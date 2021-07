L'oroscopo del 4 luglio darà enfasi ai sentimenti e ai rapporti sentimentali in generale. L'amore renderà questo clima ancora più accattivante e quasi tutti i segni zodiacali dovranno saper gestire il periodo tra gli impegni presi e quelli che man mano si presenteranno. Ci sarà chi darà la importanza alle nuove opportunità e chi preferirà fare le cose con coraggio, magari avendo anche più fiducia in se stesso.

Per avere un quadro esaustivo delle influenze astrologiche di domani, sarà interessante mettere in chiaro i principali aspetti planetari di domenica 4 luglio.

Tra questi a emergere su tutti saranno i seguenti:

Luna in Toro in congiunzione a Urano;

Venere in Leone in congiunzione a Marte;

Sole in Cancro in sestile alla Luna;

Saturno in quadratura a Urano;

Nettuno in sestile a Plutone.

Di seguito la situazione dettagliata relativa all'Oroscopo del 4 luglio.

Previsioni zodiacali di domani 4 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete - Se la vostra domenica dovesse risultare più noiosa rispetto al sabato, dipenderà soltanto da voi in quanto non avete più la compagnia di astri pienamente a favore. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di tirare fuori le idee dal cassetto e fare ciò che negli altri giorni della settimana non avete potuto fare. Se il cuore è un po’ titubante, la colpa potrebbe essere di un piccolo ripensamento.

Niente di grave però se mettete la testa a posto. Utilizzate un po’ del tempo libero a disposizione, per praticare sport e dedicarvi alla vostra forma fisica che volete sempre smagliante.

Toro - Domenica per nulla noiosa grazie alla Luna in congiunzione a Urano, entrambi nel segno, il che vi permette di assaporare qualche piccola vittoria in più nelle decisioni.

La bilancia pende dove voi pendete e il vostro apporto viene tenuto in grandissima considerazione. Se una tattica non ha funzionato in amore, fareste bene a cambiarla, o altrimenti rischiate di fare un nuovo flop e non una gran bella figura. Meglio rilassarsi un po’ facendo moto ma senza esagerare. Soprattutto se non siete sportivi esperti, non dovete fare una maratona.

Gemelli - Il divertimento e la spensieratezza sono assicurati con la Luna in Toro, ma a fine serata scoprirete forse di essere un po’ stanchi. Saltare un’oretta di sonno non sarà un problema, ma cercate di non tornare a casa troppo tardi la sera. In ambito amoroso, prima di buttarvi a capofitto in una storia seria, chiedetevi se siete pronti per prendervi sulle spalle numerose responsabilità. Se il vostro pranzo domenicale è stato molto abbondante, rimediate portando il cane - o chi vi piace - a passeggio nel parco per almeno una mezz’oretta!

Cancro - Intorno a voi oggi e domani tutto sembra muoversi favorevolmente. Sfruttate le opportunità che il vostro Sole in sestile alla Luna vi regala. Canalizzate le energie in modo positivo.

Godetevi appieno una mattinata lieta, ricca di stimoli, di nuove prospettive, di famiglia e di calore. Niente segreti con la persona che amate: trasparenza e sincerità saranno premiate. Improntate nuovi appassionanti progetti. Con un fisico pieno di energie la cosa migliore è un po’ di moto o, meglio, di nuoto. Avete bisogno del contatto con il vostro elemento.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 4 luglio

Leone - La domenica sappiamo che è per antonomasia la giornata della gioia, ma voi non siete affatto l’immagine della felicità. Vecchie preoccupazioni tornano a infastidirvi. Strattonati tra il passato e il futuro, nel caso foste di fronte a una scelta, non sarà facile decidere. Nonostante sia un giorno festivo, gli impegni non vi danno respiro.

Avete una bella mole di lavoro accumulato, dovete darci sotto. Un’alzata di ingegno in ambito sentimentale per un attimo vi lascia senza parole, giusto il tempo di preparare la controffensiva e rispondere per le rime.

