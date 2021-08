Secondo le previsioni dell'oroscopo del 19 agosto, i nati sotto il segno dei Gemelli saranno in rimonta. I Leone sono giù, mentre gli Acquario sono in un periodo altalenante. Approfondiamo di seguito le predizioni giornaliere e la classifica per tutti i 12 segni.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: i nati sotto questo segno sono un po' giù di morale. Le stelle sono un po' dissonanti, pertanto, potrebbero nascere dei piccoli disguidi sia in campo professionale sia sentimentale.

11° Vergine: adesso dovete avere pazienza. L'Oroscopo del giorno 19 agosto invita a non prendere decisioni troppo in fretta.

Meglio tardi che mai, ponderate attentamente le prossime mosse.

10° Capricorno: non siate troppo intransigenti. Se in amore le cose non stanno andando esattamente come vi eravate immaginati, è opportuno parlare ed essere sinceri sin dal primo momento.

9° Acquario: buon momento per cominciare un nuovo progetto. A ogni modo, in questi giorni il vostro umore è un po' altalenante, forse le cose non stanno rispettando le aspettative che vi eravate prefissati.

Previsioni astrali 19 agosto

8° in classifica Sagittario: la cosa fondamentale in questo momento è resistere. Abbiate cura di voi stessi e non trascuratevi. Se in amore è necessario prendere delle decisioni, fatelo senza paura.

7° Cancro: attenzione ai momenti di crisi.

In questo periodo potreste sentirvi come sul filo del rasoio. Ebbene, onde evitare di compromettere il vostro stato d'animo, cercate di essere un po' più razionali e obiettivi.

6° Ariete: darvi colpe che non avete non è certamente la strategia giusta per il successo. L'oroscopo del 19 agosto vi invita a godervi una piccola fuga dalla realtà con le persone care.

Specie in amore avete bisogno di ritrovarvi.

5° Toro: momento di ripresa per quanto riguarda i sentimenti. Se state pensando di cimentarvi in una nuova storia potrebbero esserci delle belle novità in arrivo, cercate di essere propensi.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Scorpione: dopo aver vissuto alcuni giorni piuttosto burrascosi, la Luna finalmente torna favorevole.

Approfittate di questi giorni per stare di più con le persone care e non lasciatevi abbattere dagli intoppi.

3° Bilancia: l'oroscopo del giorno 19 agosto vi invita ad agire. Se siete interessati a qualcuno, non tenetevi dentro i vostri sentimenti. Questo non servirà ad ottenere assolutamente nulla. Sul lavoro, invece, qualche ingiustizia potrebbe turbarvi, ma non temete, presto sarà il vostro tempo.

2° Pesci: ripresa per quanto riguarda le relazioni. Dal punto di vista sentimentale siete piuttosto favoriti. Non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo, ma agite voi per primi.

1° Gemelli: in amore ci sono delle belle novità. Le storie che in questi giorni hanno vissuto dei momenti di burrasca, finalmente, potranno essere recuperate. Dal punto di vista professionale, invece, da settembre ci saranno delle opportunità.