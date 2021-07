L'oroscopo del 5 luglio darà enfasi alla parte sentimentale, nonché ai rapporti lavorativi in generale. I sentimenti renderanno questo lunedì ancora più promettente e quasi tutti i segni dell'arcata zodiacale dovranno saper gestire i vari momenti della giornata, coordinando al meglio gli impegni in corso e quelli che man mano si incontreranno strada facendo. Ci sarà chi darà importanza a nuove situazioni e chi preferirà mettere in pratica le cose con più coraggio, cercando di barcamenarsi al meglio tra le varie incombenze quotidiane.

Per avere un quadro esauriente riguardo le influenze astrologiche di domani, è interessante evidenziare i principali aspetti planetari del periodo.

Tra questi a emergere su tutti sono:

Luna in Gemelli in trigono a Plutone e in sestile a Nettuno;

Venere in Leone in opposizione a Saturno e in congiunzione a Marte;

Sole in Cancro in sestile alla Luna;

Saturno in quadratura a Urano;

Mercurio in Gemelli;

Nettuno in sestile a Plutone.

Di seguito la situazione dettagliata relativa all'Oroscopo del 5 luglio.

Previsioni zodiacali di domani 5 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete - Le difficoltà non mancano mai, eppure in questo periodo la Luna vi mette di buon umore. Riuscite ad affrontare ogni cosa con più leggerezza e spirito positivo. Contate su voi stessi in modo ottimista, ma senza cadere in eccessi o atteggiamenti superficiali. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di rafforzare le vostre difese.

Una spremuta d’arancia al mattino aiuta a prevenire la carenza di vitamine, ridonando energie subito pronte da investire. In amore, anche se è un momento difficile per i sentimenti, dovrete cercare di chiarire certi vostri atteggiamenti e superare le tensioni. Infine nel lavoro, in attesa che gli eventi maturino, dedicatevi con impegno a quelle che sono le incombenze quotidiane, un po’ noiose, ma necessarie.

Toro - Potrete puntare dritti alle mete più ambite, avrete molti aiuti esterni e opportunità favorevoli. Non esitate e buttate legna sul fuoco. In famiglia attingete al vostro buonsenso per superare definitivamente certe tensioni. In amore, anche se non tutto va come vorreste, con il partner sarete brillanti, propositivi e desiderosi di riaccendere la fiamma della passione.

Dedicate il tempo libero allo sport, Marte vi carica di energie e se il clima lo consente, organizzate escursioni a contatto con la natura. Nel lavoro avrete la possibilità d'investire in nuovi progetti, ampliando il vostro raggio d’azione. Atmosfera di complicità con i collaboratori.

Gemelli - Sarà di certo una giornata allegra, con la Luna in Gemelli benevola e portatrice di buona fortuna, popolarità, successo e un sacco di amici pronti a farsi in quattro per voi. L'entusiasmo e la voglia di vivere saranno un po’ sopra le righe. In compagnia tenete banco con la vostra brillante personalità. Il desiderio di trasgressione, per chi fosse single, è forte, ma la lealtà vi impedisce di fare qualcosa di cui potreste pentirvi.

Cercate di apprezzare ciò che avete. Il buonumore rende tutto più facile a chi è in coppia. Siate pronti a cogliere a piene mani quello che la vita vi offre, anche a indulgere in tentazioni. Nel lavoro una novità in arrivo: una notizia dall’estero, una telefonata inaspettata, una trasferta di lavoro oltreconfine o, semplicemente, una breve vacanza.

Cancro - Gran bella giornata! Sarete portati ad agire d’istinto, senza dare alle cose un’impronta troppo razionale. Questo lunedì la vostra spontaneità riscuoterà sempre molta simpatia. Una persona conosciuta di recente potrebbe perfino apertamente manifestare il suo interesse. In amore se siete in coppia rischiate di annoiarvi, ma cercare dei diversivi a tutti i costi può risultare stancante, soprattutto per il partner.

Buona idea quella di seguire una dieta naturista, ma senza esagerare con le restrizioni altrimenti, rischiate d'innervosirvi e di rinunciare. In ambito lavorativo alcune situazioni a livello professionale esigono coerenza e maggiori approfondimenti, per non rischiare di cadere nella superficialità.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 5 luglio

Leone - Davvero un gran lunedì. Davanti a voi si aprono interessanti prospettive e siete pronti a godere dei benefici che il favorevole panorama astrale promette di regalarvi. L’equilibrio che avete raggiunto, non senza fatica, è così solido da contagiare chi vi sta vicino. Nel lavoro un superiore troppo tradizionalista non vede di buon occhio un vostro progetto innovativo, adesso sta a voi fargli cambiare idea.

Intanto, una “distrazione” in campo sentimentale potrebbe mettere a rischio una relazione che ha resistito a dure prove: meglio lasciar stare. I single, invece, si divertono un mondo. Mettete da parte le tensioni, dando il via libera alla creatività. Musica, poesia, disegno o pittura vi fanno tornare il sorriso.

