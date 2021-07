L'oroscopo di domenica 25 luglio è caratterizzato da novità e colpi di scena. Alcuni segni zodiacali godranno finalmente della meritata serenità, anche sfruttando l'onda del successo riservato dalle stelle al proprio segno. Altri invece cercheranno d'indirizzare energie e sforzi al servizio delle persone care, soprattutto partner e famigliari in generale.

Per avere una situazione più chiara di come gli influssi astrali incideranno sulla quotidianità delle persone, è necessario conoscere i principali aspetti planetari del periodo. Tra questi a emergere sono:

Sole in Leone in opposizione a Saturno e Plutone;

Luna in Acquario in congiunzione a Giove in Pesci;

Nettuno in trigono a Mercurio in Cancro;

Venere in congiunzione a Marte;

Marte in Leone in opposizione alla Luna;

Saturno in quadratura a Urano in Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’Oroscopo di domani 25 luglio.

Previsioni zodiacali del 25 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questa domenica se avvertite il bisogno di liberarvi di tensioni mentali o anche fisiche, approfittate dell'ultimo giorno del weekend per dedicarvi alle attività fisiche e sportive. Ottimo potrebbe essere anche il ballo oppure optate per una bella passeggiata nella natura rigeneratrice. Nel lavoro avrete una certa autonomia di giudizio e difenderete con piglio le vostre scelte, ne conseguirà però un certo isolamento. In amore vorreste rendere vittima delle vostre pretese la persona del cuore, che invece saprà tenervi testa. Se siete single procedete con baldanza e senza alcuna titubanza.

Toro - In questi giorni la Luna torna a guardarvi con benevolenza, appoggiando tutte le vostre iniziative.

Viaggi, uscite fuori programma o passeggiate romantiche: tutto ci può stare. Amici, colleghi e parenti vi danno una mano, per non parlare del partner pronto a parteggiare per voi. L’oroscopo di domani consiglia di stare pronti: novità entusiasmanti potrebbero cambiare dall’oggi al domani la qualità della vita. Questo non è il momento di farsi prendere dalla pigrizia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In amore la vostra vita affettiva è sotto la protezione di Venere, quindi è prevedibile che stuoli di ammiratori siano pronti ad accorrere a un vostro segnale. A detta degli astri in questa domenica tutto dovrebbe andare per il meglio.

Gemelli - Periodo ambivalente in amore: da un lato riceverete conferme, ma dall’altro metterete in discussione un rapporto di vecchia data.

La situazione è in evoluzione, perciò bisogna saperla gestire con metodo, pianificando ogni dettaglio. Nel lavoro non fidatevi delle soluzioni facili, ma non fatevi nemmeno sfuggire di mano possibilità positive tergiversando sul da farsi: le occasioni come arrivano, sfumano. In amore covate il segreto desiderio di avere la persona amata sempre sott’occhio? Forse non potrete realizzarlo, ma lasciate che il partner lo intuisca. Sul segno: non c’è niente che amate di più se non stare all’aria aperta, a contatto con la natura e quando non vi è possibile siete poco energici.

Cancro - Spalleggiata dalla congiunzione con Giove in Pesci, la Luna in Acquario assicura momenti meravigliosi e la serenità in famiglia ne sarà una conseguenza immediata.

Presentatevi con un piccolo dono ai figli o al partner, sarà un buon modo per rendere il clima festoso. Nel lavoro potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore, sbrigando gli impegni più pressanti con efficienza. In amore, se state progettando di andare a vivere con il partner, risolvete anche i piccoli problemi pratici per evitare incomprensioni future. La Luna intanto sollecita una prevenzione per i problemi della pelle, molto spesso legati alla stagione.

Oroscopo e consigli delle stelle del 25 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone - La Luna in Acquario in opposizione al vostro Marte, grazie alla buona congiunzione con Giove, vi rallegra con belle novità. In qualche caso Marte potrebbe causare dei battibecchi non voluti: non angustiatevi, ma cercate di ribattere con un sorriso.

Giornata impegnativa da metà a fine pomeriggio: sarete diffidenti verso il prossimo, ma avrete anche qualche sprazzo di buonumore. Nel lavoro avete la fortuna di amare il vostro impiego e siete soddisfatti dei risultati, cercate di agevolare come potete chi ha più difficoltà. In amore, se siete single, ci sarà chi accoglierà con entusiasmo i vostri inviti, ma all’ultimo momento potreste essere voi a perdere il vostro interesse. Se preferite svaghi movimentati al riposo, sarete accontentati. Con Marte in opposizione il ritmo di vita sarà molto intenso.

Vergine - La domenica per voi scorre così tranquilla, da risultare addirittura un po’ sonnacchiosa, ma è quanto di meglio vi riserva questo momento.

