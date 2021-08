Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 11 agosto, i nati sotto i segni dell'Ariete e del Sagittario dovranno essere un po' più cauti. Leone e Capricorno in grande forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: le stelle portano un po' di scompiglio nelle relazioni sentimentali nate da poco tempo. Quelle durature, invece, non dovrebbero avere grossi problemi. Cercate di cogliere al volo certe occasioni sul lavoro.

11° in classifica Sagittario: l'Oroscopo dell'11 agosto vi esorta a darvi una calmata. Ci sono troppe cose a cui pensare in questo periodo, pertanto, è opportuno essere cauti.

10° in classifica Toro: date modo alle persone a cui tenete di superare la corazza che vi siete accuratamente costruiti in modo da permettergli di conoscervi a fondo. Spesso l'apparenza può ingannare e può portare a fare delle valutazioni errate

9° in classifica Cancro: le relazioni sono un po' altalenanti in questo periodo. Cercate di non essere troppo esigenti e concentratevi di più sulle cose importanti. Interessanti risvolti sul fronte professionale, forse una situazione che stavate aspettando potrebbe sbloccarsi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: tempo al tempo e tutto si aggiusterà. Oggi potreste trovarvi a fare i conti con una situazione un po' incresciosa dal punto di vista professionale.

Non temete, la situazione rientrerà nel giro di qualche giorno.

7° in classifica Gemelli: l'oroscopo del giorno 11 agosto vi preannuncia una giornata all'insegna del lavoro. Avete parecchie cose da sbrigare. Se non siete ancora andati in ferie, fate il possibile per risolvere quanto prima le questioni in sospeso.

6° in classifica Scorpione: spesso tendete a fare di tutto per far andare le cose necessariamente nella direzione che avevate in mente.

Tuttavia, nella vita esistono i cambi di programma ed è opportuno adeguarsi.

5° in classifica Vergine: chi ha avuto una discussione con una persona cara di recente, adesso potrà recuperare. I nodi stanno venendo gradualmente al pettine, pertanto, non affaticatevi troppo che le cose si aggiusteranno da sole.

Oroscopo 11 agosto segni fortunati

4° in classifica Acquario: buon momento per intraprendere un nuovo progetto. Non date peso a ciò che dicono gli altri di voi. Se siete in attesa di una risposta, essa potrebbe arrivare entro oggi. Tenete le orecchie drizzate sulle proposte lavorative del periodo.

3° in classifica Pesci: la Luna non è più dissonante e questo favorisce i nuovi inizi e i cambi di programma. Non date troppo peso alle apparenze e concentratevi sulla sostanza. Le relazioni stabili potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

2° in classifica Capricorno: l'oroscopo del giorno 11 agosto vi invita a mantenere alto l'umore. Il periodo è positivo per quanto riguarda i rapporti di coppia.

Se nell'ultimo periodo avete avuto dei problemi o delle mancanze, oggi potrete risolvere tutto.

1° in classifica Leone: giornata interessante per i nati sotto il segno del Leone. Sul lavoro verrete apprezzati dalle persone che vi circondano e questo non potrà che rendervi felici. Anche in campo sentimentale vi sentite appagati.