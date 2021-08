Venerdì 13 agosto troveremo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno della Bilancia, nel frattempo Giove e Saturno stazioneranno sui gradi dell'Acquario. Il Sole, invece, proseguirà il domicilio in Leone, così come Plutone permarrà in Capricorno e Urano resterà stabile nel segno del Toro. Nettuno, in ultimo, continuerà a stazionare in Pesci come Marte, Venere e Mercurio permarranno in Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Capricorno e Ariete.

Sul podio

1° posto Acquario: nuove alleanze professionali.

Grazie al Grande Benefico in retrogradazione nel segno opposto al Sole in Leone, i nati sotto il segno dell'Acquario potrebbero accorgersi di non poter fare tutto da soli in campo professionale. A fronte di ciò, il quarto segno Fisso deciderà presumibilmente, per merito anche del Luminare notturno nel loro Elemento, di divenire più complementare al lavoro ricercando nuove proficue alleanze.

2° posto Bilancia: decisi. L'insicurezza facente parte del corredo astrologico nativo potrebbe prendersi 24 ore di pausa, così da far vivere ai nativi un venerdì nel quale sapranno sempre da che parte schierarsi e come agire nel modo più opportuno alle circostanze.

3° posto Gemelli: scelte. Il primo segno d'Aria si meriterà il gradino più basso del podio a patto che operi delle scelte, sulla carta parecchio complicate, con dovizia, lungimiranza e spirito autocritico.

Così facendo, Giove e Saturno in Acquario verranno presumibilmente in loro soccorso, aiutandoli ad imboccare il loro prossimo sentiero esistenziale.

I mezzani

4° posto Leone: mondani. I felini durante questa giornata d'agosto opteranno, c'è da scommetterci, per una parentesi mondana, magari assieme alle amiche di sempre in quel locale esclusivo al centro, che li allontani quanto più possibile dal tran tran quotidiano.

5° posto Sagittario: concilianti. L'ira sottaciuta dal terzo segno di Fuoco negli ultimi giorni potrebbe lasciar spazio a un mood decisamente più conciliante, specialmente sul fronte amicale, nel quale risulteranno una spalla sulla quale contare.

6° posto Toro: idee. I liberi professionisti di prima e seconda decade avranno ottime chance di essere pervasi da una o più idee rilevanti per quanto riguarderà i loro progetti in essere, sebbene le stesse andrebbero attuate tra qualche tempo.

7° posto Scorpione: preparativi. Venerdì i nati Scorpione saranno presumibilmente alle prese con i preparativi, assieme alla loro comitiva amicale, per le giornate del weekend, essendo intenzionati a festeggiare il Ferragosto in modo originale ma anche romantico.

8° posto Cancro: indaffarati. Le attività pratiche e lavorative potrebbero impegnare gran parte della giornata estiva di casa Cancro, coi nativi che, volendo adempiere a ogni incombenza, arriveranno a sera esausti.

9° posto Vergine: timidi. Semaforo acceso sul giallo per quanto riguarderà l'intraprendenza che i nati Vergine probabilmente metteranno nella fase d'approccio affettiva, col secondo segno di Terra che risulterà troppo sulle sue rischiando di farsi sfuggire una stuzzicante conoscenza.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: confusi. Le retrogradazioni di Giove e Saturno, la dispersiva Luna d'Aria e Nettuno che camminerà all'indietro sui loro gradi potrebbero essere i fautori di un'imponente indecisione, perlopiù sentimentale, che invaderà le menti native.

11° posto Ariete: lavoro flop. Malgrado la loro celerità ad adempiere alle mansioni assegnategli, i nati Ariete saranno probabilmente accusati di mettere in campo dei modi comunicativi troppo irruenti che faranno storcere il naso ai più.

12° posto Capricorno: insofferenti. Il terzo segno di Terra, nel corso di questo venerdì, si troverà alle prese con qualche pressante insoddisfazione che riguarderà la sfera lavorativa e amicale, la quale li renderà insofferenti e tendenti a un mood taciturno.