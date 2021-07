L'oroscopo della settimana che va dal 26 luglio fino al 1° agosto prevede il pianeta Mercurio spostarsi verso il Leone, che in ambito lavorativo avrà delle idee davvero interessanti, rinunciando però a Marte, che da giovedì sarà nel segno della Vergine. Giove retrogrado tornerà nel segno dell'Acquario, mentre l'Ariete ritroverà il giusto ritmo in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 26 luglio sino al 1° agosto.

Previsioni oroscopo dal 26 luglio al 1° agosto segno per segno

Ariete: sarà una settimana grandiosa per la vostra carriera professionale.

Mercurio e Giove torneranno ad agire a vostro favore, per cui se avete delle idee da avanzare, sarà il momento migliore per farlo. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà in buon aspetto tra mercoledì e venerdì, più che adatta per farvi vivere in piena sintonia con la vostra anima gemella. Se siete single resistere alle tentazioni non sarà così facile e con questo cielo innamorarsi sarà possibile. Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Toro: oroscopo settimanale che vedrà un cielo più cupo per voi nativi del segno. In ambito lavorativo Giove e Mercurio diventeranno negativi nei vostri confronti, rendendo difficile la vostra vita lavorativa. In compenso arriverà Marte in trigono dal segno della Vergine, anche se non sarà di grande aiuto.

Ancora soddisfazioni per quanto riguarda i sentimenti. Venere continuerà il suo transito favorevole regalandovi ancora belle emozioni. Per i single ci saranno buone opportunità per innamorarsi. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Gemelli: pieni d'idee geniali a partire dal prossimo giovedì. Secondo l'oroscopo della prossima settimana, Giove tornerà a essere favorevole dal segno dell'Acquario e con un po’ di fortuna raggiungerete i vostri traguardi.

Attenzione però a Marte che sarà in quadratura, causando qualche piccolo disagio. In ambito sentimentale invece ci saranno ancora delle difficoltà a causa di Venere in quadratura. Moderate il vostro atteggiamento per non causare incomprensioni o litigi. Voto - 7⭐⭐⭐

Cancro: oroscopo della prossima settimana con qualche piccola sbavatura, ma nel complesso positivo.

Dal punto di vista sentimentale godrete di un’ottima intesa di coppia, soprattutto tra lunedì e martedì, quando Venere e Luna saranno in connubio tra loro. Un po’ d'attenzione invece nel fine settimana, quando l'astro argenteo sarà in quadratura. Se siete single il vostro cuore già batte per qualcuno, cercate di trasformare questo sogno in realtà. Settore professionale in leggero calo ora che Mercurio e Giove vi lasciano, ma riuscirete a cavarvela comunque. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Leone: periodo di buone e brutte notizie per quanto riguarda il settore professionale. Mercurio arriverà nel vostro segno zodiacale, offrendovi diversi spunti interessanti per i vostri progetti, ma Giove tornerà a essere in opposizione, causando qualche imprevisto: valutate attentamente la situazione prima di scegliere.

In amore continueranno i bei momenti da vivere insieme alla vostra anima gemella, forse con un po’ d'intensità in meno, ma comunque soddisfacente. Attenzione al weekend, quando la Luna sarà in quadratura. Molto bene anche i cuori solitari in cerca dell'amore vero. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Vergine: oroscopo settimanale ottimo dal punto di vista professionale. Finalmente Giove smette di darvi fastidio, e con l'arrivo di Marte nel segno avrete energie e risorse per riprendervi rapidamente da questo periodo poco soddisfacente. In amore Venere, stabile nel vostro cielo, continua a regalare emozioni e la Luna nel fine settimana vi aiuterà a esaltare il vostro rapporto. Se siete single dimostrate alla vostra potenziale anima gemella che si può fidare di voi.

Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐⭐

Bilancia: una settimana piuttosto piacevole da vivere in fatto di sentimenti. Le prossime giornate saranno belle da vivere insieme alla vostra anima gemella, in cui ricaverete tanti bei momenti da tenere nel vostro cuore. Se siete single, anche nei momenti meno opportuni, sarete in grado di vedere le cose dal loro lato positivo. Settore professionale che migliora, ora che Mercurio e Giove tornano ad agire a vostro favore. Riuscirete a trovare con maggior facilità la soluzione ai vostri problemi, andando avanti in modo piuttosto deciso. Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐⭐

Scorpione: oroscopo della prossima settimana che vedrà il pianeta Marte agire a vostro favore, regalandovi diverse energie da sfruttare soprattutto nel lavoro.

Purtroppo, però, Giove e Mercurio diventano negativi, per cui non dovrete dare nulla per scontato e impegnarvi sempre al massimo. In amore questo cielo sarà stabile, con momenti davvero piacevoli in compagnia della vostra anima gemella. Se siete single sfruttatelo per attirare l'attenzione verso la persona che vi piace. Voto - 7+⭐⭐⭐

Sagittario: configurazione astrale che cambia in meglio dal punto di vista professionale. Secondo l'oroscopo Mercurio, Giove e Saturno giocheranno tutti a vostro vantaggio, permettendovi di sfruttare al meglio la vostra creatività per progetti di primo livello. Attenzione, però, a Marte che diventa negativo e potrebbe portare momenti di stanchezza. Poche novità per quanto riguarda i sentimenti, colpa di questa Venere in cattivo aspetto, che rende le cose difficili tra voi e il partner, ma anche per voi single alle prese con un amore difficile da conquistare.

Voto - 7+⭐⭐⭐

Capricorno: oroscopo settimanale che vedrà dei cambiamenti in atto per quanto riguarda il lavoro. Mercurio smette di essere sfavorevole, mentre Marte e Giove saranno in una posizione invitante. Con un po’ di concentrazione in più potreste ottenere qualche successo. Sul fronte amoroso Venere continua a sostenere la vostra relazione di coppia, concedendovi momenti davvero romantici. Se siete single il fine settimana sarà il periodo ideale per far uscire tutte le vostre emozioni, grazie alla Luna in trigono dal segno del Toro. Voto - 8+⭐⭐⭐⭐

Acquario: settore professionale che torna alla ribalta secondo l'oroscopo della prossima settimana. Giove ritorna nel vostro segno zodiacale e vi darà tutto ciò che vi serve per gestire le vostre mansioni.

Attenzione però a Mercurio che entra in opposizione e potrebbe creare qualche problema di comunicazione. In amore sarà una settimana tutto sommato tranquilla, con alcune giornate di Luna favorevole che vi aiuteranno a non far mancare passione e romanticismo tra voi e il partner. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Pesci: situazione astrologica che si complica per voi nativi del segno. Senza più Giove che vi sostiene, e Marte che diventa opposto, sviluppare idee convincenti potrebbe non essere così semplice. In amore la settimana comincia bene grazie alla Luna nel segno, ma nella restante parte della settimana meglio non essere troppo invasivi. Se siete single potrebbe esserci qualche dubbio verso la persona che vi piace. Meglio prendersi qualche momento per riflettere adeguatamente. Voto - 6,5⭐⭐