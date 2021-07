Eccoci arrivati al giro di boa della settimana e del mese di luglio 2021: ansiosi di sapere come andrà la giornata di mercoledì 14 luglio? L'aspetto astrologico espresso dalla carta del cielo è abbastanza complesso, foriero di nuovi transiti come anche di condizioni estremamente positive o negative a seconda dei punti di vista. Ad essere direttamente toccati saranno i dodici segni dello zodiaco, in questo contesto analizzati relativamente ai comparti della vita legati ai sentimenti e alle attività lavorative.

Ancora pulito il firmamento astrale per Bilancia, Scorpione, Sagittario e Ariete, con nessuna presenza di astri nei loro settori.

Comunque, i suddetti quattro segni saranno toccati, anche se in modo indiretto, da diverse influenze astrologiche. Tra i principali aspetti planetari emergenti, per il 14 luglio osserviamo i seguenti:

Luna in Vergine in trigono a Urano;

Marte in congiunzione a Venere nel settore del Leone;

nel settore del Leone; Sole in Cancro in sestile alla Luna ed in trigono a Nettuno;

Saturno in opposizione a Marte;

Giove in trigono a Mercurio;

Sole in opposizione a Plutone.

Leggiamo le nuove previsioni zodiacali riportate dall'Oroscopo del 14 luglio con tutte le nuove opportunità che arriveranno in amore e nel lavoro per tutti i segni, dall'Ariete fino ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 14 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questo mercoledì 14 luglio il vostro buon spirito pratico vi consentirà di agire con saggezza e di fare le scelte giuste.

Ma dovrete fare un indispensabile atto di umiltà. Per questioni che esulano dalle vostre competenze, affidatevi ai suggerimenti di persone esperte. In ambito sentimentale, le previsioni zodiacali consigliano di credere di più in voi stessi: nella matematica dell'amore, non è detto che uno più uno faccia due. Può darsi che non siate del tutto sicuri di una scelta, quindi ragionateci un po' sopra.

Per propiziare il benessere fisico e la sicurezza interiore, prendetevi del tempo e appartatevi in tranquillità in un luogo silenzioso a meditare. Nel lavoro riuscirete ad aggirare un imprevisto solo facendo molta attenzione. La soluzione del problema per adesso va solo impostata, non messa in atto.

Toro - Con pianeti all'attivo tipo Urano nel segno in trigono alla Luna, qualunque cosa vi riuscirà a meraviglia.

Faccende domestiche, lavori di manutenzione, cenette a lume di candela e tanto altro. Una riunione con familiari o amici a cui siete affezionati e che non vedete da tempo si chiuderà con una salutare passeggiata al parco o sul lungomare. In ambito lavorativo, intanto, potete adagiarvi sugli allori e, con un po' di autocompiacimento, dichiararvi soddisfatti di quello a cui avete dato vita e aspettarne gli sviluppi. Molto bene l'amore. Abbandonatevi alle suggestioni di pensieri romantici, lasciatevi condurre per mano dal partner ad esplorare un modo diverso di vivere il rapporto. Consigliate le attività fisiche rilassanti: camminate in acqua, camminate veloci, balli di gruppo o altro, purché divertenti e snellenti.

Gemelli - Fase intrigante e movimentata in arrivo mercoledì: brillate per sex-appeal, che vi attira simpatie e opportunità. Affari fruttuosi, incontri gratificanti anche in viaggio. La rigidità non è mai positiva, e una maggiore apertura arricchirà il vostro bagaglio di esperienze. In amore, idealmente vi piacerebbe che il partner vi dedicasse tutta la sua attenzione, ma siete i primi a darvela a gambe se vi sentite marcati stretti... Gli astri si profilano perfetti per ritrovare piena fiducia in voi stessi e la necessaria energia. Riuscirete ad abbattere ogni motivo di tensione solo incrementando la vostra autostima. Nel lavoro alcune idee produttive non vi deluderanno, tuttavia in fase esecutiva dovrete evitare ostinazioni che potrebbero provocare tensioni tra voi e chi opera al vostro fianco.

Cancro - Mettete da parte i vostri desideri di elogi e cominciate col rimboccarvi le maniche. Il Sole presente nel vostro settore risulta sotto opposizione da Plutone e vi porta fuori rotta. I vostri pensieri sono quanto mai instabili, ed il controllo totale non è alla vostra portata. Nel lavoro cercate di non complicare le cose con richieste eccessive, del tutto fuori dalla vostra portata in questo momento. Sappiate accontentarvi. In amore, la vostra individualità spicca in mezzo alle persone, ma dovreste dare anche all'altro un po' di respiro, se non volete vederlo scappare. Un consiglio salutare: anche se reggete bene l'alcool, sempre meglio non esagerare. Un bicchiere di buon vino ai pasti è una dose giusta, da sorseggiare lentamente.

Oroscopo e consigli del 14 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone - La giornata del 14 luglio porta serenità, come spesso è nel suo stile. Nuovi buoni propositi, spiritualità, esigenze che nascono dal profondo, fino ad ora sconosciute. Avete bisogno di qualcosa che non è perfettamente in accordo con il vostro io interiore: dovete scegliere. In amore, nel solito giro delle amicizie potrà fare la sua apparizione una persona davvero interessante. Non siate timidi e approfondite la conoscenza. Godetevi questa giornata di serenità in compagnia delle persone che vi vogliono bene, regalandovi dei ritmi più tranquilli, meno frenetici. In merito al comparto lavorativo, mostratevi disposti a modificare metodo di lavoro o di studio, accogliendo proposte innovative.

Molto presto raggiungerete gli obiettivi desiderati.

