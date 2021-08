Le previsioni dell'oroscopo del giorno 12 agosto denotano una giornata sfavillante e piena di amore per i Cancro. I Toro e i Capricorno sono un po' giù.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: non siete esattamente nel periodo più florido della vostra vita. Avete alcune faccende da sbrigare e questioni in sospeso da rivedere. Ad ogni modo, non lasciatevi prendere dal panico e gestite le situazioni con calma.

11° in classifica Capricorno: le priorità sono fondamentali nella vita. Se siete sommersi di impegni e appuntamenti cercate di fare attenzione a cosa è più importante.

Createvi una scala di priorità in modo da non lasciare per ultime cose davvero fondamentali.

10° in classifica Bilancia: l'Oroscopo del 12 agosto vi invita a mantenere la calma. La giornata potrebbe cominciare con qualche piccolo impedimento. Tuttavia, verso sera ci sarà un miglioramento dell'umore.

9° in classifica Acquario: se in questi giorni avete avuto delle discussioni, oggi potrebbe essere difficile recuperare. Concentratevi un po' di più sule cose importanti, lasciandovi scivolare addosso quelle che non lo sono.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: le stelle vi invitano a mostrare cautela nei rapporti di coppia. Talvolta tendete ad aprirvi troppo con persone che, in realtà, non lo meritano.

Comportatevi in modo più razionale, specie nei rapporti nati da poco.

7° in classifica Sagittario: oggi siete più lunatici del solito. Generalmente il vostro umore è parecchio ballerino ma, in questo periodo in particolare, lo sarà ancor di più. Non siate troppo avventati sul lavoro.

6° in classifica Scorpione: l'oroscopo del giorno 12 agosto preannuncia una giornata piuttosto impegnativa.

In questo periodo, molti di voi sentono il bisogno di una pausa, pertanto, meglio fermarsi un attimo e ricaricarsi, onde evitare di commettere degli errori.

5° in classifica Pesci: la mattinata sarà piuttosto lenta, mentre nel pomeriggio ci saranno dei miglioramenti. Cercate di rimandare in questa parte della giornata le faccende più impegnative.

Oroscopo 12 agosto primi quattro segni

4° in classifica Leone: l'amore la farà da padrone in questa calda giornata di agosto. Vi sentite particolarmente appagati e positivi, pertanto, questo vi renderà molto carismatici. Approfittate di questa situazione per riuscire ad ottenere tutto ciò che volete.

3° in classifica Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 12 agosto vi annunciano che recupererete le forze. Cercate di mettervi in pari con le cose arretrate, in modo da arrivare al week-end più liberi.

2° in classifica Gemelli: si prospetta una giornata all'insegna delle relazioni. Che esse siano legate principalmente alla sfera sentimentale o quella amicale, la cosa certa è che sarete davvero irresistibili.

1° in classifica Cancro: dopo aver vissuto alcuni giorni piuttosto difficili, a partire da adesso ci saranno dei miglioramenti. In amore siete favoriti e dovete essere predisposti alle novità. Sul lavoro ci vuole un po' di meritato riposo.