Trovate tempo per i vostri hobby, alternando le questioni materiali agli interessi culturali o artistici. Nel lavoro in vista di un nuovo progetto non limitatevi a valutarne l’aspetto economico, cercate invece di capire se soddisfa le vostre aspirazioni. Buono il comparto amoroso, l’intesa a due però avrebbe bisogno di una folata di aria fresca, sia che arrivi sotto la veste di amici o di una vacanza. Buone le energie fisiche e l’umore. Per appagare anche lo spirito, spegnete il telefonino e dedicate un po’ di tempo alla musica o alla lettura, magari prima di dormire.

Bilancia - Entusiasmo in crescita. Dopo un confronto con "chi la sa lunga", avrete la certezza che i vostri progetti si stiano muovendo nella giusta direzione.

Mettete a frutto le vostre capacità e studiate le prossime mosse da fare per ritrovare il sorriso. Nel lavoro opportunità interessanti vi porteranno ad ampliare i vostri orizzonti. Chi è in commercio sarà molto abile a trattare col pubblico, chi è in privato dovrebbe modernizzare qualcosa. In amore, ora che avete trovato qualcuno che vi capisce non ve lo lascerete scappare, anzi, farete in modo di soddisfare ogni suo desiderio. Parlando di stato fisico, in fatto di alimentazione, gli astri consigliano di evitare gli eccessi. Bevete molta acqua, fate movimento e starete benissimo.

Scorpione - Una Luna focosa quella di domani, che si avvale peraltro della congiunzione con Giove. In altri termini: vitalità, entusiasmo e grande sprint.

Giornata di spostamenti e di viaggi dedicati a soddisfare alcune nuove curiosità. Risultati molto soddisfacenti anche nel lavoro. Visto che è domenica, di lavorare proprio non se ne parla, almeno per quanto concerne un’attività di routine, ma di progetti intriganti ne avete in abbondanza. All’amore in questo periodo pensate poco o fate finta che sia così, giusto per avere un alibi. Intanto a tenervi compagnia ci sono gli amici con le loro divertenti iniziative e le trovate brillanti: una sensazione di leggera euforia registrata dal corpo, ritrasmessa sotto forma di esuberanza, di grinta e di brio.

Astrologia di domenica 25 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Anche oggi il cielo rivela ottime prospettive: l’energia non manca e nemmeno l’equilibrio per sfruttarla al meglio.

C’è anche lo spazio per iniziare nuovi discorsi importanti in famiglia o in chiave professionale. Nel lavoro qualche noia di tipo legale può essere risolta con l’aiuto di un consulente esterno: meglio investire qualcosa per la vostra serenità. In amore grandi decisioni possono scaturire da questa ultima domenica di luglio: finalmente, dopo un’interminabile settimana d'impegni, stress e chi più ne può ne metta, tornate a coccolarvi (se non lo fate voi, chi?). Il morale torna alto e il fisico, rapidamente, ne segue la traiettoria: con simili prospettive è naturale sentirsi gasati e fiduciosi.

Capricorno - Il periodo vi rende giustizia: giornata ideale per le trattative, più in famiglia che sul lavoro data la pausa domenicale.

In serata date spazio alla fantasia e alla voglia di note esotiche, con una cena a tema fra amici o con chi vi pare o piace. Non abbiate fretta di concludere, il tempo potrebbe fare il vostro gioco: non è da escludere che, se non subito ma molto presto, sia in arrivo una grossa novità interessante l'amore. Avete paura di guardarvi dentro e scoprire che siete cambiati? Tranquilli, i cambiamenti fanno parte della vita: saperli gestire rende fieri e fa vivere sereni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di fare acquisti: siano di routine o straordinari, dall’abbigliamento ai gioielli, passando per quelle voluttà gastronomiche che tanto fanno patire.

Acquario - È domenica, ma le cose da fare non vi mancano: tra il pranzo, le faccende di casa e le piante da sistemare non avete un attimo di pausa.

Bando alla pigrizia: se affrontate con il giusto spirito, le incombenze prendono un ritmo sostenuto, ma piacevole. Nel lavoro, invece, va bene collaborare, ma davvero siete disposti a mandare tutto a monte per fare un favore a un (o una) collega che pretende di farsi sostituire? In amore invece tutto tranquillo, forse un po’ troppo. Proponetevi in modo nuovo, diverso dal consueto: il rapporto di coppia ha bisogno di stimoli. Nel tempo libero, e questo vale sempre, perché non approfittare per riallacciare qualche bella amicizia eventualmente tralasciata?

Pesci - Una buona idea può trasformarsi in un progetto fuori dal comune e portarvi a una reale indipendenza sul piano economico e lavorativo.

Cominciate pure a sondare il terreno, ma non siate troppo generosi con gli altri riguardo ai particolari. Qualsiasi nuova iniziativa richiede sacrifici e impegno, ma può portare denaro sonante. Evitate però di creare conflitti tra il vostro tornaconto e gli interessi di chi avete accanto. In amore intanto mostratevi disponibili, ma state alla larga da richieste eccessive. In qualche caso dovrete fare bene i conti nel bilancio dei sentimenti tra il dare e l’avere. Potendo o volendo, pianificate un’attività fisica: jogging, palestra, piscina. Non dimenticate di mettere in lista anche dei momenti di riposo.