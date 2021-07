L'oroscopo della giornata di mercoledì 21 luglio prevede pensieri romantici per i nativi Sagittario, forti di questa Luna in congiunzione, affiancata da una bellissima Venere, mentre per il Cancro il periodo potrebbe essere utile per degli investimenti sul lavoro. Bilancia sarà di buon umore, e particolarmente ottimista, mentre Vergine avrà qualche difficoltà in coppia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 21 luglio.

Previsioni oroscopo mercoledì 21 luglio 2021 segno per segno

Ariete: con questo cielo piuttosto sereno, avrete modo di provare bellissime sensazioni all'interno del vostro rapporto grazie a Venere in trigono.

Se siete single inoltre potrebbero esserci importanti sviluppi per un rapporto che sembra diventare sempre più importante per voi. In ambito lavorativo occhi ben aperti, perché con Mercurio in quadratura potreste imbarcarvi in progetti rischiosi, che potrebbero rivelarsi fallimentari sul nascere. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Toro: dopo così tanti momenti no vissuti nelle ultime giornate, secondo l'oroscopo del 21 luglio, qualcosa sta per cambiare nel vostro cielo, e potrebbe essere l'occasione adatta per riprendervi al meglio. Dal punto di vista sentimentale forse è il momento di deporre l'ascia da guerra e perdonare. Se siete single fate qualcosa che possa spezzare la vostra routine. Nel lavoro invece attenzione a Marte in quadratura, che potrebbe non mettervi nelle condizioni adatte per svolgere i vostri incarichi.

Voto - 6,5⭐⭐

Gemelli: oroscopo di mercoledì poco allettante nei vostri confronti. Con la Luna in opposizione potreste non prendere sul serio i sentimenti, e la vostra relazione di coppia potrebbe non funzionare al meglio. Se siete single investite sul vostro futuro, perché al momento è l'unica cosa che per voi conta. Nel lavoro un atteggiamento troppo risoluto potrebbe non essere la soluzione, perché rischierete soltanto di lasciare i vostri lavori a metà.

Voto - 6⭐⭐

Cancro: ottima giornata per voi nativi del segno, merito di un cielo tutto sommato sereno. In amore la compagnia del partner sarà molto piacevole, passando davvero tanto tempo insieme. Voi single vi sentirete piuttosto attraenti, con quella voglia di intraprendere una relazione seria. Nel lavoro arrivano i risultati del vostro duro lavoro, e potrebbe essere il caso di fare importanti investimenti.

Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐⭐

Leone: configurazione astrale ancora ottima per questa giornata, ma che presto tenderà a cambiare. Dal punto di vista sentimentale dunque sfruttate tutta la bontà che questo cielo vi offre per godere al meglio della vostra relazione di coppia. Voi single siete ancora in tempo per farvi avanti. Nel lavoro qualche soddisfazione in più arriva, ma sarebbe ancora meglio poter contare su risultati ancora migliori, nonché una maggiore stabilità. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Vergine: oroscopo di mercoledì 21 luglio non molto convincente per voi nativi del segno. Per fortuna questo periodo non durerà per molto, perché le cose cambieranno molto presto. Nel frattempo, in amore cercate di non causare litigi di poco conto con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single trovate un motivo per essere felici in questa giornata, anche banale. Per quanto riguarda il lavoro cercare la perfezione quando le cose non vanno benissimo non è la strategia migliore. Provate qualcos'altro. Voto - 6⭐⭐

Bilancia: sarete particolarmente di buon umore e ottimisti in questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna e Venere si trovano in posizione favorevole, e dal punto di vista sentimentale godrete di un'eccellente intesa di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single questo cielo vi riserverà emozioni veramente speciali. Nel lavoro sarà una giornata piuttosto tranquilla, e tutto andrà per il verso giusto. Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐⭐

Scorpione: una giornata non molto entusiasmante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Per quanto riguarda i sentimenti non sarete così entusiasti del vostro rapporto, ciò nonostante potreste provare a fare qualcosa voi per sistemare le cose. Se siete single comandare gli altri non farà di voi una persona simpatica. Nel lavoro riuscirete a valorizzare al meglio le vostre mansioni, ottenendo risultati più che soddisfacenti. Voto - 6,5⭐⭐

Sagittario: giornata piena di bei sentimenti per voi nativi del segno. In ambito sentimentale la vostra mente sarà pervasa da pensieri molto romantici, che renderanno davvero unica la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single sarete irresistibili, con buone probabilità di trovare l'anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro con Marte favorevole sarete piuttosto efficienti, ma attenzione ai vari imprevisti che Giove vi presenta.

Voto - 7,5⭐⭐⭐

Capricorno: giornata nel complesso tranquilla per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale godrete di una relazione di coppia stabile, e sarete in grado di darle il giusto valore. Per quanto riguarda i single ci sarà un po’ d'ansia, che dovreste riuscire a gestire. In ambito lavorativo potrebbe essere un po’ difficile impegnarsi con Mercurio negativo, per cui attenzione alle scelte che farete. Voto - 7+⭐⭐⭐

Acquario: con Venere in opposizione potreste sentire la necessità di maggiore attenzione da parte della vostra anima gemella. Ciò nonostante, secondo l'oroscopo, non sarà così facile con questo cielo, anche se potreste comunque provarci. Per quanto riguarda i single vorreste un po’ d'amore perché ne sentite la mancanza.

Nel lavoro giocare su un terreno differente rispetto ai vostri colleghi potrebbe mettervi in una posizione di vantaggio. Voto - 6,5⭐⭐

Pesci: previsioni astrali che vedranno un cielo in forte cambiamento dal punto di vista sentimentale. La Luna non sarà favorevole in questa giornata e inoltre Venere da domani sarà in opposizione. Bisognerà fare dunque parecchia attenzione alla vostra relazione di coppia, ed evitare di cadere in inutili litigi. Per quanto riguarda il lavoro invece non cambierà molto per fortuna, il che significa che continuerete a ottenere buoni risultati. Voto - 7⭐⭐⭐