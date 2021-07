L'oroscopo di giovedì 29 luglio si concentra sui sentimenti che caratterizzeranno la quotidianità dei 12 segni zodiacali. Ci sarà chi preferirà mantenere le distanze dall'amore e chi si metterà alla ricerca della sua anima gemella.

Per avere una visione più chiara di come gli astri influenzeranno la giornata di domani, è necessario individuare la configurazione planetaria:

Sole, Mercurio e Marte in Leone;

Luna in Ariete;

Venere in Vergine;

Giove e Saturno in Acquario;

Urano in Toro;

Nettuno in Pesci;

Plutone in Capricorno.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 29 luglio.

Previsioni zodiacali di giovedì 29 luglio: Toro passionale, novità per Cancro

Ariete: vi concentrerete sull'aspetto più spirituale della vita. Amerete riflettere e chiedervi il perché delle cose. Forse non riuscirete a trovare delle risposte soddisfacenti, ma sarete fieri di voi. Il partner proverà a condividere le vostre idee e a inserirsi nei vostri pensieri. Sarà necessario un piccolo aiuto da parte vostra.

Toro: lascerete che la passione prenda il sopravvento. Vivrete un rapporto di coppia intenso e senza limiti. Condividerete tutto con il partner e sarete pronti ad affrontare insieme nuove esperienze. Le previsioni zodiacali di domani, però, vi consigliano di rimanere concentrati anche sul lavoro.

Eccessive distrazioni, infatti, potrebbero portare errori poco piacevoli.

Gemelli: finalmente la fortuna sarà dalla vostra parte. Ne approfitterete per portare avanti gli obiettivi prefissati e per inseguire i vostri sogni. Il partner potrebbe apparire un po' distaccato, ma sarà soltanto per questioni legate allo stress. L'oroscopo di domani vi suggerisce di provare a metterlo a suo agio, in modo da rendere il clima più confortevole.

Cancro: ci saranno molte novità in arrivo, ma non tutte saranno positive. Dovrete confrontarvi con un ambiente di lavoro diverso e meno accogliente. Vi sarà chiesto di adattarvi e di lasciarvi alle spalle i vostri dubbi. Forse servirà del tempo affinché ciò accada, ma intanto potrete concentrarvi sulle vostre mansioni principali.

Il partner potrebbe avere delle riserve.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 29 luglio: Vergine nervosa, Scorpione intraprendente

Leone: tenderete a concentrarvi poco su ciò che avrete attorno. Deciderete d'iniziare un percorso di crescita personale per liberarvi da vecchie abitudini. Questo potrebbe aiutarvi anche sul posto di lavoro, ma attenzione a non eliminare lati importanti del vostro carattere. Si consiglia di procedere a piccoli passi, senza esagerare.

Vergine: sarete molto nervosi a causa del lavoro. Avrete delle prove da superare, che metteranno in serio pericolo il vostro benessere psicologico. Sarà importante prendere la situazione più serenamente, in modo da avere anche dei risultati migliori.

Il partner e gli amici saranno pronti a sostenervi in qualsiasi circostanza.

Bilancia: riporrete massima fiducia nei vostri amici. Amerete trascorrere il tempo in loro compagnia e cercherete di dare vita a nuovi progetti insieme. La condivisione sarà un'arma molto preziosa, ma attenzione a non affidarvi a chi avrà altri piani in serbo per voi. Potreste essere costretti ad affrontare l'egoismo delle persone a cui volete bene.

Scorpione: sarete pronti a partire e a lasciarvi tutto alle spalle. Saprete di dover lottare per poter riconquistare il vostro spazio nel mondo, ma non sarete intimoriti. Avrete alte aspettative e non vedrete l'ora d'iniziare questa nuova avventura. Gli amici storici continueranno a starvi accanto e a supportarvi.

Non tutti, però, saranno in grado di comprendere il vostro punto di vista.

Astrologia di domani 29 luglio: Sagittario creativo, Acquario incerto

Sagittario: lascerete libero spazio alla vostra creatività. L'arte diventerà il vostro rifugio sicuro, soprattutto perché potrete lasciar viaggiare la fantasia. Sul posto di lavoro, lo stress potrebbe diventare troppo elevato. Sarà importante prendervi una pausa e assicurarvi di non essere totalmente esclusi dalla vita sociale. Il partner avrà ottimi consigli per voi.

Capricorno: non riuscirete a staccare gli occhi dalla persona amata. Vorreste compiere il primo passo, ma avrete paura di essere rifiutati. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non pensarci troppo.

Assecondate l'istinto e provate a far emergere tutti i vostri sentimenti. Sul posto di lavoro le cose andranno a gonfie vele.

Acquario: per le decisioni più importanti vi affiderete alle persone care. Avrete bisogno dei loro consigli e non agirete senza prima averle consultate. Il partner non sarà molto contento di questo vostro atteggiamento. Vorrebbe vedervi più sicuri e intraprendenti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di discutere insieme della questione.

Pesci: il partner metterà a dura prova la vostra pazienza. Le sue richieste saranno eccessive e rischieranno di ferire le persone che vi saranno accanto. Per evitare discussioni dannose preferirete prendere le distanze e attendere che la situazione si stabilizzi. Potrebbe essere necessario un intervento esterno per riequilibrare le cose.