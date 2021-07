L'oroscopo del 28 luglio sarà caratterizzato da emozioni intense e da sorprese elettrizzanti. Alcuni segni zodiacali proveranno a sfruttare il tempo a disposizione per portare a termine gli impegni già presi in precedenza, mentre altri preferiranno improvvisare.

Osservando la volta celeste di domani, sarà possibile individuare la configurazione planetaria:

Sole e Marte in Leone

Luna, Giove e Nettuno in Pesci

Mercurio in Cancro

Venere in Vergine

Saturno in Acquario

Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 28 luglio.

Previsioni zodiacali di mercoledì 28 luglio: Toro fortunato, Gemelli in crisi

Ariete: lo stress supererà i limiti stabiliti. Vi renderete conto di aver bisogno di un po' di tempo da dedicare solo a voi stessi. Forse, non riuscirete a organizzarvi con il lavoro, ma gli amici proveranno a darvi una mano. L'affetto della famiglia e del partner vi farà sentire importanti e vi aiuterà a riprendere il controllo delle vostre emozioni.

Toro: la giornata di domani vi sorriderà sotto tutti i punti di vista. Sarete fortunati in amore e anche sul lavoro non avrete alcun problema. Potrebbe essere il momento giusto per dare una direzione diversa alla vostra vita. Un pizzico di intraprendenza sarà fondamentale, ma attenzione a non esagerare.

Abbandonare il vostro lato più razionale potrebbe essere dannoso.

Gemelli: la relazione con il partner sarà caratterizzata da momenti di tensione. Le discussioni rovineranno il vostro umore e altereranno la vita di coppia. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di prendervi un momento per riflettere sul vostro futuro e su quello della persona amata.

Insieme, sicuramente, riuscirete a trovare una soluzione.

Cancro: non avrete voglia di conoscere nuove persone. Preferirete continuare a frequentare la vostra solita cerchia di amici, in modo da non esporvi al rischio di ricevere delusioni. In amore, rimarrete fedeli al partner e cercherete nuovi metodi per stimolare la sua curiosità.

La condivisione di interessi comuni potrebbe fare al caso vostro.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 28 luglio: Leone creativo, Scorpione innamorato

Leone: non riuscirete a tenere a freno la vostra creatività. Userete soluzioni stravaganti per approcciarvi alle diverse situazioni e non vi farete distrarre da chi vi suggerirà di cambiare sistema. Dimostrerete di essere perfettamente in grado di farvi carico delle vostre responsabilità e di non temere il giudizio altrui. In amore, non ci saranno cambiamenti degni di nota.

Vergine: sarete stanchi di essere legati alla solita routine quotidiana. Avrete bisogno di sperimentare qualcosa di diverso ma non sarà semplice. Avrete la sensazione che la vostra cerchia di amici non voglia aprirsi al mondo esterno.

Per fortuna, sarete capaci di interagire con gli altri senza alcun problema. Il vostro carattere socievole vi sarà d'aiuto.

Bilancia: avrete paura di essere giudicati velocemente dalle persone che vi vogliono bene. Proverete a nascondere i vostri difetti e a mostrare i lati migliori del vostro carattere. Purtroppo, questo atteggiamento vi renderà poco spontanei e inclini allo stress. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di rimanere fedeli alla vostra personalità.

Scorpione: sarete fieri di avere accanto una persona con il vostro partner. Non avrete segreti con lui e non temerete il suo giudizio. L'empatia sarà alla base del vostro rapporto di coppia, consentendovi di creare un legame saldo e duraturo.

In famiglia, potrebbero sorgere alcune piccole incomprensioni dovute alla vita domestica.

Previsioni astrali di domani 28 luglio: Sagittario sicuro, Acquario in cerca di consigli

Sagittario: la situazione famigliare vi metterà a vostro agio. Riuscirete a esporre le vostre opinioni senza paura di essere giudicati. Inoltre, in casa, si respirerà un clima carico di rispetto e di positività. Il partner sarà leale nei vostri confronti e cercherà di proteggervi dalle avversità della giornata. Il lavoro sarà caratterizzato da alti e bassi.

Capricorno: avrete poco tempo a vostra disposizione ma, se riuscirete a organizzare bene gli impegni, non avrete nulla di cui preoccuparvi. La relazione con il partner si evolverà velocemente, assumendo delle sfumature molto diverse rispetto all'inizio.

Non sarete più molto sicuri dei vostri sentimenti, ma l'oroscopo di domani consiglia di riflettere bene prima di prendere qualsiasi decisione.

Acquario: Cupido non sarà dalla vostra parte e anche il lavoro presenterà numerose criticità. Avrete paura di non riuscire a prendere in mano la situazione, ma gli amici vi sproneranno a non arrendervi. I loro consigli vi saranno molto utili, soprattutto dal punto di vista emotivo. A fine giornata, potreste ricevere una piccola sorpresa.

Pesci: non sarà facile portare avanti una relazione di coppia stabile. Vi renderete conto di dover far fronte a troppe cose e di dover gestire emozioni inaspettate. Forse, non vi sentirete ancora pronti a farvi carico di simili responsabilità. L'oroscopo di domani consiglia di procedere lentamente, in modo da non avere dubbi o ripensamenti.