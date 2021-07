L'oroscopo di lunedì 26 luglio è caratterizzato da novità e colpi di scena. Per determinati segni zodiacali sarà tempo di gustare l'onda del successo in campo sentimentale, come in quello lavorativo. Altri invece preferiranno impiegare parte del tempo e le energie necessarie per le persone amate come partner, famigliari e amici.

Per conoscere e poter apprezzare al meglio la giornata è necessario sapere qualcosa in merito agli influssi astrali e come questi andranno a incidere sulla vita di tutti. Pertanto passiamo a individuare i principali aspetti planetari di questo lunedì, tra i quali a emergere sono:

Sole in congiunzione a Mercurio;

Luna in congiunzione a Giove;

Venere in opposizione a Luna e Giove;

Saturno in quadratura a Urano;

Nettuno in trigono a Mercurio.

Di seguito tutti i dettagli dell’Oroscopo di domani 26 luglio.

Previsioni zodiacali del 26 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Man mano che vi avvicinate ai vostri obiettivi, crescono le aspettative per una positiva riuscita: tra breve sarete in grado di strappare alla sorte qualcosa in più. Le acque sono calme, siete pacati e disponibili. Ancorarsi alle piccole cose è rassicurante. Nel lavoro, in combutta con Nettuno, la Luna pilota il vostro intuito e vi fa scegliere il meglio per stare bene in ogni dove. In ufficio tutto tranquillo, in amore altrettanto: un piacevole rimescolio di emozioni tiene lontana la noia. Tenerezza, sensualità e desiderio sono presenti all’appello. Per la salute cogliete a piene mani tutto il buono che le stelle vi offrono, ma di fronte a una tavola imbandita sappiate moderarvi!

Toro - Nonostante sia lunedì, vi svegliate felici e soddisfatti. Armonico alla Luna, il Sole nel segno del Leone scalda il paesaggio e anche il vostro cuore. Peccato che dopo mezzogiorno la Luna nei prossimi giorni cambi segno e diventi ostile, attentando così al vostro umore. L’oroscopo di domani consiglia di essere precisi sul lavoro, visto che in gruppo sarete più produttivi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli scambi d’opinione alimentano la creatività di tutti, a cominciare dalla vostra. In amore non avete proprio nulla da recriminare al partner, ma quando avete la Luna di traverso, ecco che fa capolino la solita gelosia. Buono l'aspetto fisico, con qualche défaillance pomeridiana, specie dopo un panino imbottito consumato in tutta fretta prima di rientrare a lavoro.

Gemelli - La vita mostra il suo sorriso favorita da una positiva Luna in Pesci e l’ottimismo vi permette di riconsiderare gli avvenimenti recenti sotto una nuova luce. Il futuro sembra avere finalmente in serbo qualcosa di molto prezioso, che non vi lascerete scappare. Nel lavoro la vostra tattica preferita è l’assalto senza troppi ragionamenti, ma in questo inizio settimana potrebbe avere senso tentare un approccio più sofisticato. In amore, quando vi accorgete che i discorsi non hanno né capo né coda, cercherete di lasciarvi tutto alle spalle e di buttare via ogni recriminazione. Per l'aspetto salutare, incrementate il tempo dedicato a svago e relax, non tralasciando la possibilità di una bella nuotata tra le onde del mare o in piscina.

Cancro - La Luna in Pesci è perfetta per una giornata eccelsa: opererete scelte delicate e vi districherete da situazioni difficili con grande agilità. Il cambiamento, in famiglia o sul lavoro, si ottiene fondendo in un crogiolo l’intuito e la lucidità. Nel lavoro, nonostante qualcuno provi a ostacolarvi, non sarà un problema portare a termine gli impegni e meritarvi alte soddisfazioni. Riguardo i sentimenti avete aspettative importanti: i desideri e le fantasie che portate con voi da tempo potrebbero ottenere questo lunedì riscontri concreti. Per vivere sereni vietato maneggiare inutilmente ansie e preoccupazioni: lasciatele in un cassetto e dimenticate la chiave in qualche luogo sperduto.

Oroscopo e consigli delle stelle del 26 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone - Le geometrie planetarie sembrano ben auguranti in questo periodo: potete confidare soprattutto nel trigono Nettuno-Mercurio che infonde tanta energia positiva. Fate conto su una bella lucidità e su un’invidiabile chiarezza d'idee per affrontare ogni avventura. Nel lavoro potrete cimentarvi in ambiti diversi e soddisfare il desiderio di novità con un viaggio di lavoro che indicherà futuri sbocchi professionali. In amore, visto che siete in un momento abbastanza spensierato, le incomprensioni con il partner spariscono d’incanto. Ciò che vi unisce trionfa su ciò che vi divide. Per la salute, per avere un sonno sereno sarebbe meglio evitare pasti pesanti prima di andare a dormire: un piccolo spuntino, leggero e sano, sarebbe la cosa migliore.

