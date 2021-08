Le previsioni zodiacali del 13 agosto 2021 sono già pronte a mettere in evidenza l'andamento riservato dalle stelle a questo venerdì. L'Astrologia applicata all'amore e al lavoro, in questo contesto riguarda i soli segni della seconda sestina dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di mettere le mani su consigli e dritte per affrontare bene la giornata? Gli astri di venerdì ci mostrano la presenza della Luna in Bilancia in splendido trigono astrale a Giove in Acquario ed in sestile al Sole in Leone.

L'Astro d'Argento risulta nel contempo anche in quadratura a Plutone in Capricorno. Quest'ultimo, comunque, si salva splendidamente in quanto legato in trigono a Venere in Vergine. Insomma, forze uguali e contrarie che si annullano a vicenda regalando situazioni sempre nuove ed in continua evoluzione.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo di venerdì 13 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 13 agosto

Bilancia: ★★★★. L'oroscopo del giorno indica l'arrivo di un venerdì di fine settimana potenzialmente positivo. Forse qualche riserva potrebbe esserci in merito ai rapporti di amicizia o in famiglia.

In particolare, non vi sentirete molto soddisfatti di voi stessi o di come andranno le cose nel corso del periodo. In amore, sarà una giornata molto interessante, il che vi regalerà gioie inaspettate. Cercate di assaporare qualsiasi cosa appieno e con grande fantasia, sforzandovi di imprimere un andamento piacevole e frizzante alla vita di coppia.

Vi divertirete a rivoluzionare le regole del vostro rapporto. Single, avrete sicuramente bisogno di una voce amica che plachi le vostre tristezze. Questo potrebbe essere il giorno giusto per incontrare un cuore generoso, capace non solo di pensare a se stesso ma che senz'altro riuscirà a consolarvi. Qualcuno a voi vicino renderà questa giornata molto bella.

Nel comparto lavoro, l'energia che vi travolge in questo momento avrà effetti positivi, saranno così in arrivo nuove proposte e buone notizie.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì preannunciano senza dubbio una giornata molto fortunata. Disporrete di soluzioni facili o quantomeno alla vostra portata da usare nella risoluzione dei problemi più impellenti. In questo frangente gli astri consigliano di dare più spazio alle intenzioni. Per i sentimenti, vivrete una giornata molto interessante. Se avete un partner da parecchio tempo, di certo ci saranno parecchie novità (positive) nell'ambito del rapporto. Sappiate che l'amore c'è e sempre ci sarà, e questa dovrà essere per voi una felice e gratificante certezza; amate il partner e ne siete riamati con fedeltà e sincerità.

Single, l'ottimo aspetto della Luna in avvicinamento al segno annuncia un frangente veramente strepitoso per quanto riguarda la vostra sfera affettiva. Scoprirete nuovi modi per divertirvi e stare insieme a chi sapete. Nel lavoro, il vostro impegno sarà proprio da apprezzare. Sarete dotati di eccellenti capacità e non mancherà niente per poter ottenere il massimo.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 13 agosto al segno del Sagittario indica l'arrivo di generiche difficoltà sparpagliate all'interno di una giornata poco performante, in primis verso le situazioni sentimentali. La posizione negativa del Sole in Leone, in opposizione a Giove, per voi ambedue speculari in media del 90%, invalideranno l'ottimo sestile in atto tra vostro Sole e la Luna in Bilancia.

In amore, il periodo non sarà esente da sorprese "al contrario". Sicuramente, per alcuni, l'attuale relazione di coppia necessiterà quantomeno di un chiarimento: approfittate per riallacciare quel discorso che sapete, volutamente lasciato in sospeso. In coppia, un piccolo consiglio: evitate di piangetevi addosso. Anche se doveste andare incontro ad importanti difficoltà, calmatevi e ragionate. Per i single, non rinunciate alle vostre passioni o agli vostri hobby, per un frainteso senso del dovere; alla fine vi sentireste svuotati e malinconici. State trascurando troppo il vostro fisico: per rimediare, basta un'alimentazione sana ed un po' di movimento. Nel lavoro invece, potreste recuperare un po' di leggerezza e relativo entusiasmo.

