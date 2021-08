Le previsioni zodiacali di venerdì 13 agosto 2021 sono pronte a mettere in chiaro come andrà la giornata. Ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati in questa parte finale della settimana? Intanto ci teniamo a precisare che in questo contesto andremo a valutare i soli simboli interessanti la prima sestina zodiacale. In base a quanto estrapolato dall'Astrologia dalle effemeridi del periodo, ad avere ottime possibilità di successo tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, saranno solo in tre: Gemelli, Toro e Leone. Invece a dover affrontare una giornata abbastanza complicata saranno coloro nativi dell'Ariete, nel frangente considerati in periodo "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 13 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli;

2° posto - ★★★★★: Toro, Leone;

3° posto - ★★★★: Cancro, Vergine;

4° posto - ★★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 13 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 13 agosto al segno dell'Ariete prevede una giornata in linea di massima "sottotono", dunque sottoscritta con sole tre stelle. L'Astrologia di venerdì, perciò, non vede troppo brillante il periodo: in particolar modo potrebbe risultare molto in stallo parte iniziale e centrale del pomeriggio. In amore il solito trantran, in genere per voi così rassicurante ma in questo periodo proprio non vi andrà giù.

E la colpa non sarà da attribuire completamente alle stelle: anche se queste semineranno insofferenza e disguidi à gogo, sarà soprattutto in famiglia che troverete ostacoli o intoppi. Se volevate un partner sentimentale più vivace lo troverete senz'altro in questo periodo, purtroppo per voi non sarà del tutto apprezzabile. Single, se qualcosa dovesse non andare come sperato, non prendetevela troppo perché presto riuscirete a sistemare ogni cosa, guadagnandoci in serenità e benessere.

Intanto cercate di distrarvi, fate un po' di movimento fisico; fate una lunga nuotata in piscina o al mare, invece di trascorrere tutto il vostro tempo libero chattando in internet. Nel lavoro, durante la giornata dovrete stare in guardia perché le stelle non promettono niente di buono. Ci potrebbero essere nell'aria malumori e incomprensioni varie.

Toro: ★★★★★. Periodo molto fortunato! Partirà a tutto sprint questo venerdì, consolidando rapporti amorosi e situazioni lavorative in ripresa. Senz'altro la prima parte della settimana appena trascorsa è stata vissuta a fasi alterne, con un lunedì e un martedì poco convincenti e un mercoledì e un giovedì decisamente molto più accettabili. In campo sentimentale, le stelle vi spingeranno ad essere più sicuri di voi e a dar seguito ai vostri desideri. Mettete in primo piano le vostre esigenze, perché in questa giornata avrete una grande carica passionale. Con mestizia saprete rompere gli indugi di un partner che si fa sempre un pochino desiderare, riuscendo con il vostro amore a renderlo felice.

Single, c'è grande fermento nel vostro cielo, così questa giornata sarà all'insegna dell'ambizione: coraggio dunque perché avrete la forza necessaria per raggiungere un obiettivo impostante! L'aiuto delle stelle farà uscire fuori tutta la vostra vena romantica e vi organizzerete quindi per rendere unica ed indimenticabile soprattutto la serata. Allora aprite il vostro cuore alla persona che vi piace senza alcun timore e vedrete che tutto andrà bene. Nel lavoro, ci potrebbero essere delle ottime performance negli affari. Potreste prendervi delle soddisfazioni, dimostrando a tutti chi siete e cosa siete capaci di fare.

Gemelli: 'top del giorno'. L'oroscopo del 13 agosto al segno preannuncia una giornata al top, perfetta per mettere in campo azioni capaci di migliorare la vita vostra e di chi sta attualmente al vostro fianco.

Le previsioni del giorno, altresì, mettono in primo piano la passione, soprattutto nella seconda parte della giornata. In generale, avrete voglia di sentirvi sereni e il vostro desiderio più grande sarà quello di lasciarsi andare, magari vivere più alla leggera. In amore, sarete decisamente voi i protagonisti di questa calda giornata d'estate. Potrete così (ri)vivere momenti emozionanti e felici in compagnia di tutte le persone a cui siete legati. In questi giorni la vita sentimentale sarà particolarmente appagante, grazie ad un partner che saprà esaudire tutti i vostri desideri, anche quelli inespressi. Single, approfittate della situazione astrale odierna, favorevole per il vostro segno, per recuperare vivacità, allegria e voglia di leggerezza.