Vergine - I pianeti sono con voi, anche troppo per la verità. Sul segno si addensa, infatti, un’eccessiva vivacità planetaria, con effetti un po’ caotici. Un momento sulla polvere e l’istante dopo sull’altare: oggi vi sembra di essere sull’ottovolante. In amore, per quanto cerchiate di ristabilire un dialogo accettabile con la persona amata, ogni vostro tentativo finisce col cadere nel vuoto.

Con la quadratura che nel periodo Venere lancia a Urano, è quasi inevitabile che la forma lasci a desiderare: vi sentite un po’ “acciaccati”. Nel lavoro non sottovalutate neppure per un istante una questione apparentemente di poca importanza: forse è proprio lì la chiave di tutto.

Bilancia - È lunedì: si riparte. La settimana che vi aspetta si annuncia intensa, fitta d'impegni, ma la cosa non vi preoccupa: adorate le sfide! Cercate però di tenere a bada l’aggressività che vi trasmette Marte, in nervosa opposizione a Saturno. In amore, single o in coppia, lo scenario appare comunque poco promettente. Con Venere e Marte sul piede di guerra, non potrebbe essere altrimenti. Un momento vi sembra di poter scalare le montagne a mani nude, l’istante dopo siete esausti.

Ciò che vi manca è un po’ di equilibrio. Nel lavoro, tra i rimproveri del capo da un lato e le pretese di un vostro familiare dall’altro, vi sentite presi tra due fuochi, come in trappola.

Scorpione - Potete dirvi soddisfatti. Con la Luna di nuovo amica, e forti delle armonie planetarie offerte dal Sole e da Giove, avete molte frecce al vostro arco. Anche se Saturno si pone in problematica quadratura con Urano, non farete fatica a contrastarlo. In amore, pur di sfuggire a un chiarimento col partner vi rifugerete nelle piccole incombenze quotidiane, convincendovi della loro improcrastinabilità. Se lo stomaco vi invia segnali di disagio, la colpa è del vostro nervosismo: vi tenete tutto dentro, mentre invece fareste bene a sfogarvi.

In ambito lavorativo, intanto, la dea bendata, forte dell’ottima disposizione del Sole, potrebbe farvi visita: occhi bene aperti e non distraetevi.

Previsioni astrologiche del 5 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La Luna vi mette di buonumore. Approfittatene per programmare qualcosa di divertente con gli amici o riunendo tutti i colleghi per una cena. Impegnatevi nel sociale: il vostro contributo a un’iniziativa di solidarietà sarà molto ben accolto. In amore ascoltate e decifrate i vostri desideri e poi seguite la strada che il cuore sembra indicarvi: l’atmosfera è carica di aspettative. La salute, invece, non vi dà pensieri, inoltre con Venere dalla vostra potete concentrarvi sulla cura dell’immagine e qualche piccolo ritocco al look.

Nel lavoro siete audaci e determinati e i vostri piani andranno a buon fine, ma dovrete ridimensionare talune aspettative.

Capricorno - Se le cose non vanno nella direzione che avevate immaginato, inutile forzare la mano. Pensate piuttosto a come porre rimedio alla situazione. Qualcuno si sta attivando per soddisfare le vostre esigenze, guardate al futuro con serenità e ottimismo. In amore tranquillizzatevi: invece di cercare continue conferme alle vostre ansie, fareste meglio a concedere al partner la fiducia che merita. Attenti se siete in vacanza: il cambiamento climatico può attentare alla salute delle vie respiratorie. Prima di uscire proteggete la pelle con della crema solare. Nel lavoro da un angolo di cielo scocca una luce che vi raggiunge e alla quale potete afferrarvi come a una fune per risalire la china.

Acquario - Vi aspetta un lunedì più faticoso del solito, fatto di piccole grane legate ai problemi quotidiani e di qualche preoccupazione di ordine economico. Non siete, però, i tipi che si fanno scoraggiare da intoppi e contrarietà: avete già in mente come rimediare. In amore, prove alla mano e messi spalle al muro dalla vostra anima gemella, non potete più negare: vi siete dimenticati un importante anniversario? Rimediate. Intanto non esagerate con l’attività sportiva, se non volete incappare in qualche infortunio. Oggi accontentatevi di camminare a passo svelto. Sul lavoro, invece, occupatevi soltanto dell’ordinario, senza permettere ad altro di distrarvi. Solo in questo modo riuscirete a superare i numerosi intoppi.

Pesci - La Luna in transito armonico nel campo dei Gemelli segnala una giornata dal ritmo scorrevole, in cui non mancheranno i soliti problemi, ma anche i piccoli successi. Vi inserirete in nuove attività, curerete a dovere gli affari e nel tempo libero saprete divertirvi. L'oroscopo di domani suggerisce in amore di spegnere la televisione: questo vi obbligherà a cercare qualcos’altro da fare. Coccole, confidenze e tenerezze saranno la migliore distrazione per voi in coppia. La dissonanza di Venere sta per terminare, cominciate già da oggi a recuperare: una dieta ricca di liquidi donerà bellezza alla pelle. In ambito lavorativo avrete un fiuto incredibile per il denaro, poiché sapete combinare l’intelligenza con l’intuito, con il risultato di un successo sicuro.