Per la giornata di domani, giovedì 12 agosto 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo per il segno dello Scorpione e del Sagittario per quel che concerne gli affetti. I segni di terra saranno ancora molto fortunati, soprattutto sul piano professionale, mentre ci saranno miglioramenti significativi per i nati sotto il segno dei Pesci.

Di seguito le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della giornata.

L’oroscopo di domani 12 agosto 2021: Bilancia rinnovata

1° Scorpione: raggiungerete molti obiettivi lavorativi che vi premeva ottenere, soprattutto negli affari.

Sarà ora di pensare alle vostre esigenze personali ma anche di estendere la vostra disponibilità nei confronti degli affetti.

2° Bilancia: arrivare al secondo posto della classifica dell’oroscopo significherà avere molto tempo a disposizione e utile per poter rinnovare il vostro look, o comunque avere più cura di voi stessi in linea generale. La serenità in famiglia sarà più duratura.

3° Toro: le prospettive di trovare lavoro o di far avanzare la vostra carriera saranno brillanti, con traguardi decisamente più semplici da perseguire e senza dover avere un aiuto esterno. Avrete molta fortuna in amore, difatti saprete come instaurare un dialogo senza far riaffiorare situazioni passate.

4° Sagittario: l’amore vivrà un periodo di emozioni intense e probabilmente anche portatrici di una novità molto positiva.

Avrete gli stimoli necessari anche per lasciarvi qualche piccolo dissenso alle spalle, così da poter vivere appieno questo bel momento.

Vergine romantico

5° Vergine: si prospetta un giovedì molto romantico, in cui potrete andare al di là di ogni dissidio e ricominciare davvero con il vostro partner. Troverete anche punti di accordo con un collega molto esigente o comunque molto intransigente.

6° Capricorno: la fortuna nel lavoro e negli affetti sicuramente giocherà finalmente le sue carte con il vostro segno, dandovi quelle occasioni che per cause di forza maggiore avete dovuto tralasciare. Ma dovrete fare fronte a qualche imprevisto molto significativo.

7° Pesci: ci sarà un miglioramento dal punto di vista dell’umore, della serenità familiare ma anche nel vostro rapportarvi con le persone in generale.

Avrete qualche situazione nel lavoro e nello studio che però si rivelerà più ardua del solito.

8° Ariete: la vostra serenità finalmente sta trovando un terreno fertile su cui poter germogliare. Per il momento ogni cosa scorrerà abbastanza bene, anche se talvolta avrete bisogno di un aiuto esterno per poter migliorare secondo l’oroscopo.

Acquario riflessivo

9° Acquario: dovrete trovare del tempo per voi stessi e dare un giro di vite significativo ad alcune relazioni amicali che altrimenti potrebbero andare perse. Sul piano amoroso questo potrebbe essere indice di una situazione che potrebbe andare in crisi da un momento all’altro.

10° Leone: fate del vostro meglio per queste sfide che ormai si stanno accavallando le une sulle altre, perché il tempo a vostra disposizione sarà sempre poco.

Evitate di incorrere in litigi all’interno della vostra squadra di lavoro, potrebbe essere controproducente per il vostro umore.

11° Cancro: vi sentirete isolati in un momento che per voi potrebbe risultare abbastanza critico, e gli imprevisti potrebbero renderlo più delicato. Avrete dei momenti in amore in cui il gelo purtroppo la farà da padrone.

12° Gemelli: la concentrazione probabilmente potrebbe perdersi, ma avrete ancora tempo per evitare che le cose possano compromettere qualche progetto in corso. Dedicatevi di più agli affetti e alla cerchia delle amicizie, saranno molto comprensivi con voi.