Vergine - Portentoso il trigono Nettuno-Mercurio, giornata quindi perfetta per voltare pagina in amore, chiudendo così con una persona dalle intenzioni poco chiare. Il cuore è strattonato tra passato e futuro, ma sapete di valere e di meritare il meglio. Via i rimpianti! Nel lavoro con ogni probabilità non sarete precisi scrupolosi nelle solite attività, ma in compenso saprete offrire delle ottime dritte per risolvere un problema spinoso. Dolci e appassionate schermaglie amorose faranno un gran bene alla coppia, specie se tutto si mantiene su un tono di sensuale disimpegno. Accogliete eventualmente le proposte di viaggio e le novità che vi offrono la possibilità di entrare in contatto con ambienti nuovi e mentalmente stimolanti.

Bilancia - Continua la serie d'incontri avvincenti, in cui sfoderate tutto il vostro savoir-faire e godete di una grande popolarità. Ottima giornata per una gita in dolce compagnia, per assaporare al massimo gli svaghi e le opportunità offerte dall’estate. Nel lavoro siete interessati a un cambiamento? Guardatevi intorno e seguite le piste più convincenti: potreste trovare proprio ciò che cercate. In amore invece, per i single, succulente occasioni da cogliere al volo. La vita di coppia recupera smalto e passione, gli amori da “spiaggia” si consolidano. Decisamente buone le energie, ma curate a dovere l’alimentazione. Stomaco e digestione in questo momento sono i vostri punti deboli.

Scorpione - La Luna in Pesci alimenta il buonumore, offrendovi insolite esperienze a cui non potete rinunciare: la giornata si preannuncia dinamica.

Anche se siete carichi d'impegni e incombenze, non perdete l’occasione di regalarvi un sorriso. Nel lavoro il vostro sforzo è davvero encomiabile, siete dotati di eccellenti capacità e non vi manca niente per ottenere il massimo da ogni progetto. Parlando d'amore, fate uno strappo alla regola: durante la serata mettetevi a completa disposizione della persona che amate, dandole completa fiducia. Per il fisico, saper alimentare l’autostima vi dà occasione di rendere al meglio: avete bisogno di mille elogi e apprezzamenti, ma se nessuno ve li fa pensateci da soli!

Astrologia di lunedì 26 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La giornata sul fronte economico vi regala ottime aspettative, con qualche balsamica sorpresa.

Entrate in arrivo da rimborsi e lasciti rimpinguano le asciutte casse o il budget famigliare. Un mago della finanza potrà darvi qualche buon consiglio in merito a investimenti, mutui e prestiti. Nel lavoro l’intuito per gli affari funziona più che bene, ma contrariamente al solito avete un po’ di timore a seguire i suoi suggerimenti: osate! In amore, parlando di single, in tanti siete sempre sulla cresta dell’onda, ma stiano in guardia gli accasati: un’avventura extra potrà tentare anche chi si dichiara fedelissimo. Al fine di rigenerare le energie, in questi giorni cambiate modalità di fare sport, magari scegliendo pratiche di benessere adatte alle attuali esigenze di stagione.

Capricorno - Splendido inizio di settimana, con la Luna in Pesci preziosa per il vostro segno, nonché l’assist di Venere dalla Vergine.

Fortuna prorompente ed emozioni disinvolte. Vestitevi alla moda, profumatevi moderatamente e muovetevi alla conquista di ciò che vi piace: questo lunedì ne avete facoltà. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di credere di più in se stessi. Nel lavoro la fortuna aiuta gli audaci: quello che è detto e fatto, in perfetta sintonia con la rapidità che vi distingue. Sarete in grado di spendere senza problemi in vizietti e voluttà. In amore le congiunture astrali indicano alla maggior parte dei nativi del segno che questo è tempo di successi, specie per i nati nella prima e seconda decade. Per il look il rosso vi aiuta a star bene con voi stessi e in mezzo agli altri. Abbellite anche la vostra tavola con un bel mazzo di fiori vermigli.

Acquario - La Luna vi mette di buonumore. Approfittatene per programmare qualcosa di divertente con gli amici o riunendo tutti i familiari per una cena. Impegnatevi nel sociale: il vostro contributo a un’iniziativa di solidarietà sarà molto ben accolto. Nel lavoro avete buone energie. I vostri piani in questo periodo vanno a buon fine, anche se presto dovrete ridimensionare talune aspettative. In amore cercate di essere più amorevoli con il partner. Se avete figli da educare concordate su una linea comune, a prescindere dalla natura attuale dei vostri rapporti. Intanto il fisico richiede un massaggio alla zona delle caviglie: potrebbe essere molto benefico per allentare alcune tensioni e far circolare meglio il flusso sanguigno.

Pesci - Per tutto il giorno il Sole promette felicità. Una parte di voi esige chiarezza, mentre l’altra sguazza tra misteri e chiaroscuri evocati dalla Luna in Pesci. Conflitto a tutto campo, ma è dalla contrapposizione che nascono idee e soluzioni nuove. Parlando d'interessi sul lavoro, secondo l'oroscopo di lunedì 26 luglio affronterete con serenità ed equilibrio l’inizio della settimana lavorativa, anche se avrete a che fare con qualche ostacolo da superare. In amore, invece, piuttosto che tenere un atteggiamento ostile per punire l’altro, occorrerebbe comprendere che così facendo finirete col punire voi stessi. Per la forma fisica, una corsetta serale è sufficiente per mantenersi in perfetta forma. Con il caldo meglio evitare di esagerare con le attività motorie.