà a sfruttare tutti i suoi assi nella manica.

Per avere un quadro più definito di come gli astri influenzeranno l'ambito sentimentale, lavorativo e sociale, sarà necessario individuare i principali transiti planetari di domani. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in opposizione a Plutone

Venere in congiunzione a Marte e in opposizione a Giove

Ecco tutte le caratteristiche dell'Oroscopo di domani 21 luglio.

Oroscopo di mercoledì 21 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: continuerete a sperare in un futuro compatibile con i vostri sogni. Anche se al momento sarete costretti a esercitare un lavoro che non sentite totalmente vostro, le cose potrebbero cambiare. L'oroscopo di domani consiglia di non perdere le speranze e di sfruttare ogni occasione che si presenterà. Prima o poi avrete modo di dare una svolta definitiva alla vostra vita.

Toro: farete fatica a trattenere la rabbia. Sul posto di lavoro, avvertirete il bisogno di portare l'attenzione su tutto ciò che vi reca fastidio. Questo atteggiamento, però, potrebbe causare dei problemi nelle relazioni interpersonali con i colleghi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di riflettere attentamente prima di esternare le vostre osservazioni.

In caso contrario, potreste pentirvene.

Gemelli: non avrete molto tempo da dedicare ai vostri hobby, ma cercherete di non trascurare la famiglia e gli amici. Ci terrete molto ad avere una vita sociale vivace ed equilibrata. Stare troppo dentro casa, infatti, rovinerà il vostro umore e vi renderà irascibili. Il lavoro sarà caratterizzato da alti e bassi.

Ci saranno alcune questioni che non potrete ignorare.

Cancro: non saprete se accogliere Cupido a braccia aperte o se voltargli le spalle. Da una parte, non vedrete l'ora di iniziare una nuova relazione sentimentale, però, dall'altra, saprete bene che questo potrebbe comportare notevoli difficoltà. L'oroscopo di domani suggerisce di procedere in modo cauto.

Prima di fidarvi completamente, dovrete porre le giuste domande.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 21 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: lascerete emergere il vostro spirito avventuriero. Non ci sarà niente che vi spaventerà e sarete pronti a prendere in mano la situazione. Sul lavoro, vi mostrerete coraggiosi e determinati, ma ciò che farà la differenza sarà il vostro carattere solare. Non avrete alcun problema nel relazionarvi con nuove persone e riuscirete a integrarvi facilmente in ogni contesto.

Vergine: avrete bisogno di un'attività che renda meno pesante la routine quotidiana. Vorrete prendere le distanze dal vostro solito stile di vita e sperimentare nuovi aspetti del vostro carattere.

Sicuramente, sarà possibile, ma dovrete la vorare molto su voi stessi. Sarà necessario intraprendere un percorso di formazione personale che vi consentirà di approcciarvi in modo diverso alle situazioni.

Bilancia: avrete così tanta fantasia che vi occorrerà un hobby creativo per dare forma alla vostra immaginazione. Il partner e gli amici rimarranno molto sorpresi e anche voi non saprete cosa dire. Questo sarà un modo per scoprire nuove attività e per sfogare l'ansia in eccesso. Se riuscirete a condividere le vostre passioni con la persona amata, potrete dire di aver trascorso una bellissima giornata.

Scorpione: finalmente, avrete modo di riscoprire il contatto con la natura. Non vedrete l'ora di andare al mare o di trascorrere il pomeriggio nel vostro parco preferito.

Vi augurerete che domani faccia bel tempo, ma le nuvole non saranno di ostacolo al vostro divertimento. Il partner sarà presente nella vostra quotidianità e amerà condividere con voi tutte le esperienze di cui sarete protagonisti.

Astrologia e influenze planetarie di domani 21 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non sopporterete l'idea di perdere i contatti con i vostri amici. Cercherete di coltivare il più possibile il vostro legame e di risolvere subito eventuali malintesi. La vostra sensibilità vi spingerà a essere un po' troppo permalosi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non sfogare l'ansia sugli altri. Se avrete dei dubbi, potrete parlarne senza alcun problema.

Capricorno: il rapporto con la vostra famiglia subirà dei miglioramenti.

Vi rispetterete a vicenda e cercherete di non intralciarvi all'interno delle mura domestiche. Con il partner, al contrario, le discussioni non mancheranno. Torneranno alla luce vecchie questioni irrisolte e sarete costretti a scavare nei meandri della vostra memoria per fare il punto della situazione. In caso di dubbi, sarà meglio non dire nulla

Acquario: avrete voglia di divertirvi e di non pensare troppo agli impegni che dovrete portare a termine. Sarete sicuri di poter fare tutto entro la fine della giornata, ma se non gestirete bene il vostro tempo potreste avere una brutta sorpresa. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non ignorare i consigli degli amici: nelle loro parole ci sarà qualcosa di davvero importante.

Pesci: la cucina sarà il vostro regno. Vi divertirete a realizzare ricette sempre nuove e a utilizzare curiosi ingredienti. Darete vita a un'esplosione di gusto che renderà l'ambiente domestico molto più famigliare. Amici e parenti saranno lieti di poter trascorrere qualche ora in compagnia dei vostri magnifici manicaretti. Non sarà il momento giusto per concentrarvi sulle questioni romantiche.