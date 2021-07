L'oroscopo del fine settimana che va dal 31 luglio al 1° agosto vedrà un Capricorno particolarmente euforico dal punto di vista sentimentale, merito di Venere e della Luna favorevoli, mentre Bilancia sarà particolarmente attiva in ambito lavorativo. Acquario avrà le idee ben chiare su come comportarsi in ambito lavorativo, mentre Scorpione dovrà fare particolare attenzione con la propria relazione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 31 luglio al 1° agosto.

Previsioni oroscopo weekend 31 luglio - 1° agosto 2021 segno per segno

Ariete: periodo piuttosto discreto per voi nativi del segno. Per quanto riguarda i sentimenti questo cielo sarà adatto per vivere una relazione stabile e piacevole. Per quanto riguarda il lavoro con Mercurio in trigono e Giove in sestile, le idee fioccheranno e i risultati saranno di tutto rispetto. Voto - 8

Toro: oroscopo del fine settimana davvero convincente dal punto di vista sentimentale. Luna e Venere saranno in connubio tra loro, e la vostra relazione di coppia sarà un vortice di emozioni. Problemi in arrivo sul fronte professionale ora che Mercurio e Giove sono negativi. Voto - 7-

Gemelli: Venere quadrata vi toglie fascino e romanticismo secondo l'oroscopo del fine settimana.

Dovrete cercare di entrare in empatia con la persona amata per riprendere in mano il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro invece sarà più facile concentrarsi sugli affari ora che Mercurio e Giove agiscono a vostro favore. Voto - 7-

Cancro: configurazione astrale ottimale nel corso del prossimo weekend. Secondo l'oroscopo, potrebbe essere il momento giusto per amplificare i vostri sentimenti verso il partner.

Nel lavoro dovrete concentrarvi un po’ di più per ottenere il successo che meritate. Voto - 7,5

Leone: non un grandioso weekend per voi nativi del segno, considerato che la Luna sarà negativa nei vostri confronti. Potreste non essere in perfetta sintonia con la vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo invece, con Mercurio in congiunzione, troverete valide soluzioni per le vostre mansioni.

Voto - 6,5

Vergine: sfera sentimentale semplicemente fantastica per voi nativi del segno. Luna, Venere e Marte saranno tutti favorevoli nei vostri confronti, regalandovi momenti d'oro tra voi e la vostra anima gemella. In ambito lavorativo vi sentirete più a vostro agio a gestire le vostre mansioni, ora che Giove non è più sfavorevole. Voto - 9

Bilancia: configurazione astrale nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia sarà piuttosto soddisfacente, vivendo momenti davvero appaganti. In ambito lavorativo avrete un'ottima creatività grazie a Mercurio e Giove favorevoli, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8-

Scorpione: non il weekend che speravate secondo l'oroscopo.

Questo cielo vedrà un po’ troppi astri in posizione sfavorevole. Soprattutto in ambito lavorativo, non sarà facile gestire le tante mansioni da svolgere. In amore meglio non agire d'impulso, non con il partner. Voto - 6

Sagittario: fine settimana sottotono dal punto di vista amoroso. Il vostro rapporto potrebbe non essere così soddisfacente, soprattutto se venite da un periodo complicato. Molto meglio in ambito lavorativo, dove Giove in sestile dal segno dell'Acquario vi permetterà di centrare discreti successi. Voto - 7-

Capricorno: previsioni astrali ottime secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Potreste contare su un assetto astrale davvero grandioso, che in amore vi renderà particolarmente euforici nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade In ambito lavorativo otterrete risultati davvero soddisfacenti, merito del vostro costante impegno.

Voto - 8,5

Acquario: configurazione astrale che vedrà Giove nel vostro segno zodiacale. In ambito lavorativo avrete le idee ben chiare su come comportarvi, e i risultati parleranno da sé. Per quanto riguarda i sentimenti invece non sarà il periodo migliore in assoluto, considerato che la Luna si troverà in quadratura. Voto - 7+

Pesci: finalmente un po’ di fortuna dal punto di vista sentimentale. La Luna sarà in sestile dal segno del Toro, e sarà un buon momento per provare a stabilire un dialogo con il partner. In ambito lavorativo la determinazione non vi manca, ma con Giove non più al vostro fianco potrebbe essere dura. Voto - 7-