L'oroscopo della giornata di giovedì 19 agosto prevede un Acquario circondato dall'affetto delle persone care, grazie a questo cielo così sereno, mentre per la Vergine potrebbe essere il momento adatto per proporre qualcosa di nuovo in ambito lavorativo. L'Ariete dovrà essere molto prudente in amore, mentre la Bilancia sarà estremamente sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 19 agosto.

Previsioni oroscopo giovedì 19 agosto 2021 segno per segno

Ariete: la configurazione astrale non è all'altezza delle aspettative e richiederà particolare attenzione e prudenza da parte vostra.

In amore infatti ci sarà tensione tra voi e il partner, per cui meglio non toccare certi argomenti proprio adesso. Per quanto riguarda i single meglio non dare troppa fiducia agli altri. Settore professionale nel complesso discreto, grazie ad una notevole cura nei dettagli, che vi permetterà di ottenere buoni risultati. Voto - 6️⃣

Toro: l'oroscopo della giornata di giovedì 19 agosto vedrà la Luna sorridervi dal segno del Capricorno. Dal punto di vista amoroso sarà un bel periodo da vivere insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single fate ciò che più vi piace fare, e se trovate l'amore, ben venga allora. In ambito lavorativo con Giove e Saturno sfavorevoli ci sarà ancora qualche problema, ma con Marte e Mercurio favorevoli dovrebbe venirvi in mente qualche buona idea.

Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. Venere sarà in trigono dal segno della Bilancia,e sentirete il bisogno di fare importanti passi avanti nella vostra relazione di coppia, e questo potrebbe essere il momento adatto. Se siete single toglietevi pure qualche sfizio. In ambito lavorativo una buona organizzazione potrebbe esservi di grande aiuto, considerato anche che Marte e Mercurio sono negativi.

Voto - 8️⃣

Cancro: la configurazione astrale vedrà purtroppo la Luna e Venere negativi nei vostri confronti. In ambito sentimentale non è puntando sul fascino che attirerete l'attenzione del partner o della vostra fiamma qualora siate single, ma con i fatti. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in sestile vi aiuterà ad avere buone idee, e Marte favorevole vi aiuterà a mettere in atto le vostre idee.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale piena di emozioni per voi, specialmente ora che Venere gioca a vostro favore. Sarà un giovedì fatto di bei sentimenti secondo l'oroscopo, merito anche del vostro carattere romantico e espansivo. Se siete single mostrerete un atteggiamento affascinante e deciso al tempo stesso. Settore professionale che invece difficilmente vi permetterà di ottenere buoni risultati, considerato che non avrete così tanti pianeti dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Vergine: l'oroscopo di giovedì 19 agosto dal punto di vista lavorativo vi vedrà più attivi e pieni di idee grazie alla presenza di Marte e Mercurio nel vostro cielo. I vostri progetti procederanno verso la direzione giusta, e sarà il momento più adatto per spingere.

In amore sarete sempre ben attenti vero i sentimenti del partner, e potrete contare su una relazione davvero ottima. Se siete single la Luna in trigono vi aiuterà a mettere in mostra le vostre emozioni alla persona giusta. Voto - 9️⃣

Bilancia: sarete estremamente sentimentali con questo cielo così splendente. La vostra relazione di coppia sarà un crescendo di emozioni, e con questa complicità di coppia sarà il momento adatto per mettere in piedi grandi progetti. Per quanto riguarda i single presto assisterete a una svolta importante nella vostra vita. In ambito lavorativo svolgerete i vostri incarichi con ordine e precisione, e con un po’ di fortuna da parte di Giove le cose andranno per il meglio.

Voto - 8️⃣

Scorpione: un cielo più che soddisfacente in fatto di sentimenti per voi nativi del segno. In questa giornata troverete Venere e la Luna in buon aspetto, e sarà possibile poter fare importanti passi avanti. I cuori solitari entreranno in contatto con nuove persone che nel giro di poco tempo potrebbero diventare molto interessanti. Settore professionale tutto sommato discreto per voi. Mercurio continuerà a favorirvi, ma attenzione a Giove e Saturno in quadratura che potrebbero giocarvi un brutto scherzo. Voto - 8️⃣

Sagittario: in questa giornata le stelle potrebbero regalarvi grandi soddisfazioni. Secondo l'oroscopo la presenza del partner si rivelerà di grande aiuto per risolvere eventuali problemi e andare avanti.

Se siete single ci sarà molta armonia in famiglia e tra le persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo vedrà ancora Marte e Mercurio in quadratura, dunque attenzione alle scelte che farete per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: il quadro astrale vedrà la Luna in congiunzione al vostro cielo, ma anche Venere in quadratura dal segno della Bilancia. Dal punto di vista sentimentale dunque potrebbe non essere così semplice gestire il vostro rapporto, soprattutto in quei momenti più complicati. Se siete single la vostra vita sentimentale non sarà così movimentata al momento, per cui meglio non pretendere troppo. Per quanto riguarda il lavoro invece vi sentirete pronti ad affrontare nuove sfide, cercando di fare sempre del vostro meglio.

Voto - 7️⃣

Acquario: circondati dall'affetto dei vostri cari, godrete del sostegno di Venere in trigono dal segno amico della Bilancia, che non vi farà mancare momenti di armonia, sia per voi single, magari in compagnia dei vostri amici, sia se siete già impegnati. Settore professionale nel complesso stabile, ma attenzione a non poggiarvi sugli allori, perché così potreste rimanere indietro. Voto - 8️⃣

Pesci: con la Luna che si sposta nel segno del Capricorno, dal punto di vista sentimentale il vostro rapporto sarà più stabile secondo l'oroscopo, e voi per primi potrete nutrire grandi aspettative. Se siete single amicizie e nuovi rapporti sociali saranno in crescita. Poche novità invece per quanto riguarda il lavoro.

Ci vorrebbe un colpo di fortuna per le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