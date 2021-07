L'oroscopo del 30 luglio è caratterizzato da riflessioni e incertezze. Non tutti i segni zodiacali riusciranno a prendere in mano la situazione e alcuni di loro preferiranno mantenere un basso profilo.

Osservando il cielo di domani è possibile individuare la seguente configurazione planetaria, che fornisce importanti informazioni su come gli astri influenzeranno la quotidianità di ciascun segno:

Sole e Mercurio in Leone;

Luna in Ariete;

Venere e Marte in Vergine;

Giove e Saturno in Acquario;

Urano in Toro;

Nettuno in Pesci;

Plutone in Capricorno.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 30 luglio.

Previsioni zodiacali di venerdì 30 luglio: amore per Gemelli, Cancro timido

Ariete: attenderete con ansia la fine della settimana lavorativa. Avrete bisogno di rilassarvi e ricaricare le batterie. Purtroppo dovrete ancora compiere qualche piccolo sforzo prima di poter godere della meritata pausa. Il partner sarà molto comprensivo nei vostri confronti e vi dedicherà parole colme di amore.

Toro: avrete la sensazione che la fortuna non sia più dalla vostra parte. La giornata di domani, infatti, sarà caratterizzata da diversi imprevisti. Il primo istinto sarà quello di tirarvi indietro e di lasciare che siano gli altri a occuparsi della situazione, ma poi capirete di dover dare il vostro contributo.

Questo vi consentirà di sistemare le cose velocemente.

Gemelli: il partner non vi volterà le spalle, neanche davanti alle situazioni più complicate. Il suo supporto vi consentirà di affrontare la giornata a testa alta e di non lasciarvi abbattere dalle difficoltà. Forse ci saranno alcune discussioni in famiglia che renderanno poco confortevole il clima tra le mura domestiche.

Cancro: vi approccerete timidamente al partner. Avrete paura di essere giudicati negativamente per le vostre opinioni. Questo potrebbe incidere negativamente sulla crescita della coppia. L'oroscopo di domani consiglia di provare a essere più spontanei con la persona amata, in modo da migliorare il vostro legame.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 30 luglio: Leone libero, Bilancia incerta

Leone: non sarete ancora pronti a impegnarvi in una relazione stabile. Avrete bisogno di tempo da dedicare a voi stessi e di nuove esperienze che vi siano da stimolo. Forse qualcuno potrebbe accusarvi di essere un po' superficiali, ma non ve ne preoccuperete. Sarete perfettamente consapevoli della vostra personalità e delle vostre esigenze.

Vergine: avrete molti impegni da portare a termine e riceverete poca collaborazione. Chiederete aiuto ad alcuni familiari, ma sarete costretti a reprimere le vostre aspettative. Per fortuna la vostra determinazione non verrà scalfita dagli ostacoli che sarete costretti ad affrontare.

Manterrete un umore propositivo e allegro.

Bilancia: avrete bisogno di recuperare la fiducia in voi stessi. La paura di fallire vi metterà in difficoltà, perché vi spingerà a credere di non essere all'altezza delle situazioni. In realtà le vostre capacità dimostreranno l'esatto contrario. Le previsioni zodiacali di domani consigliano d'intraprendere un percorso di crescita personale.

Scorpione: vi sentirete molto ottimisti. Non vedrete l'ora di trascorrere il tempo con le persone care e di trasmettere emozioni positive. Non permetterete ai cattivi pensieri di prendere il sopravvento, perché saprete che non porteranno nulla di buono. Potrebbe essere il momento giusto per mettervi alla ricerca del vero amore.

Astrologia di domani 30 luglio: Sagittario romantico, Capricorno intraprendente

Sagittario: avrete voglia di organizzare una cena romantica per il vostro partner. Sarete molto attenti ai dettagli e non permetterete all'entusiasmo di distrarvi. Se riuscirete a creare la giusta atmosfera, avrete modo di passare dei momenti splenditi in compagnia della persona amata. Empatia e comprensione saranno gli elementi portanti.

Capricorno: passione e determinazione saranno gli elementi chiave di questa giornata. Le emozioni verso il partner saranno talmente coinvolgenti da spingervi a lasciarvi alle spalle tutte le brutte esperienze. Anche sul posto di lavoro darete esempio di positività e intraprendenza.

I colleghi rimarranno molto sorpresi.

Acquario: sfrutterete tutte le vostre risorse per farvi notare sul posto di lavoro. Avrete bisogno di migliorare la vostra situazione finanziaria, ma non sarà semplice. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non lasciarvi prendere dal panico e di assecondare le vostre necessità. Nei prossimi giorni potreste ricevere una bella sorpresa.

Pesci: una notizia inaspettata potrebbe sconvolgere la vostra giornata. Non saprete come approcciarvi al cambiamento però, grazie al supporto delle persone che vi vogliono bene, riuscirete a trovare una soluzione. Il lavoro vi darà molte soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista emotivo. I vostri sforzi verranno ripagati.