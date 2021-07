L'oroscopo del 4 luglio preannuncia una giornata ricca di relax e spensieratezza. È tempo di abbandonare le preoccupazioni quotidiane e di dare più spazio ai propri hobby. Alcuni segni zodiacali, però, faranno fatica ad allontanarsi dalla solita routine.

Per avere un quadro più definito delle influenze astrali di domani, è necessario osservare la volta celeste e individuare i principali aspetti planetari, tra i quali spiccano:

Luna in quadratura a Venere;

Mercurio in quadratura a Nettuno;

Venere in congiunzione a Marte e in opposizione a Saturno;

Marte in opposizione a Saturno e in quadratura a Urano;

Saturno in quadratura a Urano.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 4 luglio.

Previsioni zodiacali del 4 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete dei grandi lavoratori anche durante il vostro giorno libero. Non smetterete di pianificare nuove strategie per emergere rispetto ai colleghi. Tutta questa dedizione vi farà onore, ma non vi consentirà di riposare abbastanza. La settimana successiva potrebbe essere troppo pesante da sopportare e per quest, le previsioni zodiacali di domani consigliano di dare più spazio al relax.

Toro: ci saranno tutti i presupposti per rendere questa giornata indimenticabile. Purtroppo le discussioni con il partner e le incomprensioni famigliari rovineranno il vostro umore. Farete fatica a riprendere il controllo di voi stessi e tenderete a esplodere con frequenti attacchi di rabbia.

Per ritrovare il giusto equilibrio, l'oroscopo di domani suggerisce di trascorrere del tempo fuori casa.

Gemelli: la vostra dolce metà sarà totalmente conquistata da voi. Penderà dalle vostre labbra e ascolterà, con attenzione, ogni cosa che le direte. Non sarà opportuno approfittare della sua fiducia, perché basterà poco per rovinare la ritrovata complicità.

Inoltre, l'oroscopo di domani suggerisce di dare il giusto spazio anche agli amici.

Cancro: attribuirete un valore immenso alla famiglia. Organizzerete qualche attività divertente da fare insieme e cercherete di coinvolgere anche i vostri amici. Nonostante sarete in mezzo a diverse persone, non riuscirete a eliminare quella fastidiosa sensazione di solitudine che da qualche giorno vi accompagna.

Oroscopo e consigli dalle stelle di domani 4 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: il clima caldo sarà un vero toccasana. Gli altri fuggiranno dalla città, ma voi vi sentirete a vostro agio. Non rallenterete i ritmi di vita, ma vi prenderete un po' di tempo per praticare i vostri hobby preferiti. La creatività vi aprirà le porte su altri mondi che, se ben sfruttati, potrebbero portare numerose proposte lavorative. Il partner sarà fiero di voi.

Vergine: sarà tempo di mettervi alla ricerca della vostra dolce metà. Sarete molto selettivi e rifiuterete di accontentarvi. Vorrete una persona empatica, disponibile e pronta a supportarvi in tutti i momenti della vostra vita. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non avere fretta: capirete subito quando vi imbatterete nel partner ideale.

Bilancia: vi sentirete privi di energie. Il caldo non vi consentirà di svolgere le attività previste per la giornata. Per fortuna avrete modo di fermarvi e di rilassarvi. La presenza costante del partner vi rassicurerà. Inoltre potrete organizzare qualcosa di divertente da fare insieme. Per il momento preferirete evitare sport troppo intensi, per non peggiorare la situazione.

Scorpione: proverete dei sentimenti molto intensi verso il partner. Anche se non tutti approveranno la vostra relazione, voi sarete certi delle decisioni prese. Vivrete al meglio questa domenica e vi abbandonerete alla felicità più totale. Armonia e spensieratezza saranno gli elementi portanti della giornata. Inoltre un amico speciale potrebbe sorprendervi.

Astrologia di domenica 4 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non avrete voglia di trascorrere il vostro tempo tra le mura domestiche, la natura sarà il vostro rifugio sicuro. Adorerete passeggiare tra gli alberi o andare al mare per nuotare in compagnia. La famiglia vorrà essere coinvolta in ogni azione che compirete. Vivrete in simbiosi e questo non farà altro che rafforzare il vostro legame.

Capricorno: l'amicizia avrà un ruolo prioritario in questa giornata. Vorrete circondarvi di persone leali e sincere. Non vi tirerete indietro davanti a una richiesta d'aiuto, anche se rischierete di mettere a repentaglio la vostra sicurezza. Vi preparerete ad affrontare un lunedì ricco d'impegni e imprevisti.

Nonostante questo, riuscirete a trovare il tempo anche per un po' di relax.

Acquario: i litigi con il partner diventeranno sempre più frequenti, ma la famiglia riuscirà a mitigare il vostro nervosismo. Infondendovi coraggio vi consentirà di analizzare la situazione da un altro punto di vista. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non fossilizzarvi troppo su determinati pensieri: non vi porterà a nulla di produttivo.

Pesci: non avrete voglia di pensare alla settimana successiva. Preferirete godervi questa domenica di serenità e positività. Sprigionerete allegria da tutti i pori e gli amici cercheranno la vostra compagnia. Il partner avrà una piccola proposta per voi. L'oroscopo consiglia di pensarci un po' su prima di rifiutare: potrebbe nascondere dei risvolti inaspettati.