Per qualcuno ci sarà la possibilità di apportare dei cambiamenti ad una situazione delicata.

Oroscopo e stelle del giorno 13 agosto

Capricorno: ★★★★. Un buon venerdì per tantissimi nativi. Nettuno e Venere rispettivamente in sestile ed in trigono a Plutone - quest'ultimo vostro pianeta di settore - si preparano entrambi a portare nuove notizie riguardo la quotidianità ed i sentimenti in generale. In merito agli affetti, niente in questo periodo sembra turbare la tranquillità della coppia; gioie semplici e piccoli piaceri da condividere rafforzeranno ancora di più l'intesa affettiva. Una serata romantica poi, sarebbe da far vostra: l'ideale per coccolarsi a vicenda e apprezzare una cenetta intima fatta con amore e poi guardare un bel film.

Single, il vostro fascino accenderà in questo giorno simpatie ed amori improvvisi: una persona che vi trattava freddamente comincerà ad incuriosirsi ed a chiedere appuntamenti. Preparatevi a gestire avances davvero spinte, in fin dei conti decisamente interessanti... Nel lavoro, il cielo offrirà un buon supporto al vostro segno, soprattutto dal punto di vista finanziario. Potreste portare a termine un affare molto vantaggioso.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che, quasi certamente, avrete carta bianca su molte situazioni. Potrete decidere qualunque cosa per colorare positivamente questo venerdì. Facendovi guidare saggiamente da chi è più esperto di voi, non incapperete in errori.

La vita amorosa intanto, viste le ottime credenziali restituite dall'Astrologia applicata al vostro segno, sarà come una favola capace di trascinarvi in un paese meraviglioso. In massima parte la Luna vi renderà sereni e vitali: finalmente, verificando alcune circostanze che aspettate da diverso tempo, realizzerete che la vita di coppia sta diventando ogni giorno più coinvolgente ed emozionante. Single, tutto andrà bene, quindi approfittatene! Sarà un periodo certamente roseo e molto promettente, sotto ogni punto di vista. Tuffatevi in quel mare di splendide benevolenze che attendono solo di essere utilizzate. Nel lavoro, se avete idee parlate senza indugio; potrebbero concretizzarsi a tempo di record e segnare una felice svolta nella vostra professione.

Pesci: ★★. L'oroscopo di domani, di venerdì 13 agosto, indica una giornata all'insegna della stanchezza. Venere in opposizione a Nettuno potrebbe mettervi in difficoltà interferendo in modo dispettoso nei programmi della vostra giornata. Non per questo dovete sentirvi a terra. In amore sarete in fase di ripresa e visto che i giorni passati non sono andati benissimo - avete ancora qualche strascico - questo fatto non vi renderà troppo sereni. In coppia, affrontate questa giornata per costruire cose solide per la vostra vita; non smarritevi nelle indecisioni. Questo è il momento di compiere delle scelte senza alcun ripensamento. Chiedetevi se state facendo tutto il possibile per rispondere adeguatamente alle esigenze della persona amata o pensate solamente a voi.

Per coloro ancora single pianeti dispettosi renderanno turbolento questo giorno: gli imprevisti non si contano ed il nervosismo salirà, ora dopo ora, alle stelle. Ma domandatevi se varrà la pena perdere il controllo per ogni sciocchezza, oppure lasciar correre senza rovinarsi la vita in continuazione. Nel lavoro occupatevi in prima persona del denaro: è possibile che dobbiate prendere decisioni in tale senso.

Classifica oroscopo del 13 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 13 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Nel frangente in analisi ad avere massimo supporto da parte di astri positivi ben cinque segni tra i dodici dello zodiaco.

Curiosi di sapere se anche il vostro simbolo astrale di nascita risulti tra i primi in vetta alla classifica? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dall'Ariete ai Pesci.

Le stelline di venerdì 13 agosto: