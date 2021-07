L'Oroscopo di venerdì 30 luglio è pronto a svelare come sarà la giornata numero cinque di questa settimana. In primo piano le previsioni per tutti i segni dall'Ariete fino ai Pesci. Le percezioni di ogni essere umano, secondo l'Astrologia, sono influenzate dalla capacità che hanno astri e pianeti riguardo positività e negatività. Da migliaia di anni la volta celeste viene osservata con interesse dagli uomini che cercano di carpirne i segreti: le conseguenze che gli astri possono avere nei confronti di ogni singola persona vengono estrapolate dalle analisi astrologiche.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano approfondiamo gli influssi astrali del periodo individuando i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in Leone in opposizione a Saturno;

Luna in trigono a Marte;

Venere in trigono a Urano;

Saturno in opposizione a Mercurio

Nettuno in sestile a Plutone.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 30 luglio.

Previsioni zodiacali del 30 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - La giornata di venerdì promette bene a voi nativi. L'oroscopo indica che forse ritroverete un po’ di forza in questa parte finale della settimana: sappiamo bene che è iniziata in maniera un po’ confusa, cosi come confuse sono le persone che orbitano attorno a voi.

Sul perché di quanto appena detto è semplice: spesso vi sembra di parlare un’altra lingua, di non essere compresi fino in fondo. Intanto è già in vista un periodo di rinascita molto promettente in ambito lavorativo: potreste decidere di intraprendere nuove strade, anche professionalmente diverse dall'attuale. Cercate di gestire il vostro tempo in maniera parsimoniosa lasciando spazio a partner, familiari e figli.

Ottima la salute.

Toro - L’oroscopo del 30 luglio consiglia, indica una giornata molto favorevole a voi nativi. Le azioni ben azzeccate dei giorni scorsi daranno i loro frutti. Questo venerdì infatti si prevedono entrate di denaro o soddisfazioni di vario genere. Un'amicizia di famiglia - di vecchia data - potrebbe dimostrare nei vostri confronti un certo interesse sentimentale, mettendovi in una situazione piuttosto imbarazzante.

Con il partner farete molta fatica ad andare d'accordo: troppo problemi ancora da risolvere. Invece di perdere tempo litigando, guardatevi negli occhi e cercate di studiare insieme una soluzione. Qualche problema di ordine finanziario, ma niente di particolarmente preoccupante. Fisico da tenere sotto controllo.

Gemelli - Quella che trascorrerete non sarà la solita giornata, oppure quella che tanto avete sognato. Intanto, se avete dei lavoretti da sbrigare - meglio se piacevoli - eseguiteli senza indugiare. Non spazientitevi se dovrete rimandare qualcosa a domani o dopodomani: in fondo, si tratta solo di avere un po’ di pazienza. In amore potrebbe esserci un delicato risveglio d’entusiasmo nel rapporto di coppia.

È la passionalità che fa sentire la sua potenza: comportatevi di conseguenza. In merito al fisico, cercate di evitare sforzi visto che Marte risulta speculare negativo: non fatevi prendere dalla frenesia di strafare. Soprattutto, garantitevi la necessaria dose di sonno giornaliero. Nel lavoro, se da tempo c’è qualcosa che bolle in pentola e non siete mai riusciti a scoprire cosa, è arrivato il tempo del chiarimento. Buone novità.

Cancro - Venerdì da trascorrere in serenità: fatelo, invece di sprecare tempo bisticciando ora con uno ora con l’altro dei familiari, anche per cose superflue. Sapete bene di essere così taglienti che spesso nessuno osa controbattere, pertanto sarebbe bene non esagerare.

Intanto tenete presente che il partner vi lascerà una certa libertà per organizzare al meglio il tempo da trascorrere insieme. Comunque, l’amore non sarà in cima ai vostri pensieri. L'oroscopo consiglia di prendersi una giornata di relax assoluto, lontano da tutti e tutto. Non sottovalutate le pause ristoratrici anche nel lavoro: hanno un’importanza vitale per recuperare energia e concentrazione. Per la salute, le solite cose legate a quel problemino che sapete.

Oroscopo e consigli delle stelle del 30 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone - In ripresa sentimenti e amore in generale. Con il Sole nel segno che sorride alla Luna in Ariete, questo venerdì dovrete fronteggiare due persone a cui siete legati da profondo affetto, poi raggiungerete quello che vorrete.

Avrete momenti certamente significativi a livello amoroso, tali da facilitare la lucidità di dialogo e la passionalità. In merito alla persona amata, quest'ultima è disposta a venirvi incontro e ad esaudire i vostri desideri, a patto che lasciate da parte i modi diretti e sbrigativi concentrandovi sulla serenità del rapporto. Sarà comunque molto forte il desiderio di districarvi dalla solita routine quotidiana che avvertirete come soffocante. Ci riuscirete sfruttando la saggezza e i consigli di una persona amica. Lavoro sensibilmente in ripresa insieme alla parte legata allo stato fisico.

Vergine - Giornata buona su molti fronti. Se avete una vita di coppia felice potrete vivere questo venerdì, anticamera del prossimo weekend, in modo romantico e intenso.

La Luna invoglia a darsi da fare, magari coccolando il partner e facendovi coccolare di rimando. Avere obbiettivi o priorità in comune con chi si ama servirà a consolidare l’unione di coppia e cancellare le eventuali insoddisfazioni o piccole rivalità. Anche da un punto di vista professionale sarà un periodo molto interessante. Non vi mancheranno volontà, il desiderio di ben figurare e la grinta per riuscirci. Un piccolo appunto per la salute: controllate il girovita!

Bilancia - Indecisi. Le continue raccomandazioni, forse un po' troppo esagerate di partner e familiari, nel pomeriggio soprattutto potrebbero portare un po' di confusione. La serata rischierà di essere meno gradevole per alcune scelte da fare.

Gelosia e possessività invadono il campo della coppia: un dialogo chiarificatore può sciogliere molti dubbi, sappiatelo. Nel lavoro, concentratissimi e attenti, fortunatamente riuscite a mettere da parte i problemi personali e a concludere presto e bene le vostre faccende. In amore, parlando in generale, si registra un turbamento forse in coincidenza di un momento di confusione. Ideale un viaggio immaginario o programmare una gita a due da fare nei prossimi mesi (se tutto ok), magari una seconda luna di miele.

Scorpione - Atmosfera serena nei sentimenti grazie alla Luna. Secondo quanto dispensato dalle previsioni dell'oroscopo di venerdì ovviamente basato sulle effemeridi di vostra competenza, si prevede un periodo di massima serenità in amore.

A dare un senso di appagamento sarà la presenza della Luna nel segno dell'Ariete che a fine giornata passerà in Toro. In ambito familiare non è escluso che il desiderio di prendere una strada tutta vostra non possa essere realizzato. Se così fosse, ci vorrà impegno e tanto coraggio. Giornata ideale anche per dedicarsi al lavoro o a se stessi: il fisico reclama un po' di attenzione in più.

Astrologia di venerdì 30 luglio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La Luna in quadratura a Plutone, quest'ultimo nel segno del Capricorno, porterà un po' di scompiglio alla vostra quotidianità. A bilanciare questa negatività sarà ancora l'Astro della Terra, nel contesto in trigono a Marte in Vergine: questo venerdì di fine settimana potrebbe risultare essere uno tra i giorni più indecifrabili del periodo.

Non perdete mai la pazienza e cercate di mantenere un minimo di autocontrollo anche se spesso vi costa fatica. Nel lavoro, alcuni impegni gravosi non vi permetteranno di mettervi il cuore in pace e di rilassarvi come vorreste. Prima ve ne libererete, meglio sarà per voi. In amore, lasciate parlare il partner senza interromperlo di continuo: saper ascoltare è una bella qualità che forse a qualcuno di voi nativi manca. Il fisico ha bisogno di riposo.

Capricorno - Realizzare i vostri desideri diventa più facile, oggi che il sestile da Nettuno con il vostro Plutone vi sostiene procurandovi nuovi appoggi e nuove collaborazioni. Al termine dell’orario di lavoro, non impigritevi ed approfittate del tempo libero per fare moto.

Le previsioni zodiacali consigliano di sfruttare l'atmosfera frizzante e collaborativa coi colleghi: né vincitori né vinti, ma un gruppo che lavora all’unisono per lo stesso obiettivo. In amore il bisogno di sentirsi protetti, di essere coccolati sarà la motivazione che vi spingerà a cercare una maggiore complicità con il partner. Pe la salute, non fate sempre di testa vostra: se avete perplessità, parlatene con una persona di fiducia.

Acquario - Già dal primissimo mattino di giovedì Giove è tornato in Acquario e questo venerdì illumina il vostro segno. Di conseguenza, tutto il settore astrologico troverà nuova luce sulla quale fare affidamento. Nel periodo risulterà molto accentuata la sensibilità, la creatività e le doti intuitive.

In amore sarà tempo di successi, sia che siate in coppia che se single. Riceverete dal partner belle attenzioni: qualcuno troverà una sorpresa a metà pomeriggio. Sarete probabilmente al centro dell’attenzione se siete invece in attesa di risposte affettive: si tratterà solo di fare la scelta giusta. Sul lavoro, le predizioni zodiacali invitano ad accettare critiche e consigli da parte anche di chi collabora con voi.

Pesci - Ecco finalmente che la Luna oltrepassa i confini dell'Ariete per adagiarsi nel segno amico del Toro, perfetta per riportare su di morale. In un clima così sereno e frizzante, ritrovate intatto il vostro equilibrio. Se siete in vacanza, giornata ideale per una visita in una città d’arte, magari per uno spettacolo all’aperto o per una festa fuori dai soliti schemi. Nel lavoro, se avete una questione professionale in sospeso, potete tirare il fiato. Nonostante gli intralci e gli imprevisti, la risolverete al più presto. In amore, un’avventura piacevole e fugace, tanto per mettere alla prova il vostro fascino, vi restituisce l’entusiasmo perso per strada. Per stare bene con voi stessi, parlando di qualità di vita, scegliate per questo venerdì un hobby inusuale.