Se avete un progetto importante da realizzare, questo è il momento di metterci mano molto seriamente: troverete gli appoggi adeguati riscuotendo il successo sperato. È sul lavoro che dovete dare una potente accelerata! Ci saranno ottimi appoggi stellari per quanto riguarda professione, questioni pratiche e affari.

Oroscopo e stelle di venerdì 13 agosto

Cancro: ★★★★. Giornata abbastanza positiva, comunque non esente da intoppi o piccoli disagi in grado di mettere in difficoltà anche la pazienza più collaudata. In generale, se non saprete correre ai ripari, una discussione iniziata per caso potrebbe trasformarsi in qualcosa di veramente pesante. In alcuni casi si segnala anche qualche piccola ricaduta in quei rapporti che attualmente vivono di alti e bassi.

Per i sentimenti intanto, sarà la giornata ideale da trascorrere insieme al partner e ritrovare la sintonia nella coppia. Siate voi i propulsori e invitate la persona amata a passare una serata diversa, magari con una passeggiata lungomare o una cena a cielo aperto. Single, fate il punto della situazione per sistemare al meglio ciò che non funziona, ma non siate dispersivi perché potreste perdere occasioni per accaparrarvi grandi appoggi. Giorno ideale per chiarire questioni e rapporti; ritroverete qualcosa che avevate perduto. Intanto prendetevi cura di voi stessi a partire dal corpo, regalandovi qualche trattamento di benessere. Sul lavoro, sapete bene che il successo ve lo dovete sudare. Questo anziché scoraggiarvi dovrà spingervi a impegnarsi ancora di più: presto i risultati si vedranno.

Leone: ★★★★★. Giornata ottima in campo sentimentale, per non dire meravigliosa, per tanti di voi del segno. A dare lo sprint giusto per affrontare i problemi quotidiani ci penserà la Luna in Bilancia, nel contesto in splendido sestile al vostro amato Sole nel segno. L'astro terrestre senz'altro sarà pronto a favorire affettività e affini. Sempre il Sole poi darà supporto soprattutto nelle attività lavorative. Cosa volere di più dalla vita? In amore, la giornata si aprirà con una specialissima Luna molto attenta alle vostre esigenze e pronta ad assecondare le vostre richieste. Iniziate ad organizzare il prossimo weekend, perché avete voglia di preparare qualcosa di carino per voi ed il vostro partner: sapete bene che ultimamente l’avete messo un po' da parte, non è così?

Single, le stelle oggi e domani saranno magnanime con voi e vi regaleranno una splendida giornata piena di gioia ed emozioni. In serata, quando il cielo inizierà ad illuminarsi, potrete quindi osare con qualche desiderio importante perché chissà che non si avveri. Nel lavoro, cielo spettacolare per il segno, fantasia, immaginazione e spirito d'iniziativa: saranno queste le vostre doti migliori esaltate dai transiti planetari del giorno e che potrete metterle a frutto sul piano professionale.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 13 agosto, presume un periodo portatore di poco, o almeno non quello che in molti state sperando. L'Astrologia quotidiana indica che i vostri astri non saranno pienamente positivi.

Dunque, non puntate molto sulla giornata, per la precisione sulla parte iniziale. In coppia avrete a che fare con i soliti alti e bassi, dunque, prendete quello che di buono arriverà, lasciando dietro le spalle le cose inutili. In campo sentimentale, le stelle vi saranno favorevoli per tutta la giornata, ma dovrete imparare a tenere a bada quella punta di gelosia che da un po' di tempo vi sta tormentando. Sfruttate al meglio le vostre capacità e queste saranno apprezzate anche dal vostro partner. Single, non siate sordi al richiamo della calda stagione, che v'invita a concedervi una adeguata pausa di relax (si spera abbastanza lunga da ritemprare fisico e testa), magari in compagnia dei vostri vecchi amici.

Potrete finalmente mettere in secondo piano i vostri affari per dedicarvi a svaghi e divertimenti. Nel lavoro, sarà questa una giornata scoppiettante per voi in quanto riceverete più di una buona notizia che porterà il vostro umore.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 13 agosto.