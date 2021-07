L'Oroscopo di giovedì 29 luglio è pronto a mettere la mano sul fuoco che sarà una giornata ricca di sorprese e colpi di scena. Come sempre è compito dell'astrologia svelare come andrà la quarta giornata di questa settimana. In evidenza una Carta del Cielo abbastanza variegata, certamente in grado di cambiare gli attuali rapporti di forza tra i dodici segni dello zodiaco. In questo periodo la Luna in Ariete enfatizza le emozioni che diventano intense e per qualcuno irraggiungibili senza un deciso impegno. Il Sole in Leone invece porta nuove idee, desiderio di viaggiare e tanta voglia di divertimento da mettere in campo nella quotidianità.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano e comprendere come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in Leone in congiunzione a Mercurio;

Luna in Ariete in sestile a Saturno;

Venere in Vergine in trigono a Urano;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone

Saturno in Acquario in quadratura a Urano.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 29 luglio.

Previsioni astrali del 29 luglio: l'oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete - La giornata trascorre sul binario della tranquillità: forse un’ora di relax in più avrebbe permesso di scaricare quel pizzico di stanchezza. Il tono è discreto, affrontate le circostanze con la grinta giusta.

State solo attenti a non strafare. Nel lavoro in tanti desiderereste davvero prendervi un paio di giorni di vacanza, soprattutto per sentire come si sta senza carichi pendenti sulle spalle. In amore intanto, almeno quando siete con la persona che amate, mettete da parte frecce avvelenate: un appuntamento non può essere una guerra.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per l'aspetto fisico, benvenuti eventuali trattamenti estetici: incontrerete il miglior esperto, che asseconderà le vostre smanie di cambiamento radicale.

Toro - È merito della Luna se al mattino siete efficienti e lavorate di buona lena. Consideratevi fortunati, poiché in seguito non concluderete granché. Alle vacanze ci arrivate spesso stanchi, stressati ma soddisfatti.

Riconoscimenti e complimenti da più parti sono in arrivo. In amore non siate troppo pigri delegando gli altri a corteggiarvi. È vero che siete timidi, ma se desiderate l’amore dovete essere più intraprendenti. L’oroscopo del 29 luglio consiglia, parlando di lavoro, di essere fiduciosi verso il futuro. Presto riceverete apprezzamenti da parte di colleghi e superiori per un lavoro ben fatto. Gratifiche e incentivi rimpinguano la busta paga. In merito alla salute, in sintonia con gli influssi della Luna, potete iniziare a fare un piccolo allenamento mattutino allo scopo di tenere tonico il fisico: senza esagerare.

Gemelli - La Luna in Ariete ci prova a mettervi in difficoltà in questo periodo ma fiduciosi come siete e sempre pieni di tanto ottimismo, sventerete qualsiasi piano negativo nei vostri confronti.

In caso di indecisione una persona amica vi aiuterà a fare la scelta giusta. Evitate gli scontri di petto preferendo agire d’astuzia. Nel lavoro, considerando che avete delle trovate brillanti, è meglio che agiate in piena autonomia invece di farvi condizionare dalle paure altrui. L’amore intanto riserverà piccole ma interessanti sorprese: un nuovo sentimento potrebbe spuntare dove e quando meno ve lo aspettate, l’importante è essere aperti e disponibili, tutto il resto verrà da sé. Per la forma fisica, visto il periodo estivo, è altamente raccomandato fare lunghe passeggiate al mattino presto: ideale mare o montagna.

Cancro - Occorrerebbe smussare gli spigoli, disporsi alla tolleranza, non abbarbicarsi su questioni del passato, in pratica smettere di pretendere il controllo.

Accettate il principio che molte volte è la vita a decidere, non voi. Conquiste per ora irrealizzabili ma in un futuro prossimo altamente probabili. Nel lavoro, magari in ufficio, non lasciatevi coinvolgere in questioni che non vi interessano, avrete molto da fare perciò andate avanti senza farvi distrarre da cose futili, inutili e rischiose. In amore il tono delle vostre richieste a sfondo passionale è un po’ troppo esigente, forse è per questo che la persona amata prende le dovute distanze. In merito alla salute, curate la dieta e praticate attività fisica se volete sentirvi più attraenti. Dovete bandire le abitudini nocive e le insicurezze.

Oroscopo del giorno 29 luglio: previsioni da Leone a Scorpione

Leone - Buone nuove vi attendono nei prossimi due o tre giorni. Dovete solo seguire il vostro buon intuito senza esitare, vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. La situazione è in evoluzione ma bisogna saperla gestire con metodo, pianificando ogni cosa fin nei dettagli. A livello sentimentale avete voglia di chiudere un legame che non ha più niente da offrirvi. Se temete la solitudine, sappiate che troverete validi sostituti. Nel lavoro siete pronti a mettervi in gioco? La meta proposta dai pianeti è davvero allettante, bisogna solo aspettare che i tempi siano maturi. La parte salutare dispensa un consiglio: siate parchi nell'assumere cibi troppo elaborati e bevande alcoliche.

Un ritorno alla semplicità gastronomica farà bene alle tasche quanto soprattutto al benessere fisico.

Vergine - Se siete abili nel maneggiare le risorse altrui e farle fruttare, accettate questa pesante responsabilità, ma dovrete sgobbare più del solito. Poco male, dato che a voi non importa la fatica quanto piuttosto il certo e sicuro positivo risultato. In ambito lavorativo non perdete di vista gli obiettivi che vi siete prefissati o potreste rimanere indietro rispetto alla vostra tabella di marcia. Invece in amore dovreste lasciarvi andare un po’ di più, e non restarvene tutta la serata a guardare l’altro nell’attesa che faccia la prima mossa. Per i single ci sono serie possibilità di trovare l'anima gemella proprio in questi mesi estivi: datevi da fare!

