Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 20 agosto gli Scorpione possono rialzarsi. I Pesci sono un po' sottotono, mentre i Sagittario devono contare fino a 10 prima di parlare.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: la Luna poco favorevole potrebbe spingervi a prendere qualche decisione affrettata. Se avete cominciato da poco una relazione è meglio essere cauti e non trarre subito delle conclusioni affrettate.

11° Toro: oggi vi sentite poco attivi, per tale ragione, è opportuno che vi prendiate un po' di tempo per voi per rilassarvi.

In campo professionale, invece, dovete essere più attenti.

10° Bilancia: l'Oroscopo del giorno 20 agosto vi invita a non essere troppo frettolosi. Le cose da fare sono moltissime, tuttavia, non riuscirete a concludere nulla se non vi concentrerete. In amore vince chi fugge, almeno in questo momento.

9° Ariete: quando perdete la pazienza, si salvi chi può. Tendenzialmente siete persone che amano stare in compagnia e siete cordiali, tuttavia, quando ricevete un torto sarebbe opportuno non avevi faccia a faccia.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: le tentazioni sono molte, specie dal punto di vista sentimentale. Se non volete commettere qualche errore sgradevole è opportuno che pensiate fino a 10 prima di dire quello che vi passa per la testa.

7° Leone: in amore ci sono delle novità. Finalmente potete mettervi in gioco e cimentarvi in nuove avventure. Dal punto di vista professionale, invece, ci saranno delle belle novità a partire dal prossimo mese.

6° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del giorno 20 agosto vi invitano a non battere la fiacca. Se state pensando di cominciare un nuovo progetto è opportuno non arrendersi e non darsi per vinti.

5° Acquario: in amore dovete essere pazienti. Non tutti viaggiano sempre sulla stessa lunghezza d'onda. Quando questo accade non dovete fare altro che fermarvi un attimo e attendere.

Oroscopo primi quattro segni del 20 agosto

4° in classifica Scorpione: la Luna torna a favore, pertanto, adesso è il momento di rialzarsi. I nuovi progetti sono favoriti, mentre le relazioni stabili potrebbero trasformarsi in qualcosa di davvero importante.

3° Cancro: le persone care vi saranno di grande aiuto. In questo periodo avete bisogno di circondarvi dei vostri affetti e, soprattutto, di non badare ai pensieri negativi e troppo critici. Sul lavoro arriva una bella notizia.

2° Vergine: l'oroscopo del 20 agosto 2021 vi invita a chiarire. Le discussioni potranno essere facilmente risolte in questo periodo. Se avete qualcosa da dire, meglio farlo subito.

1° Capricorno: grandi sorprese in amore. Una persona cara potrebbe riservarvi qualche bella sorpresa. In campo professionale, invece, è importante mettersi in gioco e donare se stessi per le proprie cause.