Vergine - Un'ottima proposta, da cogliere al volo e senza farsi impensierire da un possibile bisogno di spostarsi, sarà portata dalla Luna in trigono a Urano. Maggiore elasticità negli orari e nella gestione degli impegni vi permetterà di fare per una volta ciò che volete. Nel lavoro, invece, dovendo iniziare una nuova mansione, potreste trovare qualche intoppo, ma superabile in poco tempo, grazie ad una buona adattabilità. In campo amoroso, invitate la persona che volete conoscere, magari ad un evento o semplicemente per un aperitivo. Ma se non avete occasioni adatte, dovrete inventarvele da soli. Il lato fisico reclama un bel massaggio alla schiena tassativamente fatto da mani esperte: potrebbe essere un toccasana e sciogliere tensioni e stress accumulati.

Bilancia - Ultimamente avete guadagnato la fiducia e la stima delle persone, ma guai a sedervi sugli allori. Perdereste così tutti i vantaggi che avevate ottenuto. Al contrario, per far vedere a tutti che non si sbagliano, continuate a dare ancora il cento per cento. In ambito lavorativo pretendete l'appoggio incondizionato in tutte le vostre scelte. Ma non sempre gli altri saranno d'accordo in tutto e per tutto. In amore, alcune delle idee che avete in comune potrebbero essere una buona base su cui partire, magari per incominciare o continuare una nuova ed entusiasmante storia d'amore. Il consiglio dell'esperto: respirare aria viziata non è certo salutare per l'organismo. Convincete gli altri a spalancare le finestre: meglio le alte temperature che aria insalubre.

Scorpione - A furia di farvi consigliare a destra e a sinistra, alla fine non ricorderete più nemmeno la questione iniziale che avevate posto agli altri. Nel parlare non c'è nulla di male, ma se lo fate come esercizio solo per tenere allenata la mente, allora non serve a niente. Nel lavoro questo mercoledì potreste esssere sorpresi a confabulare con un collega, quindi ricevere qualche occhiata poco rassicurante. È il momento di far vedere quello che valete. In amore confrontatevi il più possibile, almeno sulle decisioni più importanti, in cui è essenziale trovare dei punti in comune per andare avanti. Un consiglio salutare: cinque minuti al giorno di meditazione possono rendere migliore la qualità della vita.

È un piccolo sacrificio, ma ne vale la pena.

Previsioni astrologiche del 14 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - State cercando nuovi stimoli per fare un bel salto nella vostra carriera, ma per adesso dovete accontentarvi del solito ménage quotidiano. Questo non significa che non possiate eccellere, ma è meglio farlo senza montarsi la testa a priori. Nel campo lavorativo manifestate le vostre virtù negli impegni, ma senza voler apparire a tutti i costi. L'umiltà è la chiave per aprire molte porte. In amore, invece di volare di fiore in fiore, cominciate a pensare seriamente ad una proposta che vi è stata fatta. Occorre un po' di saggezza per vivere in armonia un sentimento meraviglioso qual è l'amore.

Una raccomandazione: respirare fumo passivo potrebbe far insorgere allergie e debilitare l'organismo. Occorre dare e soprattutto pretendere rispetto reciproco.

Capricorno - Per tenere a bada la stanchezza, urge una bella vacanza. Non potete partire? Intanto cominciate ad organizzarla. Date uno sguardo ai prezzi e fate qualche conto: una meta che fa al caso vostro la troverete di certo. Ripensando ad una vicenda del passato, forse non riuscirete a mettere bene in luce il comportamento di una persona amica. Nel lavoro, meglio misurare bene i vostri passi e riflettere sulle strategie che volete adottare per realizzare quello che avete in mente. Parlando d'amore, se siete stanchi che il partner vi chieda continuamente dimostrazioni d'affetto, forse è il caso di puntare i piedi e dire basta.

In questo periodo avete una buona riserva di energie che a volte non pensate neanche di possedere. Invece, al momento opportuno, giungono sempre in soccorso.

Acquario - Non demordete, la Luna in Vergine vi sta dando la ragione e la forza necessarie per curare la qualità dei rapporti di amicizia che state intrattenendo. La tenacia vi permetterà di trasformare contrasti del passato in occasioni di rinnovata complicità. Nel lavoro, occhio al giudizio di un superiore, attento ad ogni vostro minimo gesto. Sappiatelo conquistare con la vostra spigliatezza e disponibilità. Stabile l'amore: le vostre risposte ai richiami della sensualità in alcuni periodi sono alquanto tiepide. Ma per fortuna la persona che amate non se ne lamenta e vi capisce. Con Marte in opposizione, quindi contrario a Saturno, riservate più cure alla pelle: potrebbe tendere a seccarsi e ad essere soggetta a screpolature e irritazioni.

Pesci - Il Sole in Cancro e Plutone in Capricorno lanciano flussi benevoli al vostro Nettuno nel segno. Saprete esprimere meglio del solito la ricchezza del vostro mondo interiore. Avrete la capacità di mettervi nei panni degli altri e comprendere il loro sentire. Altruismo e comprensione le vostre parole d'ordine. L'oroscopo del 14 luglio suggerisce di approfittare di questo mercoledì, giornata di grande creatività. Sfruttatela al massimo se vi interessate di arte, musica, poesia o se amate scrivere. Amore: se volete assaporare l'intesa e la complicità, alla vostra proverbiale logica aggiungete un pizzico di estro e di fantasia. Per il fisico, cercate di tenere "puliti" corpo e mente con una sana alimentazione oppure con hobby ed interessi che valorizzino l'ottimismo.