Vergine - Occhio agli accessi di collera causati da Saturno in quadratura a Urano nel segno del Toro, soprattutto se dovete guidare in mezzo al caos del traffico cittadino. Meglio mettere un sottofondo musicale e non innervosirvi, se il pranzo domenicale tarderà un po’. Il vostro umore potrebbe essere meno stabile del solito. Tuttavia, non stressati dal lavoro, avrete modo di riposarvi a dovere. In amore il partner si aspetta qualcosa di più da voi, e anche se non siete sicuri di essere pronti, sarà meglio usare tutto il coraggio che avete.

Bilancia - Domenica vivace e movimentata, ricca di contatti. Avete in testa tante idee e progetti, e riuscirete presto a coinvolgere chi vi è accanto. In serata, attrazione fisica e complicità intellettuale potrebbero fondersi in un piacevole incontro. Se non nella realtà, l’amore lo vivete attraverso il romanzo, accaniti lettori, sempre in bilico tra trama narrativa e indagine psicologica. Il piacere di una giornata fuori dagli schemi, piena di allegria, è bene a sapersi, tiene a freno qualsiasi malanno e rinforza il sistema immunitario.

Scorpione - Grazie a Venere in Leone, rafforzata dall’armoniosa congiunzione con Marte, la giornata soprattutto in amore non potrebbe avere un impulso migliore.

Godrete di ottima luce presso chi vi sta vicino e sarete ricolmi di energia da spendere come vorrete. La serata si prospetta piacevole, arricchita da incontri stimolanti: i vostri desideri e le vostre aspirazioni non verranno delusi. Domenica ideale per sfoggiare un capo di abbigliamento nuovo fiammante o per sottoporvi a trattamenti estetici “casalinghi”.

Previsioni astrologiche del 4 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Per accontentare la persona amata trascurate il lavoro, per assolvere i vostri impegni scontentate il partner: siete indecisi e non sapete che pesci pigliare! Un aiuto imprevisto arriva da Plutone che vi fa ammortizzare le spese con un guadagno inaspettato. In amore, imbronciati e nervosi, non fate distinzioni: ve la prendete con chiunque vi capiti a tiro, anche con chi, pacatamente, tenta di farvi ragionare.

Parola d’ordine: badare al proprio benessere, anche a costo di passare per egoisti: pensate di più a voi stessi, scantonando i confronti stressanti.

Capricorno - Domenica piuttosto piatta, nonostante il desiderio di muoversi e di uscire, vi ritrovate tappati in casa tra incombenze varie, riflessioni e malinconie. Da evitare gli acquisti consolatori: spendereste molto senza neanche trarne soddisfazione. Argomento da evitare "il lavoro", se possibile, almeno di domenica: in questa giornata non volete pressioni, avete bisogno di uno stacco e ve lo prendete. Amore in calo, soprattutto di entusiasmo: se siete insieme da tanto tempo non ci fate caso, se la coppia è ancora in rodaggio cominciano i primi malumori.

Acquario - Grandiosa ed espansiva, la Luna nel segno del Toro vi sostiene. Incontri inattesi ed appoggi importanti vi coinvolgeranno e vi stupiranno piacevolmente. Proponendovi con sicurezza, riscuoterete brillanti successi che riuscirete a conservare nel tempo. In ambito sentimentale poi, un progetto comune, un viaggio o un’impresa in cui avete entrambi riposto grandi speranze riceve il beneplacito delle stelle. Siete in ottima forma, ma questo non vuol dire che potete concedervi ogni stravizio. Soprattutto, evitate le bevande alcoliche o le accattivanti "bollicine"!

Pesci - Domenica un po’ strana, con la Luna che pone qualche interrogativo sulle finanze e dà forza all’autorità rispetto allo spirito di squadra.

Se siete di turno, progetti e trattative che a torto credevate conclusi, tornano sul banco di prova. L'oroscopo di domani suggerisce di ridurre le spese relative ai divertimenti domenicali per necessità di risparmio. Se si largheggia su un fronte non si può spendere anche sull’altro! In amore, spese pazze per casa e soprattutto per i figli, specie se qualcuno di loro è in zona compleanno. L’attaccamento vi piace dimostrarlo con i fatti.