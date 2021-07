Le previsioni zodiacali di domenica 4 luglio sono pronte a svelare come andrà sul piano astrologico la giornata conclusiva della settimana in corso. L'Oroscopo annuncia tra i transiti planetari rilevanti, la presenza della Luna in Toro, del Sole in Cancro, di Venere e Marte in Leone, di Nettuno e Giove in Pesci.

Scopriamo cosa riserveranno gli astri a tutti i segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci, attraverso le previsioni zodiacali del giorno 4 luglio.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Una giornata piena di grinta è quella che vi aspetta questa domenica.

Il buonumore e la carica vi verranno spontanei come non mai, grazie alla Luna in Toro. Serata perfetta per un’uscita con gli amici, per un aperitivo in centro o per una pizza con cinema. In amore non è il momento adatto per dare spazio alla voglia di cambiamento, perché aprire uno spiraglio significherebbe esserne risucchiati. Seguite il richiamo del vostro cuore grande e generoso, dando una mano a una persona cara che ora ha bisogno del vostro sostegno.

Toro - Questa domenica approfittate delle opportunità vincenti e delle grandi energie, messe in gioco dalla splendida congiunzione fra Venere e Marte in Leone. In famiglia vivrete qualche tensione, ma sarete dotati di un’abilità speciale nel risolvere i problemi.

Per i sentimenti giornata all'insegna dell'armonia. La comunione di interessi con il partner rafforzano l’intesa e vi spingono a considerare l’eventualità di fare il grande passo. Dedicate maggiore attenzione al vostro corpo. Magari con una breve sosta in una beauty farm e un po’ di ginnastica avrete l’estate in pugno.

Gemelli - In società siete stranamente timorosi: avete paura del confronto e sembra quasi che la vostra spontaneità sia tenuta costantemente al guinzaglio.

Preferirete trascorre la giornata immergendovi nell’ambiente domestico e nelle rassicuranti abitudini. A livello sentimentale la forza dei sentimenti e la stabilità del vostro rapporto vi predispongono ad affrontare situazioni di maggiore responsabilità. Una siesta pomeridiana è necessaria per ricaricarvi: l’alternativa è stare in contatto con la natura, così bella in questo periodo.

Cancro - Domenica indaffarata. Cercate di risolvere tutte quelle incombenze che per un verso o per un altro avete lasciato in sospeso durante la settimana. Riordinate la casa, arieggiatela, spostate i mobili come più vi piace. Godetevi la vostra abitazione. In amore non potete pretendere che il vostro rapporto vada sempre al massimo: dovete decidervi ad accettare anche i momenti di stanca e di routine. Approfittate della bella stagione per praticare sport all’aria aperta, oppure passeggiare nel verde e meditare in santa pace. Mare, montagna.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Determinazione, intraprendenza e disponibilità verso l’esterno: questi sono i doni della Luna in Toro congiunta a Urano in sestile al Sole.

Miscelate nelle giuste dosi il tempismo, l’ambizione e l’impegno: avrete la garanzia del successo. Le previsioni zodiacali del giorno 4 luglio, in amore invitano a non dare per scontato l’affetto delle persone care, piuttosto coltivate i rapporti con costanza, tenerezza e generosità d’animo. Accogliete le occasioni di fare attività fisica, di immergervi nella natura: avete bisogno di un contatto più fluido con il vostro corpo.

Vergine - Con Urano che sorride alla Luna, la domenica sarà caratterizzata da uno speciale connubio tra pensiero e spirito. Occasioni di ottimi contatti umani. Scegliete con attenzione le persone che deciderete di far entrare nella cerchia delle vostre amicizie. A livello sentimentale sarete spontanei e istintivi, invece la dolce metà tenderà a fare la difficile.

Se siete single, vi butterete, ma vi basterà un niente per cambiare bersaglio. Potrete dedicarvi con passione ai vostri hobby estivi, agli sport all’aria aperta o a semplici ma preziose passeggiate nel verde.

Bilancia - Con il cielo offuscato da più di una nuvoletta, un impulso esterno potrà esservi d’aiuto per iniziare a fare chiarezza e risolvere i problemi. In qualsiasi occasione dovrete rimanere calmi, altrimenti non riuscirete a cavare un ragno dal buco. A livello amoroso avete il desiderio di vivere un amore intenso e appassionato, di quelli che facciano battere il cuore all’impazzata e non facciano dormire. Per ripristinare l’equilibrio interiore praticate con regolarità lo yoga: una ginnastica leggera, ma piena di risvolti mentali positivi.

Scorpione - Domenica allegra e frizzante, grazie alla Luna in sestile al Sole nel segno del Cancro. Tutto corre alla velocità della luce: pensieri, parole e azioni. Mente, cuore e mani collegati sulla stessa frequenza, per agire in perfetta e magica sintonia. In amore la vostra fortuna dipende da chi vi è accanto, partner in primis, che abbandona timori e riserve per seguire le vostre iniziative. Fate bene anche ad accogliere le proposte degli altri. Siete dello spirito giusto per entrare in contatto con situazioni e ambienti nuovi.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Domenica piena di aspettative e di programmi. Peccato che entri in scena la coppia Luna-Venere, caotica nell’organizzazione e nella tempistica.

Disguidi e ritardi: per voi oggi l’orologio sembra essere un’invenzione ancora di là da venire! In amore dichiarazioni, sguardi allusivi: ce n’è per tutti i gusti. In spiaggia, a cena o in discoteca, l’argomento di conversazione è l’amore. Probabile emicrania da stress, anche la cervicale si fa sentire, ma basta un po’ di relax e tutto si risolve come per magia.

Capricorno - Pomeriggio decisamente migliore della mattinata che sarà un po’ nervosa e inquieta. Una bella occasione è in arrivo, per chi la saprà cogliere al volo. La cura dei rapporti familiari passa in primo piano. Sappiate rispondere alle loro esigenze. In campo sentimentale la relazione con il partner è ormai scolorita, povera di emozioni e di momenti di calda intesa, è il caso di prendersi una pausa di riflessione.

Moltiplicate le attività che privilegiano il silenzio e la quiete di cui avete bisogno. Passeggiate nel verde e fate movimento all’aria aperta.

Acquario - Realizzare i vostri desideri diventa più facile, oggi che il sestile della Luna con il Sole vi sostiene procurandovi nuovi appoggi e nuove collaborazioni. Al termine delle cose ordinarie da portare fine, non impigritevi e approfittate del vostro tempo libero per fare moto o escursioni: parco, spiaggia, campagna o montagna. Per i sentimenti il bisogno di amare e di essere amati sarà l’autentica motivazione che vi spingerà a cercare una maggiore complicità con il partner. Se esagerate a tavola una digestione un po’ difficoltosa sarà da mettere in conto.

Pesci - Giornata un po’ tesa. Non bastavano le antipatiche operazioni attinenti alla programmazione delle prossime vacanze a innervosirvi, ci mancavano anche le stelle contrarie. Il Sole passa nelle fila nemiche, mentre la Luna, Giove e Nettuno contrari vi rendono confusi e suscettibili. Le previsioni zodiacali di domenica 4 luglio, in ambito amoroso, col partner vibrate su lunghezze diverse, proiettandovi su obiettivi incompatibili. Le amicizie allegre vi risollevano il morale. È probabile che vi sentiate emotivamente coinvolti in un rapporto d’amicizia che ha tutta l’aria di trasformarsi in qualcosa di più.