Per l'aspetto fisico, un piccolo rinnovamento al guardaroba e al look in generale darebbe la possibilità di non passare inosservati.

Bilancia - Le cose vanno meglio, dovete solo cercare di essere meno ansiosi. Soldi in arrivo, anche se le spese in questo periodo non sono poche. Chi ha stipulato di recente un mutuo o un prestito deve stare più attento alle uscite di denaro: trovarsi al verde è questione di attimi! Energia ed entusiasmo intanto aumentano di giorno in giorno; dovete però combattere con problemi di vecchia data o con questioni che potrebbero spuntare nel corso dei prossimi giorni. Dentro di voi c'è confusione. In amore, dopo le ultime giornate vissute in maniera non esaltante, è il caso di mantenere la calma.

A livello familiare invece, è meglio prendere le distanze da idee strambe che potrebbero arrivare in questi giorni. Il fisico vi chiede di non fare troppo tardi la sera.

Scorpione - Questo giovedì è discreto, parlando nel complesso ma a livello amoroso bisogna fare attenzione. Se ci sono in corso incomprensioni nella coppia, non è il periodo migliore per rivangare il passato. Chi ha vissuto una crisi di identità potrà recuperare alla grande domani o dopodomani, ma non in questa giornata (riferimento a giovedì). Nel lavoro per i prossimi due o tre giorni fate tutto con assoluta calma e tanta concentrazione. Alti e bassi nel settore finanziario con i guadagni in lieve discesa: spese non necessarie saranno da rimandare a tempi migliori.

Sentirete molto la stanchezza e lo stress derivante da situazioni non volute: qualcuno vi spinge a faticare più del solito. Consiglio: pensate solo alla vostra attività, evitando inutili conflitti. Per lo stato salutare, energia in calo e lieve stress in arrivo: prendete nota.

Astrologia di domani, 29 luglio: previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario - Che bella scossa positiva imprimerà a voi del Sagittario la Luna armonica nel segno dell'Ariete! Avete davanti a voi una giornata ricca di sorprese e di contatti umani molto piacevoli. In arrivo anche preziose opportunità per il futuro, purché siate pronti a coglierle quando si presenteranno. In campo sentimentale non fate un dramma per ogni incomprensione, magari dovuta alla stanchezza o all’inquietudine, e rinnovate lo spazio per il dialogo.

Attraversate un periodo lievemente delicato, in cui l’intuito suggerirebbe di concedersi un attimo di riposo per riorganizzare le idee. Lavoro in lieve miglioramento: buone le prospettive per il futuro. La salute resta un "mistero": a volte vi sentite in ottima forma e in altre proprio uno straccio: pazienza!

Capricorno - È tempo di mettere a frutto quanto seminato in passato, prendendo in totale libertà una importante decisione. In generale comunque, nessun ostacolo di cui darsi pena in questo giovedì, anche se una pigrizia diffusa consiglia di trascorrere se possibile la giornata beatamente in panciolle. Le previsioni zodiacali consigliano, nel lavoro in proprio, di prendere in considerazione l’idea di battere la concorrenza, magari ottimizzando i servizi offerti e proponendo prestazioni a prezzi bassi.

In amore passionalità da profondere senza risparmio e senza farsi domande inutili. Verrete ricambiati con uguale o se è possibile maggiore intensità da chi avete accanto. Parlando di fisicità, lasciare l’auto in garage e usare le gambe per gli spostamenti a breve raggio sarebbe una scelta da vincenti.

Acquario - Giornata positiva per i guadagni, rimessi però subito in circolo dalla vostra generosità: in compagnia siete sempre i primi a sfoderare il portafoglio. Investire in un progetto per ora è prematuro, specie se non sapete fare bene i conti con il budget. Nel lavoro, qualunque sia l’attività in cui vi impegnate, la svolgete con cura maniacale: tenete molto al vostro ruolo e guai a chi lo mette in dubbio. In amore, le rivendicazioni cominciano sempre con una baruffa scherzosa: voi spalleggiati dal vostro giro, il partner dal proprio, poi quando il discorso si fa serio è allora che iniziano i problemi! Riguardo la forma fisica, in questo periodo l’energia non è al top. Solo facendo un reset alle vostre cattive abitudini riuscirete a invertire il trend negativo. Intanto indossate qualcosa di sgargiante per aumentare la vitalità.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 29 luglio svela previsioni zodiacali più che ottime per molti nativi! Quasi tutto fila veloce in prospettiva dell'imminente ferragosto, per tanti di voi già pieno di progetti e cose da fare. Per divertirsi come si deve e staccare la spina servirà essere pronti anche a fare qualche piccola follia. A qualcuno più fortunato le spese non preoccupano, perché sanno di poter contare su entrate costanti e consistenti: per gli altri? Nulla cambia: non è il denaro a decretare se essere felici oppure no ma la consapevolezza di avere qualcuno da amare e che ricambia. Nel lavoro concentrati e preparati per chiudere in bellezza prima delle agognate ferie estive. Stringete i denti: manca poco! In amore, da soli o in coppia, state bene in mezzo agli altri. New entry fulminante nel giro delle amicizie, se avete il cuore libero ci fate un pensierino. Moto e respirazione intanto, se ben abbinati sono il segreto del vostro benessere, non rinunciate alla passeggiata nel verde neanche se siete pieni